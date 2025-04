„Polegi enam!“ teatas OÜ Terminal Oil juhatuse liige Rauno Raudsepp õhupalli suure nõelaga torgates. Hetke pärast polnud tõesti enam, õhupall kirjaga Terminal Oil oli ribadeks lennanud, sellega kimpu seotud pisikesed õhupallid hõljusid lae all.

Just nii piltlikult demonstreerisid nüüdse Terminal Energia juhatuse liikmed, vennad Rauno ja Raido Raudsepp 2. aprillil Lasnamäel Osmussaare teel asuvas Terminali tanklas endise kütusemüüja arengut. Kütusemüüjast Terminal Oilist on saanud energiamüüja Terminal Energia mitte ainult nime vahetamise, vaid tegevusvaldkondade olulise laienemisega. Nimevahetus tuleneb ettevõtte juhtkonna sõnul sellest, et fossiilsete kütuste aeg on hakanud pöörduma. „Meie jaoks sai läbi õliajastu ja algas energiaajastu,“ lausus Raido Raudsepp kokkutulnuile.

Ka Harjumaal laieneb Terminali tanklakett

„Algas kõik Kärkna naftabaasist Tartumaal rohkem kui kolmkümmend aastat tagasi,“ meenutas Raido Raudsepp oma isa tööd Kärkna naftabaasi kasvamisel ja kasvatamisel. Praegu kuulub perefirmale kaks kütuse hulgimüügibaasi ja tanklakett 46 tanklaga üle Eesti.„Harjumaal on tanklaketi laienemine veel ees,“ lubas Raido Raudsepp, kelle kinnitusel on kinnistud selleks juba ostetud. Terminali tanklad, nagu paljud teisedki tasemel tanklad pakuvad ka maitsvaid koduseid lõunasööke ning laenutavad autodele järelkärusid. „Nimevahetusega seoses tankla kujundus jääb samaks, muutub tõenäoliselt elektriautode laadijate disain,“ rääkis Rauno Raudsepp.

Koduse hinnaga saab elektriautot ka teel olles laadida

2022. aastal sisenes Terminal ka elektriturule, hakates kodutarbijatele elektrit pakkuma. Veel enam keskenduti aga elektriautode erinevate laadimisvõimaluste pakkumisele. Nüüdseks on ettevõte välja töötanud lahenduse, mis pakub võimaluse laadida avalikes laadijates kodupaketi hinnaga. Koduse hinnaga saab elektriautot laadida teel olles aga ainult siis, kui kodus on elektriautole mõeldud Terminali laadimislahendus. „Kui teil on kodus meie hallatav laadija, võime selle integreerida meie süsteemi ning pakkuda sama tariifi üle kogu Eesti,“ teavitas kokkutulnuid Terminal Energia juhatuse liige Alan Vaht.

Vaht selgitas, et laadimine Terminali pakutava lahenduse korral toimub sama hinnaga kõikjal – olgu see terminali laadija kasutusel tanklas, hotellis või kaubanduskeskuses. „Meie jaoks on see lihtsalt elektrimüük, kus tarbimispunkt ei pea olema enam liitumispunkti taga nagu varem. Kui oleme juba kodus elektriauto laadimise eraldi hinnastanud, saame seda teha ka ükskõik millises Eesti paigas,“ rääkis Alan Vaht. Raido Raudsepa kinnitusel sellist teenust piirkonnas ükski teine ettevõte ei paku. „Ainult meie võimaldame elektrit kasutada oma koduelektrit kaasa võttes,“ sõnas Raido Raudsepp.

„Elektriauto laadimine Terminali pakutava lahenduse korral toimub sama hinnaga kõikjal – olgu see kodus, tanklas, hotellis või kaubanduskeskuses.“

Terminal Energia juhatuse liige

Alan Vaht

Elektriauto omanikul on võimalik ja kasulik Terminal Energias välja töötatud lahendusi omades kasutada kahte elektritariifi: majapidamises kuluv elekter võib talvel olla fikseeritud tariifiga, elektriautot on kasulik laadida börsipaketi hinnaga, pannes auto ööseks laadima.

Kuutasu põhine kliendikaart

Terminali juhtide sõnul pööratakse energiaturg Eestis peapeale ja seda mitte ainult kütusemüügis ja elektriautode laadimisel, vaid ka kodu­energias.

Uue lahendusena on ettevõttel plaan turule tulla kahe lojaalsusprogrammiga, mis lubab tarbijatele küll soodustusi, kuid eranditega. Terminalil on nüüd välja töötatud kaks paketti: Nupukas ja Pro, millest esimese kuutasu on 3,99 ja teisel 9,99 eurot. Raido Raudsepa kinnitusel säästavad liitujad kuni 450 eurot aastas, aga see sõltub tarbimisest.

Nagu paljud kokkutulnud arvasid, tuleb need lojaalsusprogrammid igaühel endal, igal majapidamisel ikka läbi arvutada, analüüsida koduse energia tarbimisharjumusi ja alles siis otsustada, kellega liituda.

Terminal Energia on aga juba otsustanud jätkata uute lahenduste otsimist ja keskenduda nüüd ka kasvule Harjumaal.