Soojemate ilmadega liiguvad inimesed rohkem ringi ja veedavad nädalavahetused suvilates ning maakodudes. Paraku on suvi sageli varaste jaoks n-ö hooaja algus, mil tühjad kodud, lukustamata aiaväravad ja hooletusse jäetud tööriistad pakuvad lihtsat saaki. Vargad seega suvel ei puhka ning statistika järgi tõuseb soojemate ilmadega varguste arv hüppeliselt.

Meile võib tunduda, et elame vaiksemas piirkonnas ja pikanäpumehed meie hoovile ei kipu. Või hoopis vastupidi – meil on ümberringi palju naabreid ja seetõttu ei julge keegi vargile tulla. Me ei saa aga eeldada, et naaber varast just sisenemise hetkel märkab või julgeb üldse midagi teha. Kui ei olda väikeste lastega kodused või pensionil, viibivad paljud siiski päevasel ajal kodust eemal.

Koduvalvesüsteemil on eelkõige ennetav roll. Juba turvapartneri kleebisel aia küljes on vargaid heidutav efekt.

Foruse juhtimiskeskuse juht Rasmus Peterson tõdeb, et professionaalsed vargad teavad väga hästi, millal on kodud inimestest tühjad ja naabrivalve ei toimi. Pikanäpumehed võivad näiteks suvilast asju minema tassida pikema aja jooksul – alustades väiksematest tööriistadest ning lõpetades kalli tehnikaga. Kortermajades aga leiavad vargad võimaluse, kuidas mõne majaelanikuga koos uksest sisse lipsata ja seejärel tegutsema hakata.

Selleks, et meid ei tabaks ebameeldivad üllatused, saab koduomanikuna ise väga palju ära teha. Rasmus Peterson jagab tõhusaid soovitusi, kuidas kindlustada meelerahu nii suvel kui ka teistel aastaaegadel. Ja seda mitte ainult varguste ennetamiseks.

Korralik koduvalvesüsteem – ennetus on esmatähtis

Tänapäevased koduvalvesüsteemid on üha nutikamad ja need on paljudele taskukohased. Kaasaegne valvesüsteem kaameratega ei anna ainult märku sissetungihäiretest, vaid võimaldab ka reaalajas jälgida, mis kodus toimub. Lisaks annab häire teada veelekkest või tulekahjust. Nii saad tunda meelerahu ka kodust eemal olles või öösel magades.

Töökorras suitsuandur

Suitsuandurit ei peeta kodudes asjatult väikeseks elupäästjaks. Kontrolli regulaarselt, kas suitsuandurid ja selle patareid on töökorras. Kui kodus on valvesüsteem, siis on kõige parem ühendada andur turvapartneri juhtimiskeskusega. Sel juhul saab turvapartner tulehäire korral signaali.

Kaitse keldreid ja panipaiku

Kevadsuvisel ajal tuleb politseile ja turvapartnerile järjest teateid, kuidas ühe või teise korterelamu mitu panipaika on lühikese aja jooksul tühjaks varastatud. Forus näeb praktikas, kuidas oma kodu turvalisusele mõeldakse, kuid paraku jäävad tähelepanuta panipaigad, garaažid ning muud hoone üld­alad, kus hoitakse rattaid ja muid hinnalisi esemeid. Soovitus on samuti garaaž ja kelder varustada valvesüsteemi või ukse- ja aknamagnetitega.

Ära jäta muljet, et kodu on tühi

Pimedad aknad, üle ajavad postkastid ja niitmata muru – need märgivad annavad pahalasele selge signaali, et kedagi pole juba pikemat aega kodus. Kasuta näiteks liikumisanduritega aiavalgustust ja tee naabritega kokkulepped, et nad jälgiksid ka kõrvalkinnistul toimuvat.

Tänapäeva moodsa koduvalvega saab samuti mobiiliäppi seadistada lahenduse, kus päeva jooksul lähevad teatud aja tagant tuled majas põlema. See jätab mulje, et inimesed on kodus, kuigi tegelikult ei ole.

Aknad ja uksed kinni

Veendu kodust lahkudes, et kõik lukud töötaksid ning uksed ja aknad oleksid kinni ning raskesti avatavad. Vargad otsivad lihtsamaid sihtmärke.

Kõike ei tasu avalikult reklaamida

Sotsiaalmeedia postitused stiilis „Puhkusereis algas!“ annavad potentsiaalsele vargale vihje, et kodu on tühi. Jaga puhkusepilte alles siis, kui oled kodus tagasi.

Tasub meeles pidada, et pärast vargust jääb ebameeldiv tunne sisse kauemaks ja raske on oma kodus turvatunnet kiirelt taastada. Ennetus on kõige tõhusam meede. Professionaalne koduvalve annab vabaduse nautida suve – ilma pideva mureta selle pärast, mis kodus pererahva äraolekul toimub.

