Ragnar Kjartansson, Margarét Bjarnadóttir & Bryce Dessner. Homset ei ole. 2022. Videoinstallatsioon. Põhineb Iceland Dance Company tellimusel. FOTO: kunstnike, Luhring Augustine’i (New York) ja i8 galerii (Reykjavík) loal.

Ragnar Kjartansson, Margarét Bjarnadóttir & Bryce Dessner. Homset ei ole. 2022. Videoinstallatsioon. Põhineb Iceland Dance Company tellimusel. FOTO: kunstnike, Luhring Augustine’i (New York) ja i8 galerii (Reykjavík) loal.

Kumu kunstimuuseumis avati äsja Islandi kaasaegse kunsti suurima tähe Ragnar Kjartanssoni isikunäitus.

Näitusest on inspireeritud ka 7. juunil toimuv Kumu hoovifestival „Islandi lainel“. Kumu sisehoovi täidavad sel päeval Islandiga seotud loomeinimesed, toimuvad Islandist ja Põhjamaadest inspireeritud töötoad ja ringkäigud näitusel, kõlab elav muusika ning süüa saab põhjalast inspireeritud hõrgutisi. Islandi video- ja maalikunstniku Ragnar Kjartanssoni esmakordsel isikunäitusel Eestis näeb tema kuut mastaapset teost aastatest 2004–2025. Näitus „Poiss ja tüdruk ja põõsas ja lind“ pakub sissevaadet tänapäeva rahvusvahelise kunstielu ühe huvitavama ja omanäolisema kunstniku loomingusse, mis on mõjutatud popmuusikast, uuemast ja vanemast kunstiajaloost ning kaudsemalt ka suurtest poliitilistest draamadest.

Põhjamaade nõutuim kunstnik

„Öeldakse, et Ragnar Kjartanssoni loomingu kesksed motiivid on armastus, identiteet, melanhoolia, maskuliinsus, jõud ja jõuetus. Teisalt murravad seda lihtsustavat kuvandit süüvimine kunstiajaloo konventsioonidesse ja nendega mängimine – peen dialoog feministliku kunsti klassika ja maastikumaali traditsiooniga, halastamatu eneseiroonia ja -kriitika ning vägivalla ja võimu kompromissitu naeruvääristamine,“ ütles näituse kuraator Anders Härm.

Ragnar Kjartanssoni rahvusvaheline tuntus sai alguse Islandi paviljonist 2009. aasta Veneetsia biennaalil ning viimasel kümnendil on ta olnud mitte üksnes Islandi, vaid Põhjamaade nõutuim kunstnik, kelle isikunäitused on toimunud nii MoMA-s ja Metropolitani muuseumis New Yorgis, Palais de Tokyos Pariisis kui ka Barbican Centre’is Londonis jm.

„Poiss ja tüdruk ja põõsas ja lind“ on Kumu kunstimuuseumis avatud kuni 21. septembrini 2025.

TEGIJAD

Näituse meeskond

Kuraator: Anders Härm

Näituse kujundajad: Anders Härm, Aleksander Meresaar

Graafiline disain: Tuuli Aule

Tehnilise tiimi juhid: Siim Hiis, Aleksander Meresaar, Mati Schönberg

Koordinaator: Anastassia Langinen

Kunstniku ateljee juht: Lilja Gunnarsdóttir

Kunstniku tehniline tugi: Christopher McDonald