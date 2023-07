Öine seljavalu, väsimus või halb uni on tugevad märgid, et midagi on valesti. Loomulikult tuleb kõigepealt uurida selle põhjuste kohta tervishoiutöötajatelt. Kuid kuna teie unekeskkonnas võis midagi valesti minna, võib põhjus olla palju palju selgem ja hõlpsamini parandatav.

Vana madrats või halb voodi on lihtsad viisid puhkuse rikkumiseks. Lõpuks võib ebakvaliteetne uni teie tervisele aeglaselt suurt mõju avaldada, nii et isikliku puhkuse osas peaksite pöörama tähelepanu oma unekeskkonna kvaliteedile.

Kuidas halb madrats tervist kahjustab ja hea kaitseb?

Defektne või sobimatu madrats ei toeta teie keha piisavalt, mistõttu on lihastel raske puhata. See põhjustab mitmesuguseid valusid ja muid und ja elukvaliteeti halvendavaid probleeme. Võib-olla mõtlete, kuidas hea madrats üldse saab probleemi lahendada. Eelkõige asetab kvaliteetne madrats teie keha õigesti. See tähendab, et selg, lihased, liigesed ja vähemal määral ka kael on korralikult toetatud, võimaldades lihastel puhata ning selgrool näiteks vältida deformatsiooni.

Inimesed alahindavad sageli korraliku ja sobiva madratsi väärtust, mistõttu nad magavad mis tahes madratsil, ja lõõgastuvad ükskõik millisel kättesaadaval voodil. Kahjustatud ja kulunud madrats on suure tõenäosusega kaotanud oma meeldivad omadused ega anna enam hea une tunnet. Uue madratsi ostmise edasilükkamine nii kaua kui võimalik võib põhjustada järgmisi sümptomeid: seljavalu, kaela- ja lihasväsimus, liigesevalu, allergianähud ja loomulikult letargia, mis ei kao isegi pärast hommikust tassi kohvi.

Korraliku kvaliteediga madrats ei tohiks ärgates põhjustada ebamugavaid, valulikke ega väsimusega seotud sümptomeid. Samuti on oluline, et õige madrats ei häiriks vereringet ja võimaldaks teil rahulikumalt magada, hõlbustades öösel mugava magamisasendi seadmist ja vähendades visklemist. Kõige tähtsam on see, et ärkate värskena ja olete valmis silmitsi seisma päevaraskustega.

Mida saab kattemadrats pakkuda?

Kattemadrats on madratsi õhem versioon, mis on mõeldud madratsi omaduste reguleerimiseks (näiteks pehmendamiseks või pinna ebatasasuste kompenseerimiseks), kuid sellel on ka kaitsefunktsioon, mille tõttu säilitab madrats kauem oma väärtuslikke omadusi luues samas magamiseks parema mikrokliima. Allergiavastased kattemadratsid pakuvad täiendavat kaitset allergia eest, pärssides mikroobide kasvu ja tolmu kogunemist.

Madratsikatted võimaldavad lihtsat ventilatsiooni ning neid saab eemaldada ja kodus pesta. Samuti on kulunud kattemadratsit lihtsam asendada kui uut, mis vähendab allergiate tekkimise võimalust. Kuid mis veelgi olulisem, kattemadrats pakub kehale täiendavat mugavust, mille tulemuseks on veelgi parem uni.

Madrats ja kattemadrats võivad tervist parandada

Madratsid ja kattemadratsid on valmistatud mitmesugustest materjalidest, millel igaühel on oma eelised ja puudused. Sõltuvalt teie tervisest ja vajadustest saate valida endale sobivaima. Uus madrats või kattemadrats võib olla katalüsaator teie elukvaliteedi muutmisel ja hea une nautimisel.

Madratsi ja kattemadratsi tüübid

• Kui olete allergiline ja soovite tolmulestasid vältida, valige lateksist, vahtpolüuretaanist või viskoelastsed madratsid või kattemadratsid.

• Ülekaalulistele sobivad eelkõige vedrumadratsid, kuid ka lateksmadratsid, kuna need madratsid on kõige kohanemisvõimelisemad ja reageerivad suurenenud kehakaalule.

• Kehale piisava toe pakkumiseks on parimad polüuretaanvaht, viskoelastsed ja lateksmadratsid ning kattemadratsid.

• Selja-, liigese-, kaela- või mõne muu kehaosa valude käes kannatavatel inimestel soovitatakse valida vahtpolüuretaan (vaht) või viskoelastsed madratsid või kattemadratsid, samas peaksid hästi mõjuma ka villased kattemadratsid.

• Tugevalt higistajad vajavad jahedat alust ja häid õhutusomadusi, seega soovitatakse vedrumadratseid, aga ka kookosmadratseid või kattemadratseid.

• Kui otsite madratsit, mis on täiendava mugavuse tagamiseks polsterdatud, on puuvillased, villased või sulgedest valmistatud madratsid parimad valikud.

Pidage meeles, et on äärmiselt oluline uut madratsit enne selle ostmist testida. Puhake sellel oma tavapärases magamisasendis vähemalt kümme minutit. Samuti on oluline valida madrats, mis on õige jäikusega, st mitte liiga kõva ega liiga pehme, sest muidu ainult unistate heast unest.

Me ütleme sageli, et meie tervis on meie kõige väärtuslikum vara, kuid me ei hoolitse selle eest alati korralikult. Uni ja tervis on nii tihedalt seotud, et mõnikord saame nende vahele panna võrdusmärgi. Seetõttu on hea madrats ja hea kattemadrats duo, mis nii eraldi kui ka koos võivad aidata lahendada raskeid heaolu- ja väsimusprobleeme.