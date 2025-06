Kaheksa aastat tagasi märkasin üleskutset: kolme kuuga rannavormi! Ega ma uskunud, uudishimust läksin siiski proovima. Sellest üleskutsest sai aga alguse hoopis pikem ja põnevam teekond.

Nii kõneleb hiljaaegu Hispaaniast fitnessi Euroopa meistrivõistlustelt vanuseklassis 50+ naasnud Keila kooli liikumisõpetaja Ülle Välk. Tegelikult oli ta spordiga varemgi sinasõber – harrastas noorena laskesuusatamist, jooksis, oli Keila suusaklubi eestvedaja. Praegune liikumis­õpetaja amet Keila koolis aga lausa nõuab head vormi – mis võimlemisõpetaja sa susse lohistades ikka oled. Ja tänapäeva liikumisõpetaja ei näita ette ainult kergejõustikutehnikat ega õpeta korvpalli algtarkusi.

„Mina räägin koolis lastele ka toitumisest, targast ja tervislikust toitumisest,“ ütleb õpetaja Välk. Pedagoogi esimene tarkusetera oma õpilastele on: sinu kõhulihased on peidus sinu külmkapis!

Metalliga mängima

Liikumisõpetaja kinnitab, et tal pole kunagi olnud huvi ekstra lihaseid treenida, rauaga mängida. Tookordne üleskutse, kus lubati rannavormi, oli küll põnev, aga pärast kolme kuud olid kaotatud kilod jälle tagasi. „Siiski olid need treeningud jõusaalis, peamiselt ringtreeningud, uue huvi tekitanud,“ räägib Ülle Välk. Rauaga rassides hakkas ta mõtlema, et võiks saavutada midagi märksa enamat kui bikiinivorm. Huvi kulturismi ja fitnessi vastu tuli seda lihtsamalt, et spordiklubis Sparta Team Reinartis harjutades oli üks treener tema endine õpilane body pump’i tundidest Eleri Reinart. Ülle Välk usub, et just treener nägi tema potentsiaali. Hoolimata vanusest.

„Olin jõutreeninguga alustades 47. Sellises vanuses inimene tavaliselt ei usu, et on võimalik oma keha muuta, ammugi saavutada lavavorm,“ ütleb atleet. Treener arvas õnneks vastupidi.

Keha ise otsustab

Liikumisõpetaja Välk kõneleb tervislikust toitumisest rääkides oma õpilastele ikka, et inimese keha on nagu auto, mis vajab pidevalt hooldust. Magades, une ajal uuenevad meie rakud, paranevad haiged kohad, keha ongi nagu hoolduses. Kui minna aga õhtul pittu, siis jääb hooldus vahele. Kui hooldused jätame pidevalt vahele, siis lööb see haigusena varsti välja. Või miks on vaja autot tankida, kui sõitma ei minda? Samamoodi ei ole vaja inimesel õhtul süüa, kui ta energiat kulutama ei hakka.

Nende seni õpilastele jagatud tarkuste järgi pidi nüüd õpetaja Ülle Välk ka ise elama. Tegelikult kehtestas õpetaja iseendale palju karmimad reeglid kui olid tema sõnad õpilastele.

„Tänaste teadmiste juures sõltub kulturismis tulemuse tegemisel 20% treeningust ja 80% toitumisest,“ teab Ülle Välk. Võistluseelsete intensiivsete treeningutega kaasneb võistlusdieet, tuleb kaalu langetada, sõna otseses mõttes näljasena, tühja kõhuga kõvasti treenida,“ räägib atleet. Ja pingutab rassija ise, mis pingutab, keha otsustab lõpuks, kust ta rasva maha võtab – selline on kulturisti tähelepanek. „Ma ei saa ju öelda, et võta pool kilo maha tuharatelt, natuke vähem kõhu pealt,“ räägib Ülle Välk. Keha ise otsustab. Atleet annab treeningul erinevate harjutustega ainult viimase lihvi.

Aplaus tõstab toonust

Lõppev võistlushooaeg on Ülle Välgule kolmas. See tipnes Jaapanis toimunud kulturismi ja fitnessi maailmameistrivõistlustega. Kohal oli seal 800 maailma parimat atleeti, klassis Body Fitness Masters 50+ oli 13 võistlejat. Palju väiksemad polnud Euroopa meistrivõistlused Hispaanias. Maailma eliit oli seal kohal.

„Oli ikka ülimalt võimas tunne minna lavale Tokyo kuulsas Ariake Coliseumis, kus muidu peetakse suuri rahvusvahelisi tenniseturniire,“ meenutab Ülle Välk maailmameistrivõistlusi, kust ta naasis viienda kohaga. Prožektorite valgusvihkudes ei jää kohtunikel avastamata ükski veel vormimist tahtev lihas atleetide muskulatuuris. „Mina tunnen end säravates bikiinides kindlalt, enda meelest pingevabalt,“ meenutab Ülle Välk võistlusi. Publik aplodeerib, elab kaasa. Kõik see tõstab toonust.

Tarkused tagantjärele

Lavavorm, kus kõhulihased paistavad, tuharad on pringid nagu puberteetikul, biitsepsid kivikõvad ja reielihased nagu sprinteril, rasvaprotsent olematu – see vorm on mõeldud ainult lavale. Ülle Välgu kinnitusel on sellise kehaga tavaliselt võimatu elada, see tähendab stressi. „Vahel mõni tuttav arvab, et sul nii ilus vorm, hoia nüüd seda,“ meenutab atleet. Siis on tal vastus valmis – poe ise paar numbrit väiksemasse kombinesooni ja hakka toimetama. Stressis keha tahab paar-kolm kilo raskem olla. Ja seda peab ta võistlusvälisel ajal saama. Sellepärast on Ülle Välk ka kindel – kõik need dieedid, milles lubatakse kahe-kolme kuuga košmaarset kõhnenemist, need ei tööta. See on inimeste eksitamine. „Kulturist võtab võistluseelsel perioodil kaalust iga nädal alla kuni 500 grammi, pool kilo rasva. See on mõistlik, üle selle on organismile juba tervislikult vastunäidustatud,“ on selle kõik omaenda kehaga ära proovinud Ülle Välk veendunud. Nagu selleski, et inimesed ei peaks pressima ennast paari kuuga rannavormi. „Mina nimetaksin bikiinivormi ümber hea tuju vormiks. Inimesel peab oma kehas olema hea olla,“ arvab ta, kinnitades, et tema on igal juhul ise oma kehaga rahul. „Ja siit saab ainult edasi, paremaks minna,“ lisab õpetaja Ülle Välk talle omasel humoorikal moel. Ranna asemel mõtleb ta juba järgmise aasta Euroopa meistrivõistlustele. Vormi annab veel lihvida.

KOMMENTAAR

See näitab sisu

Eleri Reinart, Team Reinarti treener

Kui Ülle pöördus minu poole sooviga võistelda, olin üllatunud. Tavapärane on see, et sellise sooviga kirjutavad mulle inimesed vanuses 17–25. Kuna tundsin Üllet juba teismelisena, teadsin tema sisu, otsustasin esitatud väljakutse vastu võtta.

Hoolimata sellest, et Ülle on terve elu sportinud, suudab ta lihasmassi lisada ka veel praeguses vanuses. See näitab sisu – töökust ja tahet. Oma 55 eluaasta juures annab ta oma kehaga silmad ette ka mitukümmend aastat noorematele.