Luksemburgi Eesti Seltsil (LES) on vahva traditsioon korraldada igal aastavahetusel heategevuskampaania, millega toetatakse Eesti eri paikade lasterikkaid peresid. 2022.aasta lõpus kogutud annetused lähevad tänavu viiele lasterohkele Harjumaa perele, kellest kaks elavad Tallinnas, kaks Raasikul ning üks Lagedil.

Juba viieteistkümnendat korda toimunud heategevusliku projekti pered valiti sel aastal koostöös Harjumaa Lasterikkad MTÜ esindajatega.

LESi president Meelik Mallene märkis, et LES toetab eeskätt neid peresid, kes ei vaja pidevat sotsiaalabi, vaid on pigem ajutistes raskustes ning hoolimata keerulisest majanduslikest oludest kasvavad peres tublid ja edasipüüdlikud lapsed. Üllatuse saanud pered esitati Harjumaa Lasterikaste ühingu liikmesperede hulgast ühingu juhatuse sisendi põhjal ning valituks osutunud kinnitati LESi esindaja poolt.

Pärast kahe aasta pikkust pausi sai LES korraldada sel aastal ka jõulupeo, mille osaks olnud heategevuslik loterii võimaldas koguda olulise summa toetusraha, mis andis täiendava panuse seni kogutud annetustele. Heategevusliku loterii auhindade osas panid õla alla kohalikud partnerid, talunikud ning käsitöömeistrid Harjumaalt.

Kingituse saanud pered ja Harjumaa Lasterikkad MTÜ esindajad on ääretult tänulikud toreda üllatuse eest. Annetus loob võimalused toetada laste huvihariduses osalemist ja tagada selle jätkusuutlikus. Ühtlasi on toetus võimaldanud vahetada välja mitmed ajahambast puretud kodumasinad ning kinkida ühe pere poistele kauaoodatud jalgrattad. On kindel, et annetuse mõju on pikaajaline ning toetab peresid nende igapäevatoimetustes.

Fotod erakogu

Eelmistel aastatel on LES toetanud peresid Jõgevamaal, Ida-Virumaal, Järvamaal, Põlvamaal, Võrumaal, Valgamaal, Viljandimaal, Pärnumaal, Läänemaal, Raplamaal, Saaremaal, Hiiumaal, Tartumaal ja Lääne-Virumaal.

„LES on nüüdseks koos Harjumaa heategevuskampaaniaga külastanud 15 maakonda. Koos sellega täitus ka ammune unistus toetada meie võimaluste piires kõikide Eesti maakondade peresid,“ ütles Meelik Mallene. Harjumaa Lasterikkad esindaja Krista Keelmann-Vessin soovib Luksemburgi Eesti Seltsile edu uue heategevusliku projekti läbiviimisel ning tänab märkamise eest.