• Wise laiendab oma läbipaistvuse ja õigluse põhimõtteid väljapoole rahaülekandeid ning jagab klientidega kontodel hoitava raha eest saadavat intressitulu.

• Tagasimakse kantakse igakuiselt kliendi Wise’i kontole EUR, GBP ja USD hoidmise eest.

• Teenus on saadaval kõigile Euroopa Majanduspiirkonna klientidele.

Rahvusvaheline tehnoloogiaettevõte Wise, mis loob parimat viisi raha haldamiseks kogu maailmas, muudab Euroopa era- ja äriklientidele eurode, Briti naelte ja USA dollarite Wise’i kontol hoidmise tasuvaks. Uus lahendus võimaldab inimestel lihtsal viisil raha koguda.

Pärast aastatepikkuseid madalaid ja negatiivseid intressimäärasid on keskpangad kogu maailmas kehtestanud kõrgemaid intressimäärasid. Selle tulemusena hakkab Wise teenima klientide Wise’i kontodel hoitavalt rahalt tulu. Tagasimakse lahendusega jagab Wise seda tulu oma Euroopa Majanduspiirkonna klientidega.

Wise’i konto – maailma kõige rahvusvahelisem konto – võimaldab hoida enam kui 50 valuutat ning raha nende vahel vaid paari klikiga vahetada. Erinevalt pankadest küsib Wise ainult madala läbipaistva teenustasu ja vahetab valuuta tegeliku vahetuskursi alusel, ilma varjatud lisatasudeta. Nüüdsest on raha Wise’i kontol hoidmine ka tasuv.

Kliendid saavad igakuise tagasimakse, kui kontol hoitava summa tasuvus on antud valuutas vähemalt 10 senti. Wise’i kontodel hoitavate eurode, Briti naelte ja USA dollarite aastased tagasimakse määrad olid detsembris:

• EUR puhul 0,65 %,

• GBP puhul 1,25 %,

• USD puhul 1,50 %.

Nilan Peiris, Wise’i tootejuht: „Usume rahvusvahelise finantssüsteemi õiglasemaks ja läbipaistvamaks muutmisesse ja meile on oluline teha oma klientide jaoks õigeid valikuid. Kuna raha, mida oma klientide jaoks turvaliselt hoiame hakkab teenima tulu, on meie arvates õiglane seda ka nendega jagada. Me pakume midagi tõeliselt ainulaadset: Wise’i konto on Euroopa inimeste ja ettevõtete jaoks nüüd kõige lihtsam viis teenida oma rahalt mitmes valuutas tulu ning teha seda mugavalt, ühel kontol.“

Wise arvutab tagasimakse igakuiselt kontol hoitava EUR, GBP ja USD alusel. Tagasimakse määr on muutuv vastavalt Wise’i kontodelt teenitavale intressile ning raha hoidmise kuludele.

Wise on rahvusvaheline tehnoloogiaettevõte, mis ehitab parimat viisi raha liigutamiseks üle kogu maailma. Wise’i asutasid 2011. aastal Taavet Hinrikus ja Kristo Käärmann. Tegu on maailma ühe kiiremini kasvava kasumliku tehnoloogiaettevõttega, mis on noteeritud Londoni börsil tähisega WISE. Wise’i kasutab üle 15 miljoni era- ja ärikliendi ning ettevõte liigutab igakuiselt piiriüleste maksetega enam kui 10 miljardit eurot, säästes klientidele üle miljardi euro aastas.

Lisainfo Kristi Rebane, Wise’i pressiesindaja Eestis, +372 508 0322, kristi.rebane@wise.com