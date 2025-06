Kolme viimase aasta jooksul on Apple’i iPhone Pro seeria läbinud märkimisväärseid muudatusi. Vaatame, kuidas iPhone 14 Pro, 15 Pro ja 16 Pro üksteisest erinevad ning millised uuendused iga generatsioon kaasa tõi.

iPhone 14 Pro: dynamic Island

iPhone 14 Pro mudel tõi kaasa revolutsioonilise Dynamic Island’i, mis asendas traditsioonilise notchi. See interaktiivne ala muudab oma kuju vastavalt toimuvatele tegevustele, näidates teavitusi, telefonikõnesid ja muud olulist informatsiooni. Telefon on saadaval neljas värvitoonis: Space Black, Silver, Gold ja Deep Purple.

iPhone 15 Pro: titaanist raam

iPhone 15 Pro tõi kaasa esimese suure disainimuudatuse alates iPhone 12 Pro-st 2020. aastal. Kõige märkimisväärsem muudatus oli üleminek roostevabast terasest titaani raamile, mis muutis telefoni kergemaks kui ükski varasem Pro mudel. Ekraani ääred vähenesid 2,2 mm-lt 1,55 mm-le. Värvipalett uuenes: Natural Titanium, Blue Titanium, White Titanium ja Black Titanium.

iPhone 16 Pro: suurem ekraan

iPhone 16 Pro suurendas ekraani suurust 6,1 tollilt 6,3 tollile. Lisandus uus Camera Control nupp küljel, mis võimaldab kiiremat ligipääsu kaamera funktsioonidele . Värvivalik jäi samaks nagu iPhone 15 Pro puhul, kuid lisandus Desert Titanium variant.

Jõudlus

A16 Bionic (iPhone 14 Pro)

iPhone 14 Pro oli varustatud A16 Bionic kiiriga, mis oli ehitatud TSMC N4 protsessil. See oli märkimisväärne samm edasi A15 Bionic’ust.

A17 Pro (iPhone 15 Pro)

iPhone 15 Pro tõi kaasa esimese 3-nanomeetrise protsessori A17 Pro. Geekbench testides saavutas A17 Pro 2914 punkti ühe tuuma ja 7199 punkti mitme tuuma testis, mis on umbes 13% kiirem kui A16. GPU jõudlus paranes 20%.

A18 Pro (iPhone 16 Pro)

iPhone 16 Pro A18 Pro kiip pakub veel suuremat jõudlust. 6-tuumaline CPU on 15% kiirem kui A17 Pro, tarbides 20% vähem energiat. GPU on 20% kiirem ja räsimisjälgede töötlus on kaks korda kiirem.

Kaamera

iPhone 14 Pro: 48MP põhikaamera

iPhone 14 Pro tõi kaasa 48MP põhikaamera, mis oli 65% suurem kui iPhone 13 Pro oma. Süsteem koosnes 48MP põhikaameras, 12MP ultra-laias ja kahest 12MP telefoto kaameras.

iPhone 15 Pro: täiustatud optika

iPhone 15 Pro säilitas 48MP põhikaamera, kuid täiustas optikat. Peamine kaamera sai uue katmise, mis vähendas objektiivi heledust ja parandas madala valguse jõudlust.

iPhone 16 Pro: revolutsiooniline kaamerasüsteem

iPhone 16 Pro tõi kaasa “enneolematud” kaamera funktsioonid. 48MP Fusion kaamera kasutab teise põlvkonna kvadpiksli sensorit nullviivitusega 48MP ProRAW pildistamiseks. Lisandus 48MP ultra-lainurk kaamera ja 5x telefoto kaamera mõlemale Pro mudelile.

Lightning ja USB-C

Suurim muudatus iPhone 15 Pro-s oli üleminek Lightning pordist USB-C-le. See muutus mõjutas kõiki iPhone 15 mudeleid. iPhone 14 Pro kasutab endiselt Lightning porti.

iPhone 15 Pro toetab USB 3.2 kiirust, samal ajal kui iPhone 16 Pro pakub veelgi kiiremat USB 3 andmeedastust.

Salvestusmaht ja hind

Kõik kolm mudelit on saadaval 128GB, 256GB, 512GB ja 1TB variantides. iPhone 14 Pro alustas hinnaga 1099€, iPhone 15 Pro samuti 1099€ ja iPhone 16 Pro säilitas sama alghinna. Eestis on Telo24 e-poes kasutatud iPhone 14 Pro saadaval alates 639 €, iPhone 15 Pro alates 849 € ja iPhone 16 Pro alates 969 €.

Aku ja laadimisaeg

iPhone 16 Pro lubab “parimat iPhone aku eluiga”. iPhone 15 Pro aku mahtuvus on 3274 mAh, samal ajal kui iPhone 16 Pro pakub 3582 mAh akut, mis on märkimisväärne paranemise.