Eestikeelse Vikipeedia administraator Ivo Kruusamägi leiab, et kajastamist väärivatest teemadest puudu ei ole. „Läänemeres ja sellega piirnevatel aladel leidub palju huvitavat ja tähelepanuväärset, mis võiks leida tee Vikipeediasse. Olgu selleks lugematu arv veeorganisme või hoopis vägagi loetavad mööda merepõhja kulgevad ühendused. Läänemere ajalooline, kultuuriline ja geograafiline tähtsus on siinsete riikide ja rahvaste jaoks mõõtmatult oluline.“

Võistlusele on oodatud kõik vähegi Läänemerega seotud artiklid, olgu teemaks näiteks ajalugu, arheoloogia, arhitektuur, geograafia, energeetika, kalandus, kultuur, laevandus, looduskaitse, loomastik, taimestik või veekvaliteet.

