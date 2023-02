Viimastel aastakümnetel on netikasiinode levik ja kasutamine plahvatuslikult kasvanud. Interneti vahendusel mängitava kasiino käibe- ja kasvutrendidega ei suuda sammu pidada ükski teine meelelahutustööstuse haru. Kui alguses lõid veebikasiinodes laineid online-slotikad ja muud klassikalised hasartmängud, siis nüüdseks on populaarseks muutunud reaalajas mängude ülekanded ja mängusaated.

Populaarsed ja usaldusväärsed veebikasiinod nagu https://posido.com/ee oskavad mängijate ootuste ja ajaga kaasas käia ning pakuvad oma valikus alati ka reaalajas ehk live mänge. Mida tähendab reaalajas mäng ja miks on see mängijate poolt armastatuks saanud?

Mis on reaalajas kasiinomängud?

Reaalajas ülekantavad ehk live kasiinomängud on sisuliselt samad mängud, nagu tuntud lauamängud maapealsetes kasiinodes. Suur erinevus seisneb selles, et mängija saab nö lauas istuda oma mugavast kodust ja diiler asub mängulauaga hoopis kasiino telestuudios. Kaartide jagamisest või täringu veeretamisest tehakse mängijate seadmetesse otseülekanne ja kõik mängijad saavad samal ajal mängu käiku jälgida.

Kasiino mängustuudiote tasemed on erinevad, kuid parimad korraldajad on investeerinud märkimisväärseid summasid kvaliteetsete ülekannete tagamiseks ja luksuslike stuudiote ehitamiseks. Voogedastuse tehnoloogia abil mängitakse peamiselt populaarseid lauamänge nagu pokker, blackjack ja rulett.

Miks mängijad live kasiinomänge armastavad?

Reaalajas ülekannete abil mängimisel on võrreldes maapealse kasiino külastamisega või arvutiprogrammi vastu mängimisega võrreldes loomulikult mitmeid eeliseid. Mängijad nimetavad peamise plussina võimalust diileri ja teiste mängijatega suhelda. Seda saab loomulikult teha ka tavalises kasiinos, aga kuna neid jääb Eestis aina vähemaks, siis paljudes piirkondades on kasiinosse sõitmine kulukas ja tüütu tegevus.

Paljud inimesed eelistavad arvutiga mängimisele pigem sotsiaalsust ja reaalsete inimestega suhtlemist. Ühine mängimine annab erinevates asukohtades ja maailmajagudes elavate sõpradega ühise mängulaua taga kohtuda ja omavahelisi võistlusi korraldada.

Oluliseks faktoriks ja eeliseks veebikasiinode puhul on kahtlemata mugavus, mida paljud mängijad eelistavad. Ka maapealse kasiino külastamine on sündmus, kus värviline ja salapärane interjöör tekitab erinevaid emotsioone. Võimalus inimestega suhelda, melu nautida ja toredaid jooke nautida on vahelduseks kindlasti väga tore, kuid tänapäeva inimene eelistab igas olukorras mugavust.

Enamik regulaarsed mängijaid eelistavad pigem mängida kodust või mugavalt ja kiirelt oma mobiilsest seadmest. Maapealsete kasiinode külastamise harjumus jääb aina vähemaks ja kuulub pigem Las Vegase ja Macau meeleolukate nädalalõppude rubriiki.

Mängude rohkus annab võimaluse valida

Veebikasiinode suureks eeliseks on võimalus pakkuda lugematul arvul erinevaid mänge või samade mängude erinevaid variatsioone. Ühest online kasiinost teise liikumine võtab sekundeid ja valikuvõimalused võivad silme eest kirjuks võtta. Nii suurt valikuvõimalust füüsilisel kasiinol ka parima tahtmise juures võimalik pakkuda ei ole, kuid võib-olla polegi vaja?!

Veebis mängimise eeliseks on demomängude olemasolu – mängijal on võimalus enne oma rahaga panustamist proovida ja testida, kas nad saavad mängureeglitest aru ja kas mäng neile meeldib. Nimetatud reegel ei kehti küll live mängude kohta, kuid mitmetesse laudadesse saab koha osta väga väikese summa eest.

Veebikasiinode populaarsusest võidavad ka teised tööstusharud

Kasiinode tegevus on enamikes riikides rangelt reguleeritud ja kontrollitud. Lisaks survele arendada pidevalt erinevaid, uusi ja põnevaid mänge, peavad operaatorid järgima suurt hulka erinevaid regulatiivseid nõudeid. Mängijate isikute tuvastamine, rahapesu vältimine ja kontroll, turvalised makselahendused, mängude usaldusväärsuse tagamine ja isikuandmete kaitse on vaid mõned näited valdkondadest, milles veebikasiino peab suutma orienteeruda.

Nagu näha, saavad siit lisaks mänguarendajatele tööd ka mitmed teised tehnoloogiasektorid, mis ei ole ainult kasiinodega seotud. Meie jaoks juba harjumuseks saanud Mobiil-ID või Smart-ID ei ole kaugeltki levinud tuvastamismeetodid mujal maailmas. Kasiinosektoris on aktiivselt alustatud ka tehisintellekti kasutamist nii mängude loomisel kui vastutustundliku mängimise tuvastamiseks ja propageerimiseks.

Tähelepanu! Tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult!