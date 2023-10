Et kirgas hommikupäike tuba palavaks ei kütaks ning silma ei paistaks ja õhtune tänavavalgustus uinumist ei segaks, tuleks valida akende ette sobivad aknakatted. Saagu valituks rulood, tekstiilkardinad või mõni muu eelistus – aknakate.ee toob valitud kauba koju ja vajadusel ka paigaldab need mugavalt akende ette.

Kodud, eelistused ja maitsed on erinevad, valikuid on palju aga aknakate.ee teenuste abil on valikute tegemine märksa lihtsam. Kui pole kindel, milline kardin sobib sinu akna ette, on hea saata info ja pildid aknakate.ee müügiesindajale, et saada soovitusi ja nõuandeid õige toote valimiseks.

Kombineeritud valikud

Tekstiilkardin on hea valik, mille abil tuua interjööri juurde tekstuuri, omapära ja värvi. Erineva disaini ja tooniga kangaste abil on võimalik toa välimust muuta. Samaaegselt aitab tekstiil hoida toa temperatuuri ja vajadusel muuta tuba pimedaks.

Rulood on mugav lahendus, millega saab kombineerida teisi aknakatteid. Tekstiilkardinaid saab kombineerida ruloodega, seda juhul, kui on vaja maksimaalset pimendust, sest ka pimendavate kardinate külgedelt võib veidi valgust läbi paista.

Kui see segab, siis saab akna ette sättida näiteks pimendava tekstiilruloo ja tüllist päevakardina, mis täidab küll rohkem esteetilist eesmärki, aga samas pakub siiski piisavalt privaatsust. Pimendava tekstiilkardina abil on samuti võimalik ruum üpris pimedaks saada, aga valgustundlikum klient võiks siiski lisada aknale pimendava ruloo.

Arvestada tuleks, et ka rulookardinate vahelt võib paista õrnalt valgust. Et saada 100% pimendav tulemus, tuleb kasutada mitut tüüpi kardinat koos.

Tekstiilkardina head omadused

Tekstiilkardinad sobivad koju, kus hinnatakse funktsionaalsust ja stiili samaaegselt. Algava sügisega sobib kodu hästi kaunistama tekstiilkardin, mille abil on kerge luua juurde hubasust või hoopis vastupidiselt, lisada avarust.

Lai valik kangaid – igaüks leiab omale sobiva. Foto aknakate.ee

Mida rohkem liigub aeg talve suunas, seda rohkem hakkame veetma aega tubastes tingimustes, siis on tekstiilkardin hea võimalus muuta ruumi ilmet suuri muudatusi tegemata. Tekstiilkardinate puhul on võimalik kasutada nii kardinapuid kui ka tavalisi laesiine, mis aitavad kardinatele luua väga minimalistliku ning elegantse mulje, jäädes ise nähtamatuks.

Lai valik materjale ja disaine

Aknakate.ee tekstiilkardinate valikusse kuulub suur valik erinevaid kangaid – valikus on poolpimendavaid või pimendavaid külgkardinaid, ning tüllist ja muudest õhematest materjalidest päevakardinaid. Samuti on suur mustrite, tekstuuride ja värvide valik.

Kõik vajalik akende ette aknakate.ee veebipoest!

Populaarsete materjalide hulka kuuluvad näiteks sametist pimendavad kardinad hubasuse loomiseks ja linasest päevakardinad, mis pakuvad rohkem looduslähedast ja loomulikku ilu. Kõige parem viis kangavalikuga tutvumiseks on külastada aknakate.ee salongi kohapeal või kutsuda spetsialist koos näidistega endale koju.

Tekstiilkardinate sarnane uus toode nimega Allusion on kardin, mis kombineerib endas poolpimendavat kangariba ja tüllist osa, mis laseb valgust läbi. Kardinat saab keerata vastavalt soovile, et juhtida valgust enda eelistuste järgi. Eriliseks teeb Allusioni kardina see, et kangaribade vahelt saab läbi liikuda ehk otseselt pole kardinat akna eest vaja eemale tõmmata.

Erinevad teenused

Et klientidele kogu aknakatete tellimise protsess võimalikult mugavaks teha, siis pakub aknakate.ee nii mõõtmise kui ka paigalduse teenust. Samuti saab spetsialisti kutsuda endale koju kanganäidistega.

Aknakatete valikusse kuulub suur valik nii sise- kui välitingimustesse sobivaid tooteid. Tellitud kaubale saab ise järele minna tehasesalongi aadressil Kakumäe tee 37 või tellida kaup kulleriga koju. Tutvu tootevalikuga www.aknakate.ee veebipoes.