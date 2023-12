Kõik vaatavad uue aasta alguses korraks selja taha. Ja kui sealt paistab tolmu, segadust või mustust tasub ehk mõelda, kas saaks paremini. Nii kummaline, kui see ka pole, algab ettevõtte areng heast koristusteenusest.

Teaduslike katsete najal on tõestatud, et korras ruumid tõstavad tööviljakust, muudavad töötajate meeleolu positiivseks ja nii annavad arengule uue hoo. Vaadates saabuvale aastale otsa võib just koristusteenus olla see samm, mis pöörab arengu edule.

Ja seda muutust oleme mitmel korral ise tunnistanud. Meil on kliente, kes on meie poole pöördunud viimases hädas. Oleme löönud läikima nii laod, tehased kui ka kontorid. Visuaalselt suurima muutuse olemegi just saavutanud määrdunud tehastele uue ilme andmisega. Tehaste koristamine on ka väga spetsiifiline töö, kus sageli peab jälgima, et asjad oma kohalt ei liiguks, kuid kõik siiski puhtaks saaks.

Võibolla tekib kahtlus, kas on võimalik hoida kõrget kvaliteeti läbi aastate? Oleme välja töötanud tehnilised ja protseduurilised lahendused, mis ei luba kehva kvaliteediga tööd üle anda. Nii saame kindlalt väita, et suudame hoida head taset läbi aastate.

Karmistuvad keskkonnanõuded

Koristusteenuse pakkumine pole lihtsalt pindade puhastamine. Tänapäeval on oluline jälgida, et töötajate tervis ei saaks kahjustada. Koristamisteenuse osutamisel on valik, milliseid vahendeid kasutada. Oleme otsustanud kasutada ainult keskkonnasõbralikke vahendeid. Nii saame tagada allergiavaba tulemuse ja anda väikese panuse meid ümbritseva keskkonna säilitamiseks. See tähendab nii koristusvahendite, pakendite, prügikäitluse ja tööprotsesside vastavusse viimist keskkonnanõuetega. Liigume selles osas esirinnas koristusteenuse pakkumisel Tallinnas ja Harjumaal.

Muutuvad vajadused

Aja jooksul võivad teie koristusvajadused muutuda. Ehkki vana koristaja on teinud head tööd, võib uue aasta saabumine olla õige aeg hinnata, kas teie ootused on täidetud. Kui on tekkinud uusi vajadusi või soove, võib olla aeg küsida uus pakkumine ning hinnata uusi lahendusi.

Personaalsed teenused

SPS Grupp mõistab, et iga klient on unikaalne ja vajab personaalset lähenemist. Kohandame oma teenused vastavalt kliendi vajadustele, olgu selleks siis igapäevane puhastamine või eriprojektide lahendamine.

Uue aasta saabudes on oluline mõelda oma ettevõtte puhtusele ning kaaluda vana koristaja vahetamist professionaalsema teenusepakkuja vastu. SPS Grupp puhastusteenused on siin, et aidata teil alustada uut aastat puhtalt ja värskelt. Valige kvaliteet, valige usaldusväärsus, valige SPS Grupp!

Eripakkumine

Meie koristusteenusega liitujad saavad esimesed kaks kuud 50% soodustust nii igapäevastelt koristusteenustelt kui ka eripuhastustöödelt.

Vaheta vana koristaja välja!