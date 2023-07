Köök peab olema praktiline, et saaksid mugavalt valmistada süüa ja selle jaoks vajalikke ettevalmistusi teha. Erinevate köögiviljade, nõude ja tarvikute puhastamiseks ja pesemiseks on vaja korralikku valamut ja segistit. Kuidas valida köögisegisti ja kas väljatõmmatav köögisegisti on alati vajalik? Saa teada, milline valida, kas selleks on väike, suur või hoopiski väljatõmmatav köögisegisti ning millise suurusega peaks olema kraanikauss?

Väike, suur või väljatõmmatav köögisegisti – mida valida?

Ükskõik, kas sa oled tutvunud segistite valikuga mõnes kaupluses või Kaup24 ja Hansaposti laias tootevalikus, oled kindlasti märganud, et valik on äärmiselt suur. Pealtnäha erinevad köögisegistid disaini ja suuruse poolest, kuid tegelikult on veel palju muud, mida nende valimisel silmas pidada.

Valimisel tasub arvestada köögisegisti kõrgusega, mis on seotud valamu suurusega. Samuti materjali ja lisatarvikutega. Seda, kas valida klassikaline või nii öelda väljatõmmatav köögisegisti, tuleks mõelda kõige enne, et juba järgmiste funktsioonide valik teha just seda tüüpi segistite seast, mis valituks said.

Miks aga valida väljatõmmatav köögisegisti? Sellisel köögisegistil saab segisti osa tõmmata välja, seda liiguta just nii palju nagu vaja. Loomulikult sõltuvalt segisti pikkusest. Aga see võib tulla kasuks nii erinevate toiduainete pesemisel, nõude puhastamisel kui ka kraanikausi enda pesemisel. Mida suurem ja sügavam on kraanikauss, seda paremini saad ära kasutada selle funktsiooni. Väljatõmmatav köögisegisti võib muuta köögis toimetamise palju lihtsamaks.

Kuna väljatõmmatavad segistid on kallimast hinnaklassist kui mõned teised, siis alternatiivne variant on valida mõni suurem ja liigutatav köögisegisti. Staatiline segisti, mida ei saa ühele või teisele poolele keerata võib olla lahenduseks mõnes külaliskorteris, aga kindlasti mitte köögis, kus palju kokatakse.

Mida muud arvesse võtta?

Olenemata sellest, kas sinu eelistuseks on väljatõmmatav köögisegisti või midagi muud, tuleb edasise valiku osas arvestada ka alljärgnevaga.

• Köögisegisti kõrgus. See sõltub sellest, kui suure valamuga on tegemist. Liiga kõrget segistit pole mõtet madala valamu jaoks osta, sest see pritsib vee laiali. Liiga madal jääb aga väikeseks suure ja sügava kraanikausi puhul. Seega vali tavaline või väljatõmmatav köögisegisti koos valamuga. 15–20 cm segisti sobib kuni 30 cm sügavusele valamule; 20–25 cm segisti 30–40 cm valamu jaoks ning veelgi kõrgemad juba sügavamatele kraanikaussidele.

• Käepide. Kõige moodsam lahendus on puutevaba, see tähendab seda, et segisti all kätt liigutades, avaneb kraan. Aga enamlevinud lahendused on kas nupuga, üles tõmmatav, küljele avanev või keeratav. Vali, mis sulle meeldib!

• Materjal. Segistid võivad olla valmistatud alates roostevabast terasest kuni plastikuni välja. Nagu iga materjal on erinev, on ka sellistel segistitel erinevad omadused ja hooldusvajadused. Populaarseimad on klassikalised ja väljatõmmatavad köögisegistid, mis on valmistatud roostevabast terasest. Soodsaim valik on plastik.

• Disain. Selle puhul lähtu kogu köögimööbli stiilist, et segisti sobiks kokku kõige, mis sul köögis on. Valikust leiab nii kaasaegseid ja minimalistlikke kui ka maakoju sobivaid variante.