Talvine tubane hooaeg ei pea olema rõske, kõle ja midagi hirmuäratavat. Vastupidi: kui panna kodu õigesti valmis ning teha selge plaan selle kohta, kuidas oma aega sellel hooajal veeta, võib talvekuudest saada üks enim oodatud aastaaegu.

Kui sul pole parasjagu mõtteid selle osas, kuidas oma kodu talveks valmis panna ning mida täpselt tubasel hooajal ette võtta, siis alljärgnevad kasulikud nipid võivad anda mõningaid inspiratsiooni.

Muuda kodu hubaseks

Kas su kodu on juba valmis talve vastu võtma? Suure tõenäosusega mitte: suvel kipume kõik soojad pleedid ja padjad kappi peitma ning ilmselgelt ei ole me pidanud pikka aega mõtlema jahedale toale.

Nüüd on aga aeg lisada tuppa talvist hubasust. Selle jaoks võta välja soojad pleedid, tekid ja padjad ning säti need kõikjale oma kodus, et luua mõnusam istumisala. Hangi kindlasti ka mõned soojad vaibad, mille sisse saab varbad pista jahedama ilmaga.

Kui kodu kipub olema pisut jahedam, tasub mõelda ka näiteks elektrilise kamina hankimisele, et tuua tuppa pisut sooja hõngu. Elektrilised kaminad võivad vahel sisaldada ka sisseehitatud valgusefekti, mis jätab mulje nagu toas oleks ehtne kamin. See on investeering, mis tasub end ära aastateks.

Hubase valguslahenduse jaoks tasub koju lisada ka küünlaid või elektrivalgusteid, olgu selleks kasvõi väike elektriline kujuke või kaunistus. Valguselementidel on talvisel hooajal eriti suur rõhk.

Valmista rohkem sooje jooke ja kodust toitu

Suvel ei taha enamus meist isegi mõelda soojast toidust või kuumast kakaost – isegi kohvijoogid vahetatakse jäälatte vastu. Küll aga muutub kõik esimeste öökülmade saabumisel.

Just nüüd on paras aeg selleks, et hakata kodus valmistama sooja kakaod või taimeteed. Katseta erinevate maitsete ja retseptidega, et leida oma lemmik. Mitmed kodumaised kaubamärgid müüvad spetsiaalseid kakaojooke, mille valmistamiseks pead lihtsalt kasutama sooja vett või piima. Selliseid jooke võid valmistada tervele perele: miski pole mõnusam, kui tulla töölt või koolist koju nii, et sind tervitab soe kakao.

Talv on õige aeg ka selleks, et küpsetada ahjus maitsvaid ahjuroogasid või teha suppe ja hautisi. Eestlased on ju siiski tuntud oma kapsaste ja verivorstide poolest. Miks mitte hakata juba sügise hakul katsetama retseptidega? Kaasa küpsetamisesse kogu pere ning valmistage nädalavahetuseti mõnusaid talviseid roogi.

Naudi loomingulisi tegevusi

Kui suvel veedame enamjaolt aega õues aktiivselt liikudes, siis talvel saab ette võtta hobid ja tegevused, mis muidu on unarusse jäänud. Just nüüd on aeg selleks, et tegeleda loominguliste hobidega. Ükskõik, kas sulle meeldib maalimine, kudumine, käsitöö või kirjutamine – võta iga nädal aega oma hobide jaoks.

Talvel tasub mõelda ka erinevatele tubastele projektidele, mida oled võib-olla pikka aega edasi lükanud. Võib-olla oled tahtnud alustada mõnda DIY-projekti või teostada mõne südameprojekti? Selle asemel, et veeta õhtud Netflixi saatel, tegele hoopis oma hobidega, mis toovad sulle rohkelt rõõmu.

Mängi lauamänge

Kas sinulgi on toanurgas mõned lauamängud või kokkupanemata pusled, mis on suvel tolmu kogunud? Kui nii, siis nüüd tuleks need välja võtta ja oma õhtuid veeta lauamängude saatel. Kutsu kokku sõbrad ja pere, et üheskoos mõni pusle või lauamäng ette võtta. See on üks parimaid viise, kuidas veeta aega lõbusalt ja samas ka produktiivselt, kuna lauamängud arendavad ühtlasi kognitiivseid võimeid.

Juhul, kui sul pole parasjagu ühtegi head lauamänguideed, siis Brain Games’i statistika kohaselt olid ühed 2022. aasta kõige populaarsemad lauamängud näiteks „Catan“, „What Do You Meme?“, „Saboteur“ ja „Kluster“. Kõik neist sobivad suurepäraselt seltskonnas mängimiseks: lõbu jätkub kahtlemata tundideks.

Võta ette video- ja õnnemängud

Kevadel ja suvel tundub arvuti või nutitelefoni taga istumine suisa patuna: selle asemel tasuks ju nautida päikest. Kui päevad muutuvad lühemaks ja õues ei taha aega veeta, on aga paras aeg nautida oma lemmikmänge.

Talv annab suurepärase võimaluse selleks, et uurida uusi videomänge või mängukeskkondi. Olgu nendeks mõned uued digitaalsed mängud või hoopis Eesti kasiinod, valikut on suisa lademetes.

Viimastest rääkides, siis talvel ilmselgelt ei taha kasiinosse kui sellisesse minna, kuid just selle jaoks on loodud virtuaalsed kasiinoportaalid, kus leidub tuhandeid mänge. Enamus Eesti litsentseeritud hasartmänguplatvorme pakub tuhandeid kasiinomänge, lauamänge ja spordiennustusi, tihtipeale kombineeritult live-versiooniga, kus saab isegi teiste mänguritega vestelda.

Kui tahad meelde tuletada suvist atmosfääri, tasub uurida ka lahedaid MMORPG-stiilis mänge nagu Runescape, kus suvine rohelus ümbritseb su mängutegelast igal sammul. Paljud Eesti mängurid naudivad ka suurejoonelisi videomänge, sealhulgas näiteks Minecrafti või tulistamismänge nagu CS:GO.

Naudi virtuaalseid keskkondi

Virtuaalsetest kogemustest rääkides, siis video- ja õnnemängud pole ainsad virtuaalsed meelelahutusviisid. Tänapäeval saab otse interneti vahendusel külastada „turistina“ erinevaid sihtkohti, muuseume või galeriisid, kasutades virtuaalseid tuure. Kui sul pole mahti reaalselt reisile minna, võid vaadata selliseid videosid ja teha kaasa virtuaaltuure, mis on jällegi omamoodi põnevad.

Sellele lisaks saab talvist aega kasutada eneseharimiseks. Internetis leidub rohkelt töötubasid, kursuseid või veebiseminare, mis võivad sulle õpetada midagi uut ja huvitavat. Paljud nendest on täiesti tasuta, seega ei tule tihti isegi kukrut kergendada.

Tee plaane uueks aastaks

Talve tulek tähendab ühtlasi seda, et aasta lõpp on terendamas. Sellega seoses tasub paika panna ka uue aasta plaanid. Mida sa sooviksid tuleval aastal korda saata, millised on sinu eesmärgid või kuhu sooviksid puhkama minna suvel?

Ära ole häbelik ning kirjuta üles kõik oma eesmärgid ning soovid. Võid sellest teha suisa talveõhtu rutiini: enne magama minemist võid märkmikusse kirja panna kõik oma mõtted ja eesmärgid. Uuel aastal saad märkmiku ette võtta ning hakata oma bucket listi järjest täitma.

Hoolitse enda eest

Pole ühtegi teist aastaaega, mil üks pikk soe mullivann oleks nii kohane nagu see on talvel. Kui suvise kiire tempoga oled enese eest hoolitsemise tahaplaanile jätnud, tasub nüüd see kõik tasa teha.

Võimalusel tee endale iga nädal lõõgastav vann või hakka harjutama hingamisharjutusi ning mediteerimist, et vähendada igapäevast stressi. Mediteerimise jaoks leiab abi isegi YouTube’i soppidest, kus on mitmeid õpetusvideosid ja meeldivaid taustamuusikalahendusi.

Enese eest hoolitsemine võib igaühe jaoks näha välja erinev, kuid üks põhimõte kehtib alati: kasuta talvist aega selleks, et viia oma füüsiline ja vaimne tervis paremasse seisundisse. Talv ei pea olema aeg, mil jätad end unarusse. Just vastupidi: kasuta seda aega, et keskenduda oma hingeelule, vähenda elutempot ning võta enesehoolitsust prioriteedina.

Pea meeles, et talv võibki olla aeg, mil võtad elu vaiksemas tempos: sa ei pea olema pidevalt produktiivne. Naudi talvist karget hõngu, kasuta võimalust väikeste hetkede nautimiseks ning võta viimast sellest ajast, mil saad rohkem aega veeta oma kodu mugavuses.

Tähelepanu! Tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.