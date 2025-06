„Ikka ülikooli!“ teatavad kolm noort nagu ühest suust. Kõik nad lõpetasid Paldiski ühisgümnaasiumi kuldmedaliga.

Sellega, et Viimsi, Saue või Rae suurkoolides tosin gümnasisti medaliga lõpetab, on juba üsna tavapärane. Nagu seegi, et Harjumaal on medalitega lõpetajaid igal aastal üle 100, seekord 126. „Meie kooli lõpetab medaliga tavaliselt kaks-kolm noort, kui sedagi,“ kõneles Paldiski ühisgümnaasiumi lõpuaktusel 19. juunil lõpuklassi juhataja Heigo Ausmees, tänades nähtud vaeva eest kolleege-pedagooge, lapsevanemaid ja muidugi suure töö tegijaid endid, õpilasi. Tuult tiibadesse soovis edukat lendu ellu saates ühisgümnaasiumi direktor Helve Mandzolo. Paldiski ühisgümnaasiumi 26 lõpetajast kogunisti üheksa pälvis sel aastal medali, kuus lõpetajat said kuldse ja kolm hõbemedali.

Noored iseendast

Kuldmedaliga lõpetajatest Tanel Mirošnitšenko ja Milana Arm õpivad Paldiskis esimesest klassist peale, Aljona Pispanen asus Paldiskisse õppima seitsmendasse klassi. Noored on venekeelsetest perekondadest, aga räägivad puhtalt eesti keelt, eesti keele lõpueksamigi tegid väga hästi. Kõik nad on esimesest klassist alates õppinud eesti õppekeelega klassis, üleminekuraskusi vene õppekeelelt eesti keelele pole nad tundnud.

„Meie klassis lõpetas gümnaasiumi ka ukrainlanna, kes veel kolm aastat tagasi ei rääkinud sõnakestki eesti keelt,“ meenutab klassijuhataja. Kümnendas klassis asus Paldiski gümnaasiumisse õppima Ukraina sõjapõgenik Veronika Baida, kes nüüd samuti kuldmedaliga lõpetas.

Ajaloo- ja ühiskonnaõpetaja Heigo Ausmees on medalistidele olnud klassijuhatajaks alates viiendast klassist ja talle ei meenu ükski tõsisem pahandus noortega. Isegi Rootsi reis, kus nad pärast 10. klassi lõpetamist käisid, möödus vahejuhtumiteta. „Öeldakse, et õpetaja nägi kõvasti vaeva, et sellised tublid noored kasvatas. Tegelikult on selliste gümnasistide õpetamine iga õpetaja unistuseks,“ muheleb pedagoog. Noored ise kinnitavad, et neil oli väga üksmeelne, kokkuhoidev ja üksteist toetav klass. Seegi aitas õpitulemustele kaasa. Kuigi ega need tulemused alati kerged tulema olnud.

„Mina käisin kooli kõrvalt mitu aastat tööl Hesburgeris,“ meenutab Aljona Pispanen koolipäevi ja oma lubadust iseendale: kui hinded peaksid halvenema, lõpetan töölkäimise. Muusikalembene tüdruk sai hakkama mõlemal pool. Kui aga 10. klassis hakkas tunduma, et kooli võiks lõpetada vähemalt hõbemedaliga, hakkas Aljona rohkem pingutama. Tasuks – kuldmedal.

Tanel Mirošnitšenko harrastuseks lisaks hästi õppimisele oli algklassidest peale ka lestaujumine. Noormees ujus ennast Eesti juunioride meistriks, esindas Eestit edukalt mitmes välisriigis, aga suur unistus pista rinda maailma paremikuga jäi täitumata – sporditrauma ei võimaldanud sõita Egiptusesse omaealiste MM-ile. „Huviringidest Paldiskis puudus pole,“ kinnitab noormees. Paldiskis on noorte hulgas küll juba aastaid olnud populaarne lestaujumine, aga töötavad teisedki spordi-, samuti kunstiringid, hea maine on muusikakoolil, toimuvad tantsutrennid. „Kes tahtis, leidis ka võimaluse millegi huvitavaga tegelemiseks,“ arvab Milena, kellele meeldib reisimine.

Ka koolis pakuti põhiainetele lisaks robootikaõpet, võimalik oli läbida jahinduskursus, inseneeriaõpe…

Kuhu edasi?

Nüüd on noored valiku ees – kuhu edasi? Selle valiku on nad juba ka teinud, vähemalt suund on kindel. Tanel Mirošnitšenko tahab minna kas TalTechi või Tallinna tehnikakõrgkooli midagi ehituse või inseneeriaga seotut õppima. „Teen sisseastumiseksamid ära, siis võtan akadeemilise ja lähen kaitseväkke,“ on noormees tulevikuplaanid paika pannud.

Milana Armi soov on saada arstiks, aga milliseks arstiks, seda ta veel täpselt ei tea. Veel on reaalainetes tugeva Milana valikus minna TalTechi inseneeriat õppima. Aljona Pispanen ütleb, et tema valik on küll kindel, edasi ülikooli, aga täpsemalt kuhu ja mida – seda ta veel välja ei ütle.

„Sihikindlad targad noored, kindlasti saavutavad nad edaspidigi oma eesmärgid, ükskõik milliseid sihtisid nad ei seaks,“ on klassijuhataja Heigo Ausmees oma õpilastes kindel. Nüüd juba endistes õpilastes. →

MEDALISTID

Paldiski ühisgümnaasiumi medalistid

Kuldmedali pälvisid Milana Arm, Veronika Baida, Mihael Karabut, Tanel Mirošnitšenko, Aljona Pispanen, Sergei Seppago. Hõbemedali said Rasmus Miilmaa, Artjom Seppago ja Kelly Tõnisson.

Klassijuhataja Heigo Ausmees.