Harjumaal keset Saue valda asuv LaitseRallyPark pole tänaseks pelgalt rallikeskus, vaid peredele ja ettevõtetele suunatud autoalane teemapark, kust leiab paeluva tegevuse tunniks või terveks päevaks.

LaitseRallyPark koosneb praeguseks paljudest erinevatest radadest ja hoonetest, kus saab sõita väga erinevate sõidukitega, kuhu on oodatud erinevas eas huvilised ning lisaks üksikkülastajatele ka pered ning ettevõtted. Olgu suurem või väiksem seltskond – huvitavaid tegevusi jagub kõigile.

Saue vallas Haapsalu maantee ääres paikneva teemapargi uusim – ja suurim – hoone on Automaja, millest leiab nii piduliku kontserdisaali kui ka suure autokollektsiooni. Sellisena ongi tegu Eesti mõistes unikaalse nähtusega, et pidulikku (või ka töist) koosviibimist saab läbi viia otse uunikumautode vahetus läheduses. Igaljuhul annab see koosviibimisele eriomase aura.

Automaja peosaal on varustatud vajaliku tehnika, mööbli ja tugitaristuga mitmesuguste sündmuste läbiviimiseks. Istekohti jagub saali esimesel korrusel 300-le, teise korruse rõdul veel lisaks. Samas on saal piisavalt paindlik, et seal läbi viia ka väiksema seltskonna seminar, koolitus, õppepäev või peoõhtu.

Eriline on antud juhul just võimalus uudistada sama katuse all paiknevat autokogu. Ilmselt on see Eesti üks põnevamaid avalikke autokollektsioone. Enam kui 50-st autost koosnev kogu annab ülevaate tervest autoajaloost, alustades juba 19. sajandi sõidukitest. Harulduste seas leiab Eesti kõige vanemad sõiduautod, elektri-, auru- ja bensiiniautod, Ameerika luksus- ja rahvaautod Teise maailmasõja eelsest perioodist, põhjaliku ülevaate eri ajastute BMW-dest ning hulga Nõukogude autosid, mis mängisid Eesti autostumisel olulist rolli. Lisaks juba auväärses eas sõidukitele leiab Automajast ka mõned uuemad autod, nn Youngtimer’id.

Automaja kollektsiooni võib uudistama tulla isepäi, kuid ühtlasi pakume võimalust broneerida külastus koos giidiga, kes võib iga eksponaadi kohta põnevaid lugusid rääkida. Vanusest sõltumata on kõik autod Automajas sõidukorras ning nendega sõidetakse suviti võimalikult palju. Nimelt saab kollektsiooni kuuluvaid sõidukeid koos juhiga rentida. Pildistamiste ja filmivõtete tarbeks saab rendiks küsida sisuliselt kõiki kollektsioonis paiknevaid autoharuldusi, pulma- ja pidusõitudeks pakume valikut autodest, mis selleks otstarbeks kõige paremini sobivad – näiteks uhkeid limusiine sõjaeelsest ja -järgsest ajast, läikivaid USA iludusi või soliidseid sedaane.

Olgu seoses autodega või mitte, LaitseRallyPargi laiemaks eesmärgiks on pakkuda külastajatele elamusi – emotsioone, mis ka pikemaks meelde jäävad ning külalisi meie juurde tagasi toovad. Kes juba käinud, tuleb sageli tagasi – kas nädala, kuu või aasta pärast. Ja sageli ka seetõttu, et meil on alatihti midagi uut pakkuda.

Näiteks pakume juba aastaid elamussõite professionaalse rallipiloodi kõrvalistmel, kus saab kogeda tõsiseid kiirusi näiteks poissmeesteõhtu või sünnipäevapeo raames. Kuid sellega pakutavad elamussõidud ei piirdu. Sarnaselt rallile pakume nüüdsest ka driftielamust tõelise võistlusdriftiauto kõrvalistmel. Närvikõdi on garanteeritud juba rehve soojendades, rääkimata külg ees kihutamisest läbi kurvide. Kas julgete?!

Kindlasti võib ka rahulikumalt võtta ja leida elamuse hoopis aeglases sõidus. Nimelt teeme LaitseRallyPargi siseterritooriumil elamussõitu ka 100 aastat vana Ford Model T-ga. Tahate teada, milline sajanditagune maailma populaarseim auto oli? Tulge ja proovige järele!

Kui kirjeldatud elamussõitude ajal on roolis vastava sõiduki oskuslik juht, siis endiselt ootame LaitseRallyParki nii väiksemaid kui ka suuremaid huvilisi ise rooli keerama. Selleks on meil hobikardid (nendega saab sõita aastaringselt!), julgemad saavad proovida ka võistluskardirada ning BMW või Lada roolis saab paarisrajal rallitunnet kogeda. Sageli lisab elamusele vürtsi sõprade või töökaaslastega osalemine, sest jagatud emotsioon on mitu korda tugevam!

Seejuures on rooli oodatud ka lapsed. Kardikeskuses on nende jaoks olemas lastekardid, kuid veel enne tasub harjutada liikluslinnakus, kus võib alustada jooksurattaga ning seejärel siirduda pedaalauto rooli. Erinevaid sõidukeid lastele on veel, pisikeste elektriautodeni välja. Liikluslinnaku kõrval asuv Mängudemaja pakub laialdasi võimalusi kuni 10-aastaste laste sünnipäevade läbiviimiseks või liikluskoolituste korraldamiseks juba maast madalast.

Tegevusi ja teenuseid jagub rallipargis veel. Proovimiseks on kohapeal olemas ka maastiku- ja trikiautod, mis eeldavad sootuks erinevaid sõiduvõteid, meil on mõistagi ka oma töökoda, kus restaureeritakse vanaautosid, rääkimata libedasõiduväljakust ja autokoolist…

Sõltumata soovitud teenusest või tegevusest on oluline teada, et erinevaid ettevõtmisi saab omavahel ühendada. Näiteks tulete seltskonnaga esmalt autokollektsiooni vaatama, seejärel teete tempoka kardivõistluse ja siirdute hiljem saunamajja grillima… Või peate ettevõttega pool päeva töist seminari, võtate seejärel lõuna ning siirdute rallirajale lõõgastuma – kombineerimisvõimalusi on pea lõputult.

Meie juures loevad elamused. Tulge külastage, ja te saate elamuse!