Mõlemad, kiirlaenud ja väikelaenud on Eesti inimeste hulgas levinud laenutüübid, eriti siis, kui tekib äkiline rahavajadus. Ent milline neist laenudest sobib sulle kõige paremini? Sellel lehel uurime põhjalikult nii kiirlaenude kui ka väikelaenude plusse ja miinuseid ning aitame sul teha teadliku valiku, mis vastab sinu spetsiifilistele finantsvajadustele.

Kiirlaen – Kiire raha, kiired otsused

Kiirlaenud on laenud, mida saab tavaliselt taotleda veebis või isegi mobiilirakenduste kaudu. Need on mõeldud lühiajaliseks kasutamiseks ja neid iseloomustab kiirus. Siin on mõned kiirlaenude eelised.

• Kiire taotlemine: kiirlaenude taotlemine on kiire ja mugav. Võid esitada taotluse vaid mõne minutiga ning saada vastuse väga kiiresti.

• Minimaalsed nõuded: enamikul kiirlaenuandjatel pole ranged nõuded laenusaajatele. Sa ei pruugi vajada head krediidiskoori ega suurt sissetulekut.

• Paindlikkus: kiirlaenud on sageli paindlikud, võimaldades sul valida laenusumma ja tagasimakseperioodi vastavalt oma vajadustele.

Väikelaen – veidi suurem laen, veidi pikem tähtaeg

Väikelaenud erinevad kiirlaenudest oma suuruse ja tagasimakseperioodi poolest. Siin on mõned väikelaenude eelised.

• Suuremad summad: väikelaenud võimaldavad sul laenata suuremaid summasid kui kiirlaenud. See võib olla kasulik suuremate kulutuste korral.

• Pikem tähtaeg: väikelaenud tavaliselt kaasnevad pikema tagasimakseperioodiga, mis võib vähendada igakuiste maksete suurust.

• Madalamad intressimäärad: väikelaenud võivad pakkuda madalamaid intressimäärasid kui kiirlaenud, eriti kui sul on hea krediidiajalugu.

Milline laen sulle sobib?

Milline neist kahest laenutüübist sobib sulle kõige paremini? Selle otsuse tegemisel on oluline arvesse võtta järgmisi tegureid.

• Rahavajadus: kui sul on vaja kiiresti väikest summat raha, võib kiirlaen olla sinu jaoks parim valik. Kui aga vajad suuremat summat ja oled valmis pikema tagasimakseperioodi jooksul tasuma, võib väikelaen olla parem valik.

• Krediidiajalugu: sinu krediidiajalugu võib mõjutada laenupakkumisi. Kui sul on hea krediidiajalugu, võid saada paremaid tingimusi väikelaenuks. Kiirlaenud võivad olla kättesaadavamad inimestele, kellel on kehvem krediidi skoor.

• Tagasimaksevõime: mõtle hoolikalt oma tagasimaksevõimele. Kiirlaenude lühike tagasimakseperiood võib nõuda suuremaid igakuiseid makseid, samal ajal kui väikelaenud pakuvad pikemat aega laenu tagasimaksmiseks.

Euribor

Euribor on oluline finantsturul kasutatav viitenäitaja, mis mõjutab paljusid laenutooteid, sealhulgas kiirlaene. Euribor tähistab Euroopa interpankade pakutavate laenude keskmist intressimäära ning see võib olla oluline kaalutluspunkt, kui kaalute kiirlaenu võtmist, kuna see võib mõjutada laenuga seotud intressimäära. Oluline on jälgida Euribori muutusi ja mõista nende mõju sinu finantsotsustele.

Kokkuvõte

Kiirlaenud ja väikelaenud on mõlemad kasulikud finantstööriistad, kuid nende sobivus sõltub sinu konkreetsetest vajadustest ja olukorrast. Mõtle hoolikalt läbi, milline laen vastab kõige paremini sinu eesmärkidele ja finantsolukorrale ning tee oma otsus läbimõeldult.

Korduma kippuvad küsimused

1. Kui kiiresti ma saan kiirlaenu või väikelaenu?

Vastus: kiirlaenu või väikelaenu saamise kiirus sõltub laenuandjast, kuid enamasti saad sa vastuse mõne tunni jooksul.

2. Kas mul on vaja head krediidiajalugu?

Vastus: kiirlaenud ei nõua tavaliselt head krediidiajalugu, samas kui väikelaenude puhul võib see olla oluline.

3. Kas ma saan laenata suuremaid summasid väikelaenuga?

Vastus: jah, väikelaenud võimaldavad tavaliselt laenata suuremaid summasid kui kiirlaen.

4. Mis juhtub, kui ma ei saa laenu tagasi maksta õigeaegselt?

Vastus: kui ei suuda laenu tagasi maksta, võivad tekkida lisatasud ja intressimäärad võivad tõusta. Oluline on laenutingimustega hoolikalt tutvuda.

5. Kust ma saan taotleda kiirlaenu või väikelaenu?

Vastus: kiirlaenu või väikelaenu saab taotleda mitmete erinevate finantsasutuste kaudu. Enne laenulepingu sõlmimist võrdle erinevaid pakkumisi ja tingimusi.

Tähelepanu! Tegemist on finantsteenusega. Enne lepingu sõlmimist soovitame tutvuda finantsteenuse tingimustega või konsulteerida spetsialistiga. Loodame, et see artikkel aitas teil paremini mõista kiirlaenude maailma ja kuidas neid mõistlikult kasutada. Kui teil on lisaküsimusi, ärge kartke küsida oma kohalikult kiirlaenuandjalt või finantsnõustajalt.