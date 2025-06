6.–8. juunini toimuvad 43. Tallinna vanalinna päevad, mille kavas on üle 200 põneva sündmuse. Festival on lisaks siinsele kultuuripärandile ja kogukonnale tänavu pühendatud Eesti raamatu aastale ja vanalinna salasoppide avamisele.

Kolmepäevase festivali avamisel 6. juunil kell 19.00 Toompargis astub üles ansambel Trad.Attack!, kelle jaoks jääb see ilmselt viimaseks kontserdiks pealinnas.

Tallinna kultuurivaldkonna abilinnapea Kaarel Oja sõnul on pika traditsiooniga vanalinna päevad linna üks olulisem suvine sündmus, mille jooksul saab taasavastada väärikat ja põnevate lugudega vanalinna.

„Vanalinna seiklema on oodatud kõik, nii linlased ise kui ka külalised kaugemalt ja lähemalt. Festivali tihedas programmis on mitmeid ringkäike, mis jutustavad vanalinna varjatud paikade ainulaadseid lugusid. Väärika ajaloolise atmos­fääriga vanalinn on aga ka kaasaegne kultuurisündmustest pakatav linnaruum ning loodan, et iga külaline leiab endale festivali jooksul uue lemmikpaiga, kuhu hiljem tagasi tulla,“ ütles Oja.

Sel aastal toetab Tallinna linn kuni 5000 euroga kultuurialgatusi, mis haakuvad vanalinna päevade eesmärkide ja alateemadega: (taas)avastada vanalinna ja nautida selle mitmekülgset pärandit, innustada aktiivset osavõttu linnaelu kujundamisel, toetada kohalikku kogukonda, soodustada uute ideede, mõttevahetuste ja kogemuste teket. Alateemadeks on Eesti raamatu aasta, vanalinna varjatud kihistused ja selle avamine korraks kõigile.

Alateema: Eesti raamatu aasta

Seekordne Tallinna vanalinna päevade programm pöörab Eesti raamatu aastast inspireerituna erilist tähelepanu Eesti raamatule, kirjanikele ja luuletajatele ning kirjasõna hoidjatele. Sellega tähistatakse eestikeelse raamatu ja eesti kirjakeele 500. sünnipäeva. Üks selle aasta eesmärke on tuua kirjandus vanalinna atmosfääri lahutamatuks osaks, pakkudes sõna kaudu uusi tähendusi ning ühendades külastajaid Eesti kultuuri ja ajaloo sügavate kihtidega.

Festivali paljudel kontsertidel saab kuulda Eesti autorite kirjapandut – Vaiko Eplik & Eliidi uusima plaadi muusika on loodud Betti Alveri tekstidele, Põhja Konna lugude seast mitu on kirjutatud Hando Runneli tekstidele, Emma Johanna Lepasoo ja Grigori Rõžuki kontsert põhineb kirjanik Vahur Afanasjevi luulekogul „Hõbehundi laulud“.

Spetsiaalselt vanalinna päevadeks avab oma uksed aga Tallinna linnaarhiiv, pakkudes haruldast võimalust tutvuda arhiivi hoidlate ja varakambritega, kus asuvad muu hulgas Eesti vanim ürik aastast 1237 ning vanim säilinud eestikeelne raamat aastast 1535.

Lisaks leiab koostöös Eesti kirjastajate liidu ja Eesti kirjanike liiduga aset raamatulaat ja kinos Sõprus linastuvad tasuta filmid „Nukitsamees“ ja „Viimne reliikvia“. Raekoja platsil toimuvad nukuteatrietendused ning lastealal saab kohtuda armastatud tegelaste Lotte ja Sipsikuga.

Kokku leiab vanalinna päevade programmist pea 40 Eesti raamatu aastast inspireeritud sündmust, näiteks keelatud kirjanduse muuseumi saladuste tuurid.

Tornide väljakul toimub igal aastal vanalinna päevade ajal üritusi. Pilt 2023. aastast. FOTO: Kristi Kadakas

Ringkäigud ja erisündmused

Nagu tavaliselt, kutsub festival ka sel korral avastama ajaloolise asumi varjatud aardeid ning vaatama väärikate majade fassaadide taha. Külastajatel on võimalus uurida vanalinna suletud paiku, nagu hoonete keldrid, ajaloolised tornid ja kaitserajatised ning varjatud sisehoovid, kuhu tavaliselt ei pääse. Vanalinna päevade ajal aga korraldatakse neisse ringkäike ja ekskursioone.

Kokku toimub vanalinna päevadel enam kui 40 põnevat ekskursiooni, mis viivad väärikate majade fassaadide taha. Tuurid viivad huvilisi Riigikogu hoonesse, Tallinna Raekotta, Rüütelkonna hoonesse, kunagisse kullasepameistrite majja Hobusepea tänaval ja mujalegi.

Mitmes vanalinna muuseumis on vanalinna päevade ajal eriprogramm. Näiteks Eesti loodusmuuseumi kavast leiab nii fossiili- kui ka nahkhiireretke, aga ka putukavaatluse; Eesti arhitektuurimuuseumis toimub peretuur näitusel „Tallinn täispurjes. Linna muutev olümpiaehitus“, perepäev on ka Paksus Margareetas. Tallinna üks maamärkidest, suurtükitorn Kiek in de Kök tähistab 7. juunil perepäevaga 550. aastat oma esmamainimisest.

Laste ja perede rõõmuks tegutseb Toompargis 7.–8. juunini pere väiksematele ja suurematele mitmesugust põnevat tegevust pakkuv laste- ja noorteala Lahela. Tornide väljakule püstitatakse nädalavahetuseks Pärimusküla, kus esinevad rahvakunstiseltsid ning Eesti rahvakunsti ja käsitöö liit korraldab töötube. Vabaduse väljakul leiab laupäeval aset Euroopa spordipealinna rattapäev, kus huvilised saavad Tanel Kangertiga mõõtu võtta, panna end proovile osavusraja läbimisel ning teha tutvust e-ratastega.

Tihe kontserdiprogramm kogu nädalavahetusel

Festivali jooksul astuvad eri lavadel üles artistid Eestist ja kaugemaltki. Tuntumatest annavad pealaval Niguliste kiriku kõrval kontserte Vaiko Eplik & Eliit, Põhja Konn, Strule Dagsland (NO), Sibyl Vane, Tallinna tuletõrjeühingu puhkpilliorkester jt. Stenbocki maja hoovis esineb reedel Daniel Levi, Piiskopi aias toimub laupäeval Silent Disco.

Vanalinna päevade ajal tegutseb Niguliste tänaval ja Eduard Vilde platsil käsitööturg, 7. juunil toimub Eesti tarbekunsti- ja disainimuuseumi hoovis Eesti disainiklassika turg ning Rohelisel turul vanakraamilaat.

8. juunil on Niguliste tänaval väljas valik Eesti õpilasfirmasid, miniõpilasfirmade kaupadega saab tutvuda aga Toompargis laste- ja noortealal.

Kolmepäevase festivali lõpetab Jaak Juske publikumenukas kummituslugude tuur 8. juuni hilisõhtul.

Programmiga saab tutvuda festivali kodulehel vanalinnapaevad.ee. Osalemine Tallinna vanalinna päevade sündmustel on valdavalt tasuta, kui kavas ei ole märgitud teisiti. Mõnedele tuuridest on oluline eelnevalt registreerida või soetada pilet. →