Maardu Prisma esimese sünnipäeva puhul vaatab kaupluse juht Kersti Reisalu tagasi möödunud aastale ja räägib sellest, kuidas kohalikud elanikud on kaupluse vastu võtnud.

Prismal täitub nüüd Maardus esimene aasta. Kuidas see on läinud?

Tõesti – Maardu Prisma tähistab 30. juunil oma esimest sünnipäeva! Meie jaoks on see aasta läinud hästi, näeme, et inimesed on meie poe omaks võtnud ja leiavad põhjust siia ikka ja jälle tulla.

Mille poolest Prisma teistest Maardu poodidest erineb?

Prismasse tullakse kindlasti väga laia kaubavaliku ja odavate hindade pärast. Meie Maardu supermarketis on hea, värske ja kohalik toidukaup: meil on Food Marketi ala, kus pakume liha ja kala, samuti valmistoitu. Pagaritooteid küpsetab kohapeal Fazeri pagarikoda. Meie jaoks on oluline pakkuda ostjatele head eestimaist toitu. Praegu on meil toidukaupade müügist Eesti tarnijate osa ligi 75% ning tegeleme sellega, et seda veelgi suurendada. Lisaks rikkalikule toiduvalikule leiab kauplusest ka vajalikud esmatarbe- ja tarbekaubad. Prisma puhul on kindlasti eriline meie strateegiline valik olla odavaima ostukorvi pakkuja. Prisma on võitnud juba 22 korda ajalehe „Postimees“ ostukorvi uuringu. Praegusel ajal, kui üldine inflatsioon teeb muret kõigile, on soodne hinnatase üha olulisem. Meil on ka palju omabränditooteid, mis tihtipeale on teatud kaubakategooriates kõige odavam valik. Tasub jälgida ka lühiajalisi nn nädalalõpupakkumisi, kus valik tuntud brändide tooteid on eriti suure soodustusega.

Kas Maardu Prisma kliendid jäävad teiste Prismade klientidega võrreldes millegi poolest silma?

Statistika näitab, et Maardu Prisma külastajad on usinad püsikliendiprogrammi Konto liikmed – 70% ostudest tehakse just püsiklientide poolt. Näeme ka seda, et meie kaupluse kliendid on tervisliku toitumise pooldajad, ostes rohkelt puu- ja juurvilju. Kõige rohkem oleme aasta jooksul müünud banaane ning populaarsed tooted on ka kartulid, õunad, kapsad ja sibulad.

Ütlesite, et kliendid on uue poega harjunud, aga kas on ka midagi, mille osas tuleb klientidele veel selgitusi jagada?

Kuna palju on uusi Konto kliente, kes liitusid just siis, kui oma kaupluse Maardus avasime, siis Konto võimaluste kohta ikka vahel küsitakse. Meie püsiklientidel on üks kindel päev kuus, millal boonussumma eelmise kuu ostude eest üle kantakse – see päev on iga kuu 3. kuupäev. Ja siis saab klient valida, kas boonus kohe ära kasutada või koguda seda mitme kuu jooksul mõne suurema ostu jaoks. Boonused kehtivad aasta aega ja uuenevad jooksvalt. Paljude klientide jaoks on olnud uudis ka see, et Prismas saab ostusummalt boonust kuni 3%, mis on oluliselt rohkem kui teised poed pakuvad. Boonuse määr sõltub kuisest ostusummast.

Lõpetuseks, kuidas Prisma oma esimest sünnipäeva Maardus tähistab?

Ikka koos oma klientidega, pakkudes parimaid eripakkumisi! Maardu Prisma sünnipäevapidu toimub 30. juunil, lisaks eripakkumistele saab degusteerida erinevaid tooteid ning kell 17–20 proovida kätt loosirattaga, et võita toredaid üllatusi. Pere pisemate jaoks on samal ajal kohal lõbus kloun.