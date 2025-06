Suvi on algamas, õpilasmalev startimas. Või mõnel pool juba startinudki. Peamised tööandjad malevlastele on nagu ikka omavalitsused, pakkudes noortele peale töö ka vaba aja veetmise võimalusi.

Kiili vallas on õpilasmalev tegutsenud juba 16 aastat. Seekord alustab esimene vahetus esmaspäeval, 16. juunil. Kolmes vahetuses leiab töö kokku 70 noort, tööandjad on Kiili Varahaldus, lasteaed, raamatukogu ja noortekeskus – kõik vallale kuuluvad ettevõtted. Teistes vahetustes korjatakse ümbruskonna taludes maasikaid ja tehakse teisigi põllutöid.

„Malevasse soovija jaoks algab malev tööintervjuuga, mis lisab noorele suhtlemis-, analüüsi- ja arutlemisoskusi,“ kõneles vallas malevaelu korraldaja, Kiili noortekeskuse juhataja Anet Kaarmaa. Tema kinnitusel korraldatakse noortele väljasõit Karjäärikeskusesse, kus on virtuaalselt võimalus kogeda erinevaid töökeskkondi ja ameteid. Malevlaste tööpäev kestab neli tundi, tavaliselt kella 9–13. Töötasu töötunni eest 5,32 eurot.

Pealinn pakub tööd 800 noorele

Tallinnas tegutseb sel suvel 55 malevarühma, neist suuremale osale, 31 rühmale on leitud töö Eestimaa erinevates põnevates paikades. „Tööd pakume kokku ligi 800 malevlasele ja 100 rühmajuhile,“ sõnas Harju Elule pealinna malevaelu korraldaja, SA Õpilasmalev juhataja Külli Tatter.

Tatteri kinnitusel on keskmine malevlane 15-aastane aktiivne, teotahteline noor, rühmades on üldjuhul võrdselt nii poisse kui ka tüdrukuid, neist kolmandik on varasema malevakogemusega. „Meie eesmärk ei ole valida rühmadesse neid, kes muidu tööturul edukad on. Pigem soovime pakkuda turvalist esimest töökogemust noortele, kes vajavad toetust ja sotsiaalsete oskuste ning suhtlemisoskuste arendamist,“ rääkis Külli Tatter.

„Korraldame riigikaitse suunitlusega malevarühmasid juba kümnendat aastat, sellel aastal osaleb riigikaitses rekordarv, 350 malevlast.“

Külli Tatter

Samuti sihtasutuse alla kuuluv üliõpilaste rühm töötab sellel aastal Tartumaal Piirissaarel, kuhu Tatteri sõnul majutuse leidmine oli omaette väljakutse. Tõenäoliselt ööbivad noored telkides. Põnev saab olema malevaelu Vormsi saarel. Kaitseliiduga koostöös korraldab maleva sihtasutus Kaitsetahte rühma, mille noored korrastavad kaitseliidule kuuluvaid objekte.

„Korraldame riigikaitse suunitlusega malevarühmasid juba kümnendat aastat, sellel aastal osaleb riigikaitses rekordarv, 350 malevlast,“ rääkis Tatter. Lisaks riigikaitsele on sel malevasuvel teisigi teemarühmasid – näiteks kokanduse, liikumisnautlejate, loome ja improteatri teemarühmad. Lisaks on rühm sügava ja raske intellektipuudega noortele.

Teistes Harjumaa paikades

Kuusalu vallas töötab sel suvel üks rühm 15 kohaliku noorega, kelle tööandja on Kuusalu vallavalitsus. Peamine töö on avalikus ruumis olevate terrasside, pinkide, sildade ja muu heakorrastamine. „Töövälisel ajal korraldame töötoa koos kohaliku väikeettevõtja Joonas Peensaluga, külastame Karjäärikeskust ja Worklandi. Toimub ka väike koolitus noorte-coach’i Eliise Ala juhendamisel,“ rääkis Kuusalu noortekeskuse koordinaator Krista Allik malevlaste tegemistest.

Viimsi vallas töötab neljas vahetuses kokku ligi 200 noort. „Noored panustavad ka vallale kuuluvate Prangli ja Naissaare heakorda ja arengusse. Ka toimetatakse mandril erinevates asutustes, aidatakse korraldada suveüritusi ja ollakse abiks sotsiaalmeedia haldamisel,“ kõneles noorte töösuve korraldava Viimsi noortekeskuse juhataja Ave-Liis Kivest. Töötasu maksmisel on meie jõukamas vallas lähtutud miinimumpalgast ehk malevlase brutotasu tunnis on 5,32 eurot.

Harku valla malevarühm, kokku 37 malevlast, toimetab vallas kaks nädalat augustis. Nõutavamad ametid on noorte hulgas sotsiaalmeedia sisulooja ja ka osalemine Tabasalu päeva korraldustoimkonnas. „Harku valla rühma kandideeris sel aastal väga palju noori, 77. On suur rõõm tõdeda, et huvi maleva vastu nii suur on. Pingutame selle nimel, et järgmisel aastal malevlaste arvu suurendada,“ meenutas Harku valla noorsootöö koordinaator Karmen Riik-Romanenkov maleva käimalükkamist.