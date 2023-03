Rahvusvaheline pakifirma Venipak ehitab tänavu Eestis välja 150 pakiautomaadist koosneva võrgu. Märtsis alustas Harku vallas tööd uus, kaasaegne pakiautomaat. Kokku on ettevõttel hetkeseisuga Eestis 36 pakiautomaati, kust kliendid saavad pakid kätte kontaktivabalt.

Uhiuus automaat asub Tabasalu Rimi juures. Lisaks on Venipakil 19 pakiautomaati Tallinnas, kuus pakiautomaati Tartus, neli Pärnus, kaks Viimsis, üks automaat nii Ülenurmes, Aseris, Kiviõlis kui ka Pärnu-Jaagupis.

„Pakiautomaadid asuvad väga käidavates kohtades, nii et klientidel on neile üle linna lihtne ligipääs. Uute automaatidega katab Venipak üha kasvavat mugavate ja usaldusväärsete pakiteenuste nõudlust,“ ütles Venipak Eesti logistikajuht Artur Parv. „Venipaki võrgustiku abil tõuseb Eesti pakiautomaatide koguarv praeguselt umbes 800-lt peagi üle 1000,“ lisas ta.

Venipaki pakiautomaadid on kolmes suuruses – kas 84, 44 või 16 uksega – ning need paiknevad õues. See võimaldab ööpäevaringset juurdepääsu automaatidele, mis on ilmastikukindlad ja sobivad nii äärmiselt kõrgete kui ka madalate temperatuuridega.

Paki kontaktivabalt väljavõtmiseks saab klient telefoni sõnumi, mis viitab QR-koodile. „Venipaki saadetud SMS-ist leiate lingi, mille aadress algab https://qr.venipak.com ning selle järel on kuuekohaline PIN-kood. Klient vajutab sõnumis olevale lingile, et avada QR-kood, mis tuleb kapi avamiseks suunata pakiautomaadil olevasse märgistatud kaamerasse. Oluline on meeles pidada, et peale lingile vajutamist ei pea klient sisestama mingit infot, vaid näitama koodi ukse avamiseks. QR-koodi kasutamiseks peab telefonis olema internetiühendus,” ütles Parv.

Endiselt saab paki kätte ka SMS-is oleva PIN-koodiga, kui klient ei kasuta nutitelefoni või ei saa QR-koodi skannida. Kontaktivaba funktsioon vähendab saadetise kapist väljavõtmiseks kuluvat aega, mis võtab tavapärase 20 sekundi asemel vaid kolm sekundit.

Pakiautomaate toodab Leedu firma Lanksti linija ja neid saab kasutada pakkide vastuvõtmiseks, saatmiseks ja tagastamiseks. Venipak tegeleb hetkel teenuse integreerimisega e-poodidega ning koos pakiautomaatide võrgu järkjärgulise suurenemisega muutuvad kõik funktsioonid klientidele kättesaadavaks.

Venipak Group

2004. aastal asutatud rahvusvaheline ettevõte Venipak pakub tõhusaid pakilogistika lahendusi ettevõtetele ja eraisikutele Balti riikides, Poolas, Saksamaal, USA-s ja Hiinas. Ligi 1000 pakipunktiga Venipaki võrgustik on täna saadaval klientidele Leedus, Lätis ja Eestis.