18. juunil alustas Anija valla Salumetsa külas tööd Eesti üks võimsamaid, 53 megavatise võimsusega Pihlaka päikesepark, mis laiub kokku ligi 90 hektaril.

Kehra külje all äsja käiku antud päikesepargi ettevalmistustööd algasid mullu suvel. Esimene, pargi väiksem 7,5 MW võimsusega osa valmis ja alustas elektritootmist selle aasta jaanuaris. Juuni keskpaigaks valmis ka teine, 45 MW võimsusega osa. Pargi võrku lülitumiseks oli ehitaja paigaldanud kaabli Pihlaka kinnistult kohaliku alajaamani. 18. juunil lülituski park täielikult tööle.

Mihkel Loorits

„Selle, pea 53 megavatise võimsusega Pihlaka pargi valmimine aitab kindlustada Eesti üleminekut omamaise taastuvenergia tarbimisele ning saavutada KC Energy eesmärk toota viie aasta pärast veerand Eestis vajaminevast elektrist,“ sõnas KC Energy juht Mihkel Loorits avamisel.

Avamisel sõna võtnud Anija vallavolikogu esimees Jaanus Kalev leidis, et päikesepark ei ole piduriks, vaid veduriks kohalikule arengule.

Elektrit toodavad 95 000 paneeli

Looritsa sõnul on Eesti ühe võimsaima päikesepargi täisvõimsuses valmimine suur samm mitte ainult ettevõtte jaoks, vaid kogu Eesti üleminekul roheenergiale. „Tahame anda oma panuse omamaise taastuvenergia tootmisse ning teha seda mitte kätt riigi rahakotti pistes, vaid leides koostöövõimalusi investorite, regulaatorite, võrguhaldurite, ehitajate, kogukondade ja kohalike omavalitsustega. Pihlaka energiapargi töösse lülitamine on hea näide selle võimalikkusest,“ lausus Loorits lisades, et see park ei jää nende ettevõttele viimaseks rajatiseks.

Kokkutulnuile meenutati ka seda, et täpselt aasta tagasi alustas tööd Posti päikesepark Pakri poolsaarel võimsusega 7,5 MW ja Kännu park Vaida alevikus võimsusega 3,3 MW. Need kaks parki, milles energiat annavad enam kui 20 000 päikesepaneeli, laiuvad rohkem kui15-hektarisel maa-alal. Üksnes Posti park oma 7,5 MW võimsusega on võimeline ära katma pool Paldiski linna elanike aastasest elektritarbimisest.

„Meie ambitsioon on 2030. aastal toota kogu Eesti elektritarbimisest veerandi – tuulest, päikesest kombineerituna salvestuslahendusega. Tänaseks oleme selle nimel investeerinud üle 100 miljoni euro ning plaanime seda lähiaastatel mitmekordistada,“ märkis KC Energy juht. Pihlaka päikesepargi investeering ulatus 35 miljoni euroni, millest 22 miljonit kaeti Euroopa Rekonstruktsiooni- ja Arengupanga (EBRD) laenuga.

Toetatakse rohemajandusele üleminekut

EBRD Balti riikide juhi Tomas Kairyse sõnul jätkab EBRD rohelise majanduse ülemineku toetamist Eestis – olgu selleks energia- ja ressursitõhusus või taastuvenergia. .

Anija vallavolikogu esimees Jaanus Kalev tänas kohalikke inimesi. „Tänan meie inimesi, et nad on ratsionaalselt mõelnud, asjad põhjalikult läbi arutanud ning lubanud muuta selle turbase, vesise ja rohelise maa roheliseks energiaks,“ ütles Jaanus Kalev tõdedes, et park ei mõjuta mitte ainult kogu Eesti elektriturgu, vaid ka kohalikku kogukonda ja ettevõtlust.

Ka teine Anija vallavolikogu liige, kohalik elanik Priit Raudkivi kiitis energiatootjaid koostöö eest. Korda on ehitaja poolt tehtud teeääred, plaanis on rajada täiendav teelõik Salumetsa külla – see on kohalike jaoks eriti rõõmustav. Päikesepargi valmimisel on KC Energy alustanud koostööd ka kohalike põllumajandusettevõtete ja lambakasvatajatega. Juba Pihlaka pidulikul avamisel olid esimesed, Anija piirkonna põllumajandusettevõtja neljajalgsed asukad parki sööma tulnud. →

HEA TEADA

Pihlaka park maksis 35 miljonit eurot

Pihlaka päikesepargi projekteeris ja ehitas Kaamos Ehitus koostöös InserVolt OÜ, MS Engineering Group OÜ, Neith Elekter OÜ ja teistega. Ehitustööd algasid 2024. aasta suvel. Anija vallas Salumetsa külas asuv Pihlaka park laiub 90 hektaril, päikeseenergiat koguvad 95 000 paneeli.

Pihlaka päikesepargi investeering ulatus 35 miljoni euroni, millest 22 miljonit kaeti Euroopa Rekonstruktsiooni- ja Arengupanga (EBRD) laenuga.