YIT Eesti rajab oma Tallinna ja Harjumaa uusimad A-energiaklassi arendused maaküttele, mistõttu saavad korterite küttekulud olema 25–45% madalamad kaugkütte tänastest hindadest. Esimene maaküttega kortermaja valmib 2024. aasta augustis Keilas, Nurme tänaval, kus on müügile tulnud 18 1–4-toalist korterit.

YIT projekteerimise juhi Sirle Matteuse sõnul on säästlikkus saanud koduostjate jaoks peamiseks märksõnaks – korter peab olema sõbralik keskkonna, aga ka korteriostu teinud inimese rahakoti suhtes.

„Seetõttu otsime arendusi kavandades üha uusi võimalusi, kuidas luua kodu, mille ülalpidamine on elanikele võimalikult soodne. Keilas valmiv Nurme arendus saab olema esimene, kus rakendame ellu YIT teiste turgude kogemustest omandatud teadmised ja oskused maaküttelahenduste kasutuselevõtmisest. Kolmest kortermajast koosneva kompleksi esimene hoone aadressil Nurme 6 tervitab uusi elanikke tänavu suvel – maja konstruktsioonid on püsti, täiskõrgus saavutatud ning huvilised käivad oma tulevaste keskkonnasäästlike kodudega juba tutvumas,“ rääkis Matteus.

Järgmine maaküttele rajatud projekt on samuti kavandamisel – uus A-energiaklassi hoone kerkib Tallinnasse, Kristiine linnaossa aadressile Luige 5.

Sirle Matteuse sõnul kasutatakse maakütet kortermajades pigem harva. „Ühelt poolt on takistus esmase investeeringu suurus, teiseks ei ole arendajal alati vabadust maakütte kasuks otsustada – seda võivad takistada nii pinnase geoloogilised eripärad kui ka piirkonnas kehtestatud kohustus liituda küttevõrguga. YIT teistes riikides maaküttele rajatud hoonete kogemus annab aga julgust edaspidi just seda kütteliiki eelistada. See on töökindel, keskkonda säästev, mugav, vaikne ja ennekõike soodne,“ kinnitas ta.

Maakütte paigaldamiseks puuritakse hoone vahetusse lähedusse 80 meetri sügavused puurkaevud, mille kaudu on võimalik ammutada maapõuest sõltumata välistemperatuurist toasooja. Soojuspumbad juhivad selle korterite vesipõrandakütte- ja sooja tarbevee süsteemi. „Seetõttu on korter alati meeldivalt soe. Suviti võimaldab maaküttelahendus aga põrandajahutust, mis aitab vähendada ruumides kõrgemaid temperatuure,“ lisas ta.

Matteuse kinnitusel näitab YIT seniste maaküttele rajatud hoonete kogemus, et see lahendus on võrreldes teiste turul pakutavate kütteliikidega keskmiselt 25–45% soodsamate püsikuludega, seega kõige odavam kodusooja saamise võimalus.

„Maakütte kasuks räägib ka asjaolu, et selle kütteliigi hind kõigub minimaalselt. Põhiosa energiast moodustab taastuv maasoojus ning kulurea suurust muudab elektri hind. Et iga koduomanik saaks valida endale sobiva temperatuuri ning ei peaks maksma naabrite kütte- või jahutuskulusid, on igal korteril ka individuaalsed kaugloetavad mõõtjad. Kauglugemise teel peetakse majas edaspidi arvestust ka vee- ja elektrikuludel,“ selgitas YIT esindaja.

Keilas aadressil Nurme 6 valmiv uus kortermaja kasutab täiendava energiaallikana katusele paigaldatud päikesepaneele, mis võimaldavad säästu kogu hoone elektritarbimises. Lisaks hoiavad hoone kulusid madalal ka ehituses kasutatavad hea soojus- ja heliisolatsiooniga materjalid.

„Pöörame Nurme tänava arenduse puhul väga suurt tähelepanu ka ümbritseva elukeskkonna jätkusuutlikkusele ja liigirikkusele. Istutame maastikuarhitekt Piret Kümmeli loodud haljastuslahenduse põhjal kvartalisse viljapuid, viljapõõsaid ning lõhna- ja õiteilu pakkuvaid põõsaliike ning säilib ka senine liigirikas kõrghaljastus. Kinnitame hoovis kasvavate puude külge pesakastid väikelindudele ning kogu arendusprojekti valmides paigaldame puude alla ka lindude söögimaja,“ kirjeldas Matteus haljastuse kontseptsiooni.

Hoone juurde rajatakse ka rattamaja, mida hakkab katma värviküllane kukeharja matiga kaetud haljaskatus. Lisaks saavad hoone juures olema väliparkimiskohad külaliste ratastele.

Nurme arenduse esimene maja saab olema elegantne neljakordne hoone, millele tervikliku arhitektuurse lahenduse on teinud arhitekt Tormi Sooväli. Fassaadimaterjalina on kasutatud maitsekat kombinatsiooni betoonist, klaasist ja puidust. Hoone esimese korruse moodustab puitsõrestikuga raamitud parkimisala, fassaadile annavad õhulisust põrandani ulatuvad aknad ning klaaspiiretega rõdud, mida elanikud saavad soovi korral kinni klaasida. Kortermajas on ühtekokku 18 ühe- kuni neljatoalist korterit, mille suurused jäävad vahemikku 34–76,5 ruutmeetrit ning korruste vahelist liikumist lihtsustab lift.

