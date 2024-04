Rehvid kõigepealt

Millal on õige aeg talverehvid suverehvide vastu vahetada?

Eestis on oluline, et autoomanikud vahetaksid naastrehvid suverehvide vastu hiljemalt 31. märtsiks, ent kevadiste talviste olude püsimisel on lubatud naelrehvide kasutamine kuni 30. aprillini. Lamellrehvide kasutajatele pakutakse suuremat paindlikkust, võimaldades rehvivahetust edasi lükata sobivate ilmaolude korral.

Rehvivahetused on osa hooajalisest autohooldusest, mis peaks hõlmama ka auto varuosade kontrollimist ja vajadusel vahetamist ning mootoriõli seisukorra ülevaatust.

Kontrollige üle auto rehvid

Rehvid on väga olulised auto varuosad ja nende seisukord mõjutab oluliselt üldist ohutust ja kütusekulu: soovitatav muster on üle 1,6 mm, ideaalis aga 3-4 mm. Üle 5-aastased rehvid suurendavad liiklusohtu ja kütusekulu. Optimaalne rehvirõhk, mõõdetuna jahedatel rehvidel, vähendab kulumist ja parandab ökonoomsust, olles kooskõlas tootja soovitustega.

Rattad joondu

Viige läbi auto sillareguleerimine, mis kindlustab rataste nõuetekohase joonduse ning hoiab ära rehvide ebavõrdse kulumise. Ebasobiv rataste seadistus võib põhjustada auto töös mitmesuguseid probleeme ja kaasa tuua lisakulutusi.

Korralik pesu

Alul likku ja siis kõrgsurvepesuri alla

Sool, mida kasutatakse teedel libeduse vältimiseks, võib kahjustada auto värvipinda ja soodustada roostet. Värvikihi kaitsmiseks on enne pesu kasulik kasutada leotusvahendit, mis aitab eemaldada soolajääke, eriti sõiduki alaosast ja põrkeraudadel. Peske auto seejärel kõrgsurvepesuriga, et sool ja mustus tõhusalt eemaldada.

Ilu saladus – poleerimine

Kui soovite, et teie auto suveks kaunilt läigiks, on oluline see korralikult poleerida. Poleerimisel tuleks kasutada vahendit säästlikult, levitades seda auto pinnale pehmete ringikujuliste liigutustega, kasutades selleks kas švammi või pehmet poleerimislappi. Peale poleerimisvahendi ühtlast jaotumist kogu auto pinnal, eemaldage üleliigsed jäägid hoolikalt mikrofiiberlapiga.

Vahatamine

Auto vahatamine pakub lisakaitset ja erilist hoolt, kasutades vedelat või kreemjat vaha ja spetsiaalset rätikut. Kandke vaha ringikujuliste liigutustega ja järgige tootja juhiseid. Peale mõjumisaega eemaldage ülejäägid, et saavutada läikiv pind.

Salongi puhastus

Puhastage auto põrandamatid tolmuimejaga ja peske neid regulaarselt. Kui märkate märkimisväärset kulumist, kaaluge nende väljavahetamist. Armatuurlaua, rooli ja istmete puhastamiseks valige kvaliteetsed puhastusvahendid.

Ühtlasi kontrollige varuratast ja tungrauda ning tehke kindlaks, et teil on olemas kõik hädaolukordades vajalikud auto varuosad.

Ukse- ja aknatihendite eluea pikendamiseks kasutage silikoonpihustit, mis aitab neid kaitsta ja hoida heas seisukorras.

Kontrollige auto akut

Arvamus, et akud surevad peamiselt talvel, on eksitav, sest suvine kuumus võib samuti nende eluiga kärpida. Autoaku eluiga on keskmiselt viis aastat, olenevalt kasutusest ja hooldusest, kuid hoolika hooldusega saab seda pikendada.

Laadimispinge

Auto aku tervist on võimalik ise üle vaadata kasutades selleks multimeetrit, mida teatakse ka kui voltmeetrit. See seade aitab mõõta aku laadimispinget, et teha kindlaks, kas aku on korras. Tüüpiliselt peaks 12 V autoaku ideaalne laadimispinge olema ligikaudu 14,2 V.

Puhastamine

Uurige aku ühendusi ja eemaldage valge korrosioon, kui see on nähtav. Valge korrosiooni saab ära puhastada kasutades kõva hambaharja koos söögisoodat ja vett sisaldava lahusega.

Väljavahetus

Kui auto käivitamine tekitab raskusi või kui võtme keeramisel kostub tiksuv hääl, siis viitab see sellele, et aku võib olla defektne ja vajab asendamist.

Vahetage nii mootoriõli kui ka õlifiltrit

Talvel kasutavad paljud vedelamat mootoriõli, mis külmaga tagab sujuva käivituse. Kevade saabudes on aga tark vahetada see paksema vastu.

Lisaks õlivahetusele on kevad suurepärane aeg kontrollimaks üle ka auto varuosad, et veenduda sõiduki süsteemide nõuetekohases toimimises ja vajadusel vahetada välja õli- ja õhufiltrid.

Muud vajalikud vedelikud

Mootoriõli kõrval ei tasu unustada ka teisi auto nõuetekohaseks toimimiseks eluliselt tähtsaid vedelikke, mille hulka kuuluvad roolivõimendi vedelik, pidurivedelik, transmissiooniõli, klaasipuhastusvedelik ja jahutusvedelik. Vedelike taseme kontrollimine aitab ennetada rikkeid.

Täpsema asukoha ja nõuete kohta leiate informatsiooni sõiduki kasutusjuhendist. Samuti on soovitatav üle vaadata rihmad ja juhtmed, mis võivad külma ilmaga kahjustuda.

Õhufilter on oluline

Õhufiltri olulisust sõiduki tõhususes ja mootorikahjustuste ennetamisel ei tohi alahinnata. See kaitseb mootorit tolmu ja osakeste eest, mis võivad põhjustada kütusekulu suurenemist ja võimsuse vähenemist. Lihtne on filtrit ise kontrollida ja vahetada, kuid vajadusel võib abi paluda autotehnikult.

Ka kojamehed vajavad vahetust

Talvel töötavad kojamehed lume eemaldamiseks tavapärasest intensiivsemalt, mistõttu nende eluiga on 6 kuud kuni aasta. Oluline on tagada nende korralik haare tuuleklaasil ja kontrollida kummi kuivust. Triipude või kriipiva heli ilmnedes tuuleklaasil on märk kojameeste vahetamise vajadusest.

Ja viimaks – konditsioneer

Käitage oma auto kliimaseadet iga kuu vähemalt 15 minuti jooksul, ka talvel, et pikendada selle eluiga ja hoida süsteem töökorras. Kui kliimaseade ei jahuta, kontrollige lekkeid või kompressori seisukorda. Teatud remondid, nagu külmutusaine lisamine, nõuavad professionaalset sekkumist töökojas.