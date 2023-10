Exceli õpetaja ja sisulooja, Carita Hommik, selgitab, miks see tarkvara on muutunud nii oluliseks.

Microsoft Excel on üks kasulikumaid kontori tööriistu, lausa üks inimene kaheksast maailmas kasutab seda, kuid suurem osa ilma igasuguse formaalse koolituseta. Vähese kokkupuute pealt pole aga Exceli kasutamine alati sugugi intuitiivne. Kuid lihtsalt kujuta ette korraks, kui Sa oskaksid Excelit suurepäraselt kasutada. Mõtle kui palju enesekindlust see Sulle annaks, kui palju aega Sa hoiaksid kokku ja saaksid keskenduda tõeliselt olulistele tegevustele, kuidas see annaks Sulle võimaluse oma meeskonnas silma paista.

Siin on viis põhjust, miks on just praegu parim aeg selle programmi valdamiseks Carita Hommiku sõnul, kes on loonud Excel Caritaga: kõige suurema Exceli õppimisele pühendunud kogukonna Eestis.

Sinu CV võidab sellest

Tänapäeval muutub töömaailm tänu informaatika ja tehnoloogia arengule pidevalt kiires tempos. Siiski on endiselt üks programm, mida enamik ettevõtteid on aastaid kasutanud, ja see on Excel. Seetõttu on selle tarkvara valdamine värbajate jaoks üks enim nõutud oskusi. Nagu Carita selgitab: „Usun, et igas ettevõttes on vähemalt üks inimene, kes kasutab Excelit. On väga kurb kui töökuulutusi läbi vaadates peab mingi osa kõrvale heitma, sest pole Exceli oskust. Kui aga saab selle oskuse CV-sse lisada, siis see tõesti annab tööturul eelise.“

Vähem aega, vähem vigu

Aja säästmine on üks olulisi põhjuseid, miks Excelit kasutada. „Mida automaatsemaks saab mingid protsessid teha, seda rohkem jääb aega keskendumaks millelegi muule, olgu siis selleks mõni meeskonnaprojekt või oma muude oskuste arendamine. Isegi lihtsatest funktsioonidest alustamine annab täpsust juurde ja vähendab vigade arvu, mis tekiksid manuaalsete arvutuste tegemisel, rääkimata siis võimsamatest lahendustest nagu näiteks Pivot tabelite kasutamine.“

Palgatõus

Nii, räägime ka rahast. Exceli oskuslik kasutamine annab suurema valiku erinevate tööpakkumiste vahel ja võib mängida olulist rolli palganumbri suurenemisel. Paljud ettevõtted on valmis maksma rohkem nendele, kes suudavad automatiseerida keerukaid protsesse, luua täpseid mudeleid või lihtsalt teha oma tööd tõhusamalt tänu Exceli kasutamisele. Carita rõhutab: „Excel võib olla põhjus, miks saad palgatõusu – sinu ülemus vajab kedagi, kes tunneb seda programmi ja see on sinu võimalus midagi muuta.“

Eneseareng

Exceli õppimine on palju enamat kui lihtsalt ühe tarkvaraprogrammi tundmaõppimine, see on investeering iseendasse. Iga uue funktsiooni ja valemi omandamisega laiendad Sa oma analüüsi- ja probleemilahendusoskusi. Excel pakub lõputult võimalusi õppimiseks ja enesetäiendamiseks. Olgu see siis uue graafiku loomine, keeruliste andmeanalüüside tegemine või lihtsalt andmetöötluse protsesside parendamine, Excel aitab sul areneda nii professionaalselt kui ka isiklikult. Selle oskuse omandamine tõstab sinu enesekindlust ja võimet mõista ning töödelda keerukaid andmestikke. Carita väidab: „Excel pakub nii palju erinevaid võimalusi, aga tihtipeale inimesed lihtsalt pole neist teadlikud. Minu unistus on, et iga Excelit kasutav inimene oleks lõpuks sellises punktis, et isegi kui ta kohe ei oska, siis ta vähemalt teab ja usub, et ta leiab lahenduse.“

Sobilik kõigile ja kõige jaoks

Üks Exceli suurimaid eeliseid on selle universaalsus. Ole Sa turundusspetsialist, finantsanalüütik, insener või õpetaja, Excel pakub vahendeid ja funktsioone, mis aitavad sul oma tööülesandeid tõhusamalt täita. Ja mitte ainult, Carita soovitab rakendada tabeleid ka oma isiklikus elus. Küsimus on vaid õige tee või täpsemalt öeldes õige funktsiooni leidmises.

Caritast

Pärast Ameerika edulugu Kat Nortonist, tuntud ka kui Miss Excel, on nüüd ka Eestis sarnane talent. Me räägime Carita Hommikust: 37-aastasest sisuloojast Tartust. Just see matemaatikaõpetaja on Excel Caritaga looja, mille näol on tegemist Eesti suurima Exceli kogukonnaga, ligi 7000 jälgijat Instagramis ja ligi 4000 jälgijat TikTokis (@excel_caritaga).

Sageli peetakse Exceli omandamist iseenesestmõistetavaks ja mitte kõigil pole võimalust seda õppida kõrgkoolis või töökohal. Sellepärast on Carita loonud oma Exceli videokursused, kus ta käsitleb tarkvara erinevaid aspekte.

Carital on neli kursust: Exceli baaskursus (8 tundi, 120 videot), mis on mõeldud neile, kes alles tutvuvad Exceli maailmaga, edasijõudnute kursus (11 tundi, 130 videot) neile, kes juba tunnevad programmi, kuid soovivad oma teadmisi täiendada ja süvendatud Pivot tabelite kursus (2 tundi). Lisaks ka Google Sheetsi kursus selle programmi kasutajatele (6 tundi, 70 videot).

