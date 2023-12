Parim varstolmuimeja ei pea olema ilmtingimata kõige võimsam. Küsimusele: „Millist varstolmuimejat osta?“ täpseks vastamiseks peaksid tolmuimejat hindama mitme erineva kriteeriumi alusel.

Ainult tolmuimeja võimsus ei garanteeri puhastamise jõudlust. Peamine tolmuimejate puhastamise võimekus tuleneb hoopis disainist. Sellegipoolest ei eeldata tavaliselt, et varstolmuimejad suudavad vaipade puhastamisel nii hästi toime tulla kui tavalised tolmuimejad. Sõltuvalt tootjast on siin aga erandeid.

Kuidas valida varstolmuimejat

Olenemata kaubamärgist ja mudelist on varstolmuimeja puhul olemas mõned olulised funktsioonid, mida enne tolmuimeja ostmist meeles pidada. Milline on parim varstolmuimeja, sõltub palju ka sinu enda vajadustest, kuid on kindlad asjad, mida peaksid valikut tehes alati meeles pidama.

Parim varstolmuimeja töötab kasulikult kaua ja selle laadimine ei võta liialt aega. Parimad varstolmuimejad nõuavad laadimiseks mõne tunni ja olenevalt võimsuse sätetest ja puhastatavast pinnast võib nende tööaeg olla kuni 90 minutit.

Parimad varstolmuimejad on kerged, vaiksed ja hõlpsasti manööverdatavad. Kõige lihtsam on nende käsitsemist ise poes proovida, et veenduda sobivuses. Oluline on ka hea kaalujaotus, mis võimaldab tolmuimejat kasutada nii lae, põranda kui ka seina puhastamiseks.

Paljud tolmuimejad on varustatud standardse otsikuga, mis sobib nii vaipade kui ka kõvade põrandate jaoks. Mõnel on kõvade põrandate jaoks olemas spetsiaalne kohev või pehme otsik. Parim varstolmuimeja suudab aga tuvastada imetava pinna, reguleerides vastavalt imemist, ilma et oleks vaja otsikut vahetada.

Keskmise ja tippklassi tolmuimejatel võib olla ekraan, mis annab kasulikku teavet aku järelejäänud tööaja kohta (mis võib olenevalt imemisvõimsusest erineda) või isegi kogutud tolmu koguse kohta. Lihtsamad mudelid võivad erinevat värvi tulede või edenemisriba abil märku anda, kui aku hakkab tühjaks saama.

Parim varstolmuimeja filter

See, milline on parim varstolmuimeja, sõltub palju kasutatavast filtrist. Filtrit peaks olema lihtne eemaldada ja puhastada või asendada. Kui sul on astma või allergia, kaalu HEPA-filtriga tolmuimejat või sellist, mis toimib samaväärselt. Need on loodud filtreerima vähemalt 99,97% kuni 0,3 mikroni suurustest tolmuosakestest.

Dyson varstolmuimeja on tippklassi toode

Dyson tolmuimejad kasutavad neile iseloomulikku tsüklonitehnoloogiat, mis võimaldab õhul tolmuimeja sees kiiresti pöörelda. Tolmu, allergeenide ja muude osakeste eemaldamiseks kogub Dyson kogu mustuse läbi filtreerimissüsteemi. Suured osakesed püütakse kinni ja eraldatakse, tagades püsiva imemise, vähendades samas ummistumise tõenäosust.

Dysoni tolmuimejate valikus on saadaval kompaktsed ja kerged varstolmuimejad, mida on lihtne hoiustada ja raskesti ligipääsetavate kohtade jaoks on võimalik osta ka väike käsitolmuimeja.

Dysoni tolmuimejad on valmistatud samast materjalist kui kiivrid, mistõttu on need vastupidavad tolmuimejad, mis on loodud taluma pidevat kasutamist. Saadav kvaliteet tähendab seda, et sa ei pea Dyson tolmuimejat nii sageli remontima või välja vahetama kui teiste kaubamärkide puhul.