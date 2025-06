Äsja lõppenud 26. maailma posti- ja pakiveo valdkonna tippauhindade jagamisel – World Post & Parcel Awardsil – pärjati Eesti riigiettevõte Omnivatervelt kahe üleilmse tunnustusega. Omniva kodulähedaste personaalsete pakiautomaatide võrgustik tunnistati möödunud aasta parimaks uuenduslikuks kättetoimetamise lahenduseks. Omniva areng riiklikust postiasutusest rahvusvaheliseks logistikaettevõtteks hinnati aga ülemaailmselt parimaks postievolutsiooni looks.

„World Post & Parcel Awards galat nimetatakse tihti posti- ja pakiveo valdkonna Oscariteks. Mul on väga hea meel, et sel aastal osutus gala üheks säravamaiks täheks just Omniva,” sõnas kontserni juhatuse esimees Martti Kuldma. „Võit tervelt kahes kategoorias kinnitab klientidele ja partneritele rahvusvahelisel areenil, et Omniva on pühendunud innovatsioonile, arengule ja kliendikesksetele lahendustele ning meie strateegia on olnud edukas.“

Picapac – parim uuenduslik kättetoimetamisviis

Omniva pälvis parima uuendusliku kättetoimetamisviisi auhinna Picapaci kodulähedaste pakiautomaatide võrgustiku eest. Enam kui 90% klientidest eelistab oma saadetise kättesaamiseks kullerile pakiautomaati. Paljudel inimestel aga puudub see võimalus, sest pakiautomaadid asuvad valdavalt keskustes. Picapac pakub võimalust rentida oma koduväravasse või majanurgale personaalne või koos naabruskonnaga kogukondlik pakiautomaat, mida saavad kasutada kõik kuller- ja pakifirmad – ka toidupoed. Nii saab klient oma kauba mugavalt koju kätte, kuid ei pea kohtuma kulleriga ega viibima kindlal ajal kodus.

Riiklikust postiasutusest rahvusvaheliseks logistikakontserniks

Ettevõte pälvis ka maineka postievolutsiooni auhinna, mis tunnustab Omnivat arengu eest riiklikust postiteenuse pakkujast rahvusvaheliselt konkurentsivõimeliseks logistikapartneriks.

Omniva kasvustrateegia on toonud riigiettevõttele edu lisaks Eestile ka Lätis, Leedus ja mujal. Piirideülese pidevalt laieneva e-kaubanduse kohaletoimetamisteenuse ning skaleeritava logistikataristu arendamine on kindlustanud Omnivale olulise võtmetegija positsiooni Põhja-Euroopa logistikaettevõtete seas.

World Post & Parcel Awards auhinnagala toimus 17. juunil Roomas ja tõi kokku üle 200 posti- ja pakilogistika tippjuhi kogu maailmast. WPPA tunnustab tipptaset üheksas kategoorias. Lisaks Omnivale võitis auhinna kahes kategoorias ka Sloveenia Post. Lisainfo ja kõik auhinnasaajad: https://www.wppawards.com.