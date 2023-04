Teleteenuste turul leidub erinevaid ettevõtteid, kes pakuvad klientidele mitmekülgset ja paeluvat meelelahutust. Nende seas on ka Home3 ja Go3, millega saad võimalused mitmekülgse meelelahutuse nautimiseks, mida mujalt ei leia. Siit artiklist saad rohkem aimu, mida Home3 ja Go3 pakuvad ja milline teenus võiks just Sinule kõige paremini sobida.

Teleteenuse pakkuja Home3

Home3 on satelliittelevisiooni pakkuja, mis tähendab seda, et telepilt jõuab Sinuni satelliidi vahendusel. SAT-TV eeliseks on väga lai leviala, mis ei sõltu kaabli olemasolust ega mobiililevist ja seega jõuab telepilt ka kõige kaugemasse Eesti nurka.

Satelliittelevisiooni kasutamiseks on vaja koju paigaldada satelliitantenn, kuid paigalduse pärast ei pea Sa muretsema, seda teevad kogenud Home3 tehnikud.

Kellele sobib Home3 teleteenus?

Home3 satelliittelevisioon on parim valik, kui elad piirkonnas, kuhu kaabeltelevisioon ei ulatu ja kus mobiililevile ei saa kindel olla.

Kuidas ja kus saab Home3 teleteenust kasutada?

Home3 teleteenust saad nautida oma kodus olevast telerist satelliitantenni ja digiboksi abil. Kui peaks juhtuma, et kolid, siis pole probleemi, sest Sa saad seadmed endaga kaasa võtta.

Kui soovid telekanaleid, filme või sarju vaadata nutiseadmest, laadi alla Go3 mobiilirakendus ning naudi oma lemmiksaateid mugavalt just seal, kus sa parasjagu viibid. Olenevalt Home3 paketist saad Sa ligipääsu teatud Go3 sisule, näiteks Kodu paketis sisaldub Go3 „TV ja Filmid“ pakett.

Home3-ga saad Sa nautida teleteenust samal ajal nii telerist kui ka Go3 mobiiliäpist – kui Sina soovid vaadata uudiseid ning kaaslane filmi, siis saate mõlemad vaadata just seda, mida parasjagu soovite! Go3 vaatamiseks on vajalik internetiühendus. Kõikidele Home3 telepakettidele pakume juurde ka piiramatu mahu ja kiirusega 4G internetti.

Milliseid telekanaleid pakuvad Home3 paketid?

Home3 teleteenuse valikus on kolm paketti: Starter, Kodu ja Kodu+. Starter sisaldab valikut peamistest meelelahutuskanalitest, kust leiab populaarsed Eesti kanalid, filmikanali Viasat Kino (endise nimega TV1000), mitmeid uudiste-, laste-, teadus- ning loodussaadete kanaleid.

Soovi korral saad põhipaketile tellida juurde erinevaid lisakanaleid. Lisaks nimetatud telekanalitele sisaldub Home3 Starter paketis Go3 „Start“ pakett. Home3 klientide lemmik Kodu pakett pakub mitmekülgset vaatamist kogu perele. Kanalivalikusse kuuluvad populaarsed filmi- ja spordikanalid nagu TV3 Film, Viasat Kino Action (endise nimega TV1000 Action), TV3 Sport 2, ning mitmed uudiste-, laste-, teadus- ja loodussaadete kanalid ning loomulikult populaarsed Eesti kanalid. Lisaks nimetatud telekanalitele sisaldub Home3 Kodu paketis Go3 „TV ja Filmid“ pakett.

Kodu+ pakett on üks suurima kanalite arvuga üle õhu levivaid pakette Eestis, sisaldades kõike, millest üks õige meelelahutusnautleja rõõmu võiks tunda. Enam ei pea muretsema, et õhtuks ei leia seda õiget kanalit, millega oma aega sisustada, sest lisaks Home3 Kodu+ paketis olevatele kanalitele saavad selle paketi kasutajad ligipääsu ka Go3 „Kõik hinnas“ paketile, millega on võimalus vaadata discovery+ kanaleid! Discovery+ kanalite nägemiseks peab olema aktiveeritud Go3 konto!

Go3 – järgmise põlvkonna teleteenus

Go3 teenuse kasutamiseks pole vaja paigaldada eraldi seadmeid – vajad vaid väga head internetiühendust ning nutiseadet. Go3 saad vaadata samal ajal kuni kahest seadmest korraga. Go3-st leiad üle 50 telekanali otsepildis, eestikeelsete kommentaaridega spordiülekanded ning reklaamivabalt sadu filme ja sarju. Valikus on Hollywoodi kassahitid ja põnevad dokumentaalid, samuti parimad seriaalid nii meilt kui mujalt maailmast. Filmidel ja sarjadel on eestikeelsed subtiitrid ning lastesisu on eestikeelse pealelugemisega.

Go3 kasutajad saavad nautida suurt valikut sisu Discovery+ rahvusvaheliselt tuntud telekanalitelt ja sisu discovery+ ulatuslikust videoteegist. Discovery+ vahendusel saab vaadata hinnatuid dokumentaale, näiteks parvlaev Estonia uppumise kohta, Ukraina sõjast ja president Volodõmõr Zelenskõist ja spordisõbrad saavad Discovery+ vahendusel vaadata näiteks tennise suure slämmi turniire.

Go3-st leiab Paramount+ vahendusel paljusid Paramount filme, sealhulgas „Top Gun: Maverick“, „Võimatu missiooni“ ja „Transformerite“ sarja filme ja palju muud. Samuti saab näha CBS’i ja Showtime’i populaarseid sarju nagu „Yellowstone“, „Miljardid“, „Halo“ ja populaarseid animatsioone nagu näiteks „Käpapatrull“, „Käsna-Kalle Kantpüks“ ja „Sini vihjed“.

Kellele sobib Go3 teleteenus?

Go3 on parim lahendus inimestele, kes ei saa või ei soovi koju paigaldada satelliitantenni ning kes elavad piirkonnas, kus on hea kiiruse ning kvaliteediga internet.

Kuidas ja kus saab Go3 teleteenust kasutada?

Go3 teleteenust saad kasutada just seal, kus parasjagu viibid – nutitelefonides ja tahvlites Go3 sisu vaatamiseks laadi alla Go3 mobiilirakendus, süle- ja lauaarvutis saad Go3 teenust kasutada veebibrauseris. Kui soovid nutitelerist Go3 sisu vaadata, ava telerisse installeeritud Go3 äpp või laadi see telerisse oma teleri äppide keskkonnast.

Kui sul ei ole nutitelerit, saad Go3 teenust kasutada kas Go3 digiboksi või Google Chromecast seadme abil. Lisaks sellele, et saad Go3 sisu nautida üle interneti, saad omale meelepäraseid sarju ja saateid ka oma nutiseadmesse alla laadida ning vaadata ka ilma internetiühenduseta. Uutele liitujatele on teleteenus koos piiramatu 4G internetiga kuutasuga alates 24,99 €.

Anname hinnagarantii, et kuutasu ei muutu 24 kuu jooksul ja seega võid kahe aastaga säästa kuni 240 €. Täpsemad kampaaniatingimused leiad veebilehelt www.home3.ee, lisainfot Home3 ja Go3 teenuste kohta saad veebilehtedelt www.home3.ee ja www.go3.tv, helistades 698 9000 või saates meile kirja aadressile info@home3.ee.