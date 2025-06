„Nagu algus on näidanud, üritavad taanlastest uued omanikud Rimi tegemistesse sekkuda võimalikult vähe,“ kommenteeris algust Rimi Eesti tegevjuht Kristel Mets.

Mais kinnitas Euroopa Komisjon, et Rimi Balticu omandamine Taani jaemüügiettevõtte Salling Grupi poolt ei kujuta ohtu ausale turukonkurentsile Euroopa toidukaupade jaemüügiturul. Sellega anti luba 1,3 miljardi eurosele tehingule, AS Rimi Baltic läks Rootsi kontsernilt ICA Gruppen taanlaste omandisse.

„Tegemist on Salling Grupi ligi 120-aastase ajaloo suurima tehinguga ning oleme uhked, et saame enda ridadesse tugeva ja hästi juhitud ettevõtte, mis on kogu Baltikumis tuntud kõrgete kvaliteedistandardite ja kliendikeskse lähenemisega,“ ütles Salling Grupi tegevjuht Anders Hagh hiigelostu kommenteerides. Lõplikult vormistati ajalooline tehing juuni alguses.

Uued omanikud ei sekku

„Nagu algus on näidanud, üritavad taanlastest uued omanikud Rimi tegemistesse sekkuda võimalikult vähe,“ kommenteeris algust Rimi Eesti juht Kristel Mets. Sellepärast tõid tema ja Rimi Eesti ostujuht Marilin Jürisson kohtumisel ajakirjanikega välja põhilise, millega Rimi jätkab ka uues olukorras.

„Vaid üks inimene kaheksast saab endale lubada neid tooteid, mida ta tegelikult soovib. Nende keskmine sissetulek ületab 1500 eurot pereliikme kohta.“

Marilin Jürisson

Aastatagune ostjate uuring näitas, et pea kõik Eesti, laiemalt Balti riikide elanikud püüavad kulutusi kokku hoida. Et paljudes peredes kulub neljandik sissetulekutest toidule, jälgitakse toidukaupade ostmisel hoolega hinnasilte. „96 protsenti ostjatest valib kaupa hinna järgi, ainult neli protsenti on neid, kes ei püüa säästa. See on nii kõikides Balti riikides,“ täpsustas ostujuht Marilin Jürisson. Esmalt on jäänud Jürissoni kinnitusel ostukorvist välja mitmesugused maiustused ja näksid, siis delikatessid ja kulinaarsed valmistoidud. Inimesed eelistavad ise toitu valmistada. Vaid üks inimene kaheksast saab endale lubada neid tooteid, mida ta tegelikult soovib. Nende keskmine sissetulek ületab 1500 eurot pereliikme kohta.

„See ei tähenda, et tarbija ostab kõige odavamat, soovitakse hoopis saada oma raha eest maksimaalset väärtust. Ostja vaatab esmalt kauba alghinda ja võrdleb siis allahindlusega. Alles seejärel langetab otsuse,“ täpsustas Kristel Mets. Hinnale järgnevalt pöörab tarbija tähelepanu maitseomadustele, säilivusele, toote koostisele ja päritolumaale.

Uuendused Rimis

Uus ostjasõbralikum strateegia töötati Rimis välja poolteist aastat tagasi. Nüüd hakatakse seda ka järk-järgult ellu viima. Plaanis on vähendada toiduks mittekasutatava kauba valikut. „Miks meil peaks olema riiulitel kümme erinevat veekeetjat või suur valik mänguasju?“ küsis Marilin Jürisson retooriliselt. Rimisse läheb ostja esmajärjekorras ikkagi toiduainete järele, seepärast keskendutakse edaspidi rohkem neile. „Muudame ka toodete paigutuse loogikat kaupluse saalides. Eesmärk on, et klient parimad sooduspakkumised väiksema vaevaga üles leiaks,“ rääkis Kristel Mets. Haabersti hüpermarket saab uue kontseptsiooni põhjal ümber ehitatud aasta lõpuks. Igal aastal läheb ümbertegemisele kolm hüpermarketit.

Rimi omamärgitooted jäävad edaspidigi müügile. „Uued omanikud toovad ka uusi tooteid juurde,“ kinnitas Kristel Mets, kes ei teinud saladust, et mõned omatooted on lettidel alla omahinna. Ostjate meelitamiseks.

Palju on spekuleeritud selle üle, et kuigi käibemaks tõuseb 1. juulist kaks protsendipunkti ehk 24 protsendini, siis tegelikult tõstavad kauplused hindu enne jaanipäeva, et ostuhulluses jääks ostjail hinnatõus märkamata. Rimi Eesti eestvedaja Kristel Mets kinnitas, et Rimis see nii olema ei saa. Hinnasildid toidukaupade juures vahetatakse nädala jooksul pärast 1. juulit.

Uus logistikakeskus

Märtsis valmis Rimi Eestil Tallinna lähedal Laagri külje all uus avar 25 000 ruutmeetril paiknev logistikakeskus, kus peale ladude on ruumi ka kontorile ja keskköögile. Uues keskuses töötab 500 inimest, neist 200 tegeleb logistikaga, 200 on kontoris ja 100 köögis. Köögi projektvõimsus on kümme tonni toitu päevas, milleni tahetakse jõuda kolme aastaga. „Et meie kulinaarialettides oleks alati värske valik, töötab köök seitse päeva nädalas,“ kinnitas Mets. Kindlasti toob uus omanik Rimi kööki ja poelettidele uusi maitseid.

Logistikakeskuse töömahust annab kinnitust ehk see, et päevas läbib seda 70 000 pakki ja kasti.

„Rimi oli tarbijate üks lemmikutest ja jääb selleks ka uute omanikega,“ kinnitas Kristel Mets.