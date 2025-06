Balsnacki kartulivahvlid on maailmas ainulaadne Eesti toode, mille tootmisliini on loonud firma oma insenerid ja mille retsept on hoolikalt hoitud ärisaladus. FOTO: Vallo Kruuser

Kodumaine snäkitootja Balsnack viib Eesti kartulivahvli uue sihtriigina Costa Ricasse ning plaanib suurt müügikasvu USA turul. Ettevõtte toodang on tänaseks jõudnud juba rohkem kui 60 riiki üle maailma.

“Potentsiaalsete sihtriikide külastused ja aktiivne osalemine messidel loovad väärtuslikke ärikontakte, mis on nüüd avanud meile ukse ka eksootilisele Costa Rica turule,” selgitas Balsnacki ekspordijuht Marko Utsar.

Utsar lisas, et ettevõtte oluliseks kasvupiirkonnaks on praegu USA turg, kus Eesti snäkitootja näeb märkimisväärset potentsiaali. Seni on suurimad ekspordimahud saavutatud Saudi-Araabias, kus Eestis valminud kartulivahvlid on jõudnud kolme juhtiva jaeketi lettidele.

Tarbijate maitse-eelistused varieeruvad piirkonniti märgatavalt: kui Eestis ja Põhjamaades eelistatakse juustu-sibula, hapukoore-sibula ning hapukoore-tilli maitsega kartulivahvleid, siis lõunamaades, eriti araabia riikides, kiidetakse enim teravamaid jalapeno kartulivahvleid. Ka Ameerikas läheb kaubaks pigem eestlaste lemmikmaitsetega kartulivahvlid.

1992. aastal asutatud Balsnacki tooteportfell hõlmab üle 100 erineva maitseelamuse, sealhulgas kartulivahvleid, popkorni, kamapalle ja leivasnäkke. Viimase viie aasta jooksul on ettevõte strateegiliselt laiendanud oma rahvusvahelist haaret, tänu millele on ekspordimaht kasvanud viiekordseks. Täna moodustab välisturgudele suunatud müük juba 50% ettevõtte kogukäibest.

Balsnack tõstab oma konkurentsieelisena esile tervislikumat koostist – Eesti kartulisnäkid sisaldavad kolmandiku vähem rasva kui traditsioonilised kartulikrõpsud. Kvaliteedi tagamiseks kasutab tootja valdavalt kohalikku toorainet ja teeb tihedat koostööd Eesti ettevõtetega.