Aasta kauneimad pühad panevad igal aastal tõsiselt mõtlema. Soovite oma lähedasi rõõmustada mitte ainult kasuliku, praktilise, vaid ka läbimõeldud kingitusega, mis mitte ainult ei üllataks, vaid oleks ka igapäevaselt kasutuses, värskendaks rutiini ja pakuks rõõmu? Soovite kinkida midagi kohvisõpradele? Valige allolevast pakkumiste loendist alates uutele tulijatele mõeldud kohvimasinatest kuni kvaliteetse gurmaanidele loodud kohvini.

Praktiline kingitus uude koju on kahtlemata kohvimasin

Nende valik on suurtest väikesteni, võimaldades teil kõiki protsesse juhtida, või anda kogu vastutus masinale üle – stiilsed ja funktsionaalsed kohvimasinad võivad olla kingitus, mida soovite kinkida mitte ainult sõpradele ja sugulastele, vaid ka iseendale. Eriti meeldiks selline kingitus neile, kes pühi oma uues kodus vastu võtavad.

Küsige oma sõpradelt, millist kohvi ja pruulimisviisi nende kodus enim armastatakse, see teeb õige kohvimasina valimise lihtsamaks. Automaatne, poolautomaatne või kapselkohvimasin – kõik sõltub individuaalsetest vajadustest. Parim lahendus on alati lihtsalt küsida, milline variant oleks nende jaoks kõige rõõmustavam. Tänapäeval saab ju selliseid kingitusi tellida ja otse sõpradele koju saata.

Uue kodu omanikele võib kinkida ka stiilseid nõusid

Selleks, et üllatada, pole üldse suurt ja kallist kingitust vaja, sest kogu kingituse saladus peitub pühendumises. Stiilsed kohvinõud sobivad praktiliseks ja igapäevaseks kingituseks ka neile, kes kodus harva kohvi naudivad. Need võivad olla nii espresso- kui ka kohvitassid. Kingituseks võib olla ka topeltseinaga klaas, stiilsed teelusikad või termos. Ka sümboolsed kingitused võivad olla praktilised ja rõõmustavad, eriti kui need kodus ja igapäevaelus kasuks tulevad.

Piimavahustaja – naudingukohvide austajatele

Kohvifännide üllatamiseks on mitmeid erinevaid võimalusi. Mitte ainult stiilsed kohvimasinad ei ole need, mis kööki kaunistavad. Üheks võimaluseks piimakohvi fännidele on funktsionaalne piimavahustaja. Kõigil kohvivalmistajatel pole piima vahustamise võimalust, nii et selline kingitus tuleb igas kodus kasuks. Kompaktsed ja lihtsalt kasutatavad piimavahustajad võimaldavad igaühel nautida kvaliteetset kohvi ilma kodust lahkumata. Selliseid kingitusi teha on tõeline rõõm.

Taaskasutatavad tassid ja termosed – mitte ainult reisisellidele

Need, kelle kööki juba kaunistab toimiv kohvimasin, saavad nautida korduvkasutatavaid nõusid. Need on kasulikud reisimiseks, matkamiseks ja mõnikord lihtsalt kodus mõnusalt aja veetmiseks. Termospudelites joogid säilitavad soojust kuni 12 tundi ning töölaual tulevad kasuks suletud kaanega korduvkasutatavad tassid. Keegi ei taha ju oma jooki tähtsatele dokumentidele peale valada.

Mitmekülgsed kohvivalmistajad – neile, kellele meeldivad aeglased kohvinaudingud

Kohvi saab tänapäeval valmistada mitmel eri viisil. Mõnele meeldib, kui kohvimasin teeb kogu töö ära, teine osaleb kohvi valmistamisel justkui mingi rituaalina. Sellistele inimestele on soovitatav kinkida spetsiaalsed kohvi valmistamise vahendid. Presskann, Hario V60 keraamiline filter või Chemexi spetsiaalse filtriga klaasist anum võivad sel puhul olla suurepärased kingitused. Sellised kingitused on rohkem kui lihtsalt nõud. Need on naudingud ja rituaalid, mida soovite nautida.

Kvaliteetne kohv – gurmaanide naudinguteks

Mõnikord on kodus mõnusaks ajaveetmiseks vaja ainult kvaliteetset kohvi. Hoolikalt valitud kvaliteetne kohv võib rõõmustada kõiki kohvisõpru, kuid kohvigurmaanid on selles olukorras suurimad võitjad. Kvaliteetne kohv on pärit konkreetsest piirkonnast, ühest kohvifarmist, mis paistab silma rohkem eristuva maitse poolest. Neid maitseid tundes võib eristada mitmeid erinevaid nüansse ja ainuüksi sellise kohvi maitsmisest võib saada omamoodi elamus kogu perele. Kvaliteetkohvi kinkimine on justkui uue kogemuse pakkumine. Sel perioodil võivad sellised kogemused võrduda reisidega kaugetesse maadesse.

Lõpusõnad

Las kingitused kõnelevad sel aastal enda eest. Täiendage sõprade ja sugulaste igapäevaelu kvaliteetsete nõude või praktilise kohvimasinaga. Kingi kodu rikastavaid kohvinaudinguid ja reise, mis ei nõua kodust lahkumist. Ühest õigesti valitud kohvipakist võib saada tõeline avastus. Internetist tellides võivad kõik need ülalmainitud kingitused võivad jõuda teie lähedasteni, ilma et peaksite kodust lahkuma.