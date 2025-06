Tallinna linn on sel suvel põhjalikult laste suve-tegevustele mõelnud ja keegi ei pea igavust tundma!

Mitmesugused laagrid, festivalid ja spordiüritused – tegevusi leidub kõigile. Tallinna haridusamet toetab tänavu 8000 lapse ja noore osalemist noortelaagrites 196 000 euro ulatuses.

Lisaks korraldatud üritustele on Tallinnas ja Harjumaal ka lapsevanematel endil rohkelt võimalusi looduses lastele tegevust leida ja toredaid seikluseid ning mälestusi luua.

Loe, tee sporti ja loo kunsti!

Käesoleva Eesti raamatu aasta raames kutsuvad Tallinna raamatukogud osalema programmis „Suvi raamatuga 2025“. Kui vahelduseks aktiivsetele tegevustele on tunne, et võiks aja maha võtta, on 5–13-aastased lapsed ja noored oodatud osalema suvises lugemisprogrammis! Lugemissoovitused ja ülesanded on seotud Eesti lastekirjandusega ning raamatute ja lugemise teemaga. Iga läbiloetud raamatu või lahendatud ülesande eest saab osaleja ühe templi. Need, kes on kokku kogunud vähemalt kümme templit, on oodatud 23. augustil toimuvale lugemisprogrammi lõpupeole Tallinna Krulli kvartali remonditsehhis.

Täpsem info keskraamatukogu.ee.

Spordihuvilised on oodatud Tallinna kultuuri- ja spordi­ameti ning Tallinna haridusameti korraldatud tasuta suvetreeningutele! Treeningute eesmärk on pakkuda 7–19-aastastele noortele suvevaheajaks sportlikku ajaveetmise võimalust ja sütitada liikumispisikut. Suvetreeningute raames viivad võrk-, korv- ja jalgpalli- ning tõuke- ja jalgrattatreeninguid läbi pikaaegse kogemusega treenerid. Osalemine on pealinna noortele tasuta, treeningud toimuvad 16. juunist kuni 28. augustini, kui ei ole märgitud teisiti. Treeningud toimuvad erinevate linnaosade spordiplatsidel, ühe treeningu pikkus on ca poolteist tundi ning treenerid registreerivad osalejad kohapeal. Täpsem info veebilehel tallinn.ee.

Tänavakunsti huvilistele on avatud üle Tallinna linna hulk legaalseid grafitiseinu. Nii on võimalik endale sobival ajal looming lendu lasta ning seda võivad teha nii juba kätt harjutanud tegijad kui ka päris algajad! Legaalsed grafitiseinad Tallinnas: Lasnamäe piirkonnas Raadiku 8c parkimishoone tagaseinal. Mustamäe piirkonnas Sääse 16/18 asuvatel seintel. Põhja-Tallinna piirkonnas Paljassaare tee 2 lähedal asuval vanal piirdeaial ja Kesklinna piirkonnas Pärnu maantee viadukti betoonseintel. Seinte kasutusjuhendiga saab tutvuda kohapeal.

Tasuta suvefestivalid ootavad osavõtjaid!

Sel suvel on toimumas lausa neli Tallinna haridusameti korraldatud suvefestivali Tallinna noortekeskuste ja sealsete vabatahtlike noortega. Oodatud on osalema kõik huvilised!

18.07 kell 17–21 Kesklinna Kunstijämm, Tammsaare park

Üritus on keskendunud kunstile ja kultuurile – fookuses on käelised tegevused, improteater ja muusika.

25.07 kell 11–19 Tants ON! festival, Kari park

Üritusel toimub suur tänavatantsuvõistlus koos rahvusvaheliste kohtunikega, töötoad ja liikumistegevused.

23.08 kell 14–20 noorte KivilaFest, Kivila park

Ees on ootamas tõukerattaturniir, liikumistegevused, erinevad etteasted ning külas elav raamatukogu.

09.09 kell 12–16 Haabersti MOOO (mitte olla okei on okei), Väike-Õismäe tiigi promenaadi amfiteater Haaberstis

Fookuses on vaimne tervis, juttu tuleb vaimse tervise heaolust ja enesehoiust, lisaks toimuvad töötoad.

Metsa, rabasse ja linna lähedale loodusesse seiklema!

Tallinn ja Harjumaa suvi ei tähenda ainult linnaelu – leidub seiklusi nii meres, metsas kui ka rabas. Mõne lihtsa ettevalmistusega saab ühest päevast teha unustamatu elamuse. Võta kaasa fotokas, luup ja snäkid ning hakka aga pihta!

Kui avalike ürituste ajakava ei klapi või tahaks niisama perekeskis aja maha võtta, siis Tallinn ning Harjumaa pakuvad ka selleks rohkelt võimalusi. Pirita promenaad, Stroomi rand ja rabarajad ootavad vapraid seiklejaid igal ajal. Miks mitte lõpetada matk ühe toreda perekondliku piknikuga või võtta seiklus ette hoopistükkis öisel ajal!

Lisaks looduses liikumisele on Tallinna lähistel rohkelt erinevaid hobitalusid, kus saab loomadega tutvust teha. Ja loomulikult ootavad pealinna põnevad elamuskeskused ja suur valik muuseume huvilisi ka suvel külla. →