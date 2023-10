Ühel päeval leiate oma ettevõttes määrdunud koha, kohe viskab emotsioonid punasesse ning tekib küsimus, kas on aeg praegune koristaja välja vahetada. Siin on mõned mõtted, miks võiks korraldada koristaja vahetus.

Kvaliteet ja tulemuslikkus

Äripindade puhtus ja korrashoid on teie ettevõtte maine üks olulisemaid komponente. Kui märkate, et koristustulemused jäävad soovitust kvaliteedist allapoole või ei vasta standarditele, on aeg kaaluda uut lähenemist.

Teenusepakkuja pühendumine

On oluline, et teie koristusteenuse pakkuja oleks sama pühendunud ja professionaalne nagu teie ettevõte. Kui tunnete, et praegune teenusepakkuja ei näita piisavalt huvi teie ettevõtte vajaduste vastu, võib olla aeg otsida uus partner.

Teie ettevõtte muutunud vajadused

Ettevõtted arenevad ja kasvavad. Uus teenusepakkuja võib pakkuda teile paindlikumaid võimalusi, mis vastavad teie praegustele nõudmistele paremini.

Kui koristaja on mugavaks muutunud on aeg koristusteenuse pakkuja üle vaadata. See võib olla täpselt see samm, mis teie ettevõttele vajaliku värskenduse toob.

Kuidas olla kindel, et koristaja vahetus tasub ära? Kuidas valida parem koristusfirma?

Siin on mõned nüansid, mis paremaid eristab.

Võtmekomponent koristusfirma valimisel on teada, kas pakutavad puhastusteenused on optimeeritud ja kvaliteedi tagamiseks standardiseeritud. Lapiga ringivehkivate koristajamuttide aeg on läbi. Moodsa koristusfirma tegevus vastab rahvusvahelistele kvaliteedi- ja keskkonnastandarditele.

Dokumentatsiooni korraldus

Puhastusnõuete järgimiseks on oluline püsivalt kehtestada ja järgida kokkulepitud nõudeid. Näiteks kui ruumi kasutusotstarve muutub, vahetatakse kontori või klassiruumi põrandakate, siis muutub ka selle puhastamiseks kuluv aeg. Tarkvaraprogrammide abil on selliste muutuste elluviimine ja töökoormuse jaotamine puhastusteenuste korraldamisel väga lihtne. Koristusfirma valimisel tasub uurida, kas nende töökorraldus sisaldab erinevate tarkvaralahenduste kasutamist.

Ametlikud kontrollid

Ametlik kontrolliprotsess toob esile, millised koristajad väärivad positiivset tagasisidet ja kellele võiks olla kasu lisakoolitusest. Samuti saab kontrolli käigus reaalses elus üle vaadata puhastusteenuste protseduuride efektiivsus. Koristusfirma poolne ametlik kontrolliprotsess on selge näide, kas tegeletakse pigem proaktiivse kui reageeriva teenusega.

Koristusfirma koolitused

Eduka koolituse võti on tagada, et koristusfirma koolitajad tunnevad hästi puhastustööstuse parimaid tavasid. Liiga sageli leiame firmasid, kes ei ole kursis uute, end tõestanud tehnoloogiate ja protseduuridega, kes annavad seejärel oma vananenud teadmised edasi tulevatele koristustöötajatele. Heal koristusfirmal on oma ametlik koolitusprogramm ja seda värskendatakse vastavalt vajadusele. Ning kõik koristajad läbivad regulaarselt koolitusprogramme, et välistada olukorda, kus klient peab koristajat ise koolitama.

Keskkonda säästvad puhastusvahendid

Keskkonnasõbralikud puhastusvahendid on loodussõbralikud ja biolagunevad. Nad on valmistatud taastuvatest allikatest ning ei sisalda ohtlikke kemikaale ega ühendeid, mis võivad kahjustada keskkonda või inimeste tervist. Need professionaalsed puhastusvahendid on pakendatud ka keskkonnasõbralikult, kasutades taaskasutatud materjale või materjale, mis on lihtsalt taaskasutatavad.

Kokkuvõtvalt, koristusfirmal, kes suudab püsivalt tagada kvaliteetse tulemuse on selle korraldamiseks välja töötatud juhtimisvõtted, koolitused ja standardid. Puhastuslahendusi pakkub SPS Grupp järgib kõiki eeltoodud nõudeid oma tegevuses ja suudab tagada kõrgeima kvaliteedi aastate jooksul. SPS Grupp on spetsialiseerunud professionaalsele äripindade koristusteenusele ning pakume kohandatud lahendusi vastavalt teie vajadustele.

