Eesti Energia tütarettevõte Enefit Connect rajab uue põlvkonna valguskaablivõrku, mis toob kodudeni ülikiire interneti- ja teleteenuse. Täna on Harjumaal operaatorineutraalse sidevõrguga võimalik liituda 18 390 aadressil. 2023. aasta lõpuks plaanib ettevõte liitumisvõimalust pakkuda veel ligikaudu 3500 aadressile. Uued liitumispunktid avatakse nii Anija, Harku, Jõelähtme, Kose, Kuusalu, Lääne-Harju, Rae, Saku kui Saue vallas.

Enefiti kiire interneti kasuks on otsustanud pea 15 000 klienti üle Eesti, nende seas on nii maapiirkondade kui linnade elanikke. Enefiti kiire internetiga liitumisel on klientide jaoks mitmeid kasutegureid – kvaliteetne ja ülikiire (vähemalt 1 Gbit/s) ühendus, mida ei mõjuta ilm ega levi, võimalus liita mitu seadet korraga. Samuti on Enefiti võrk neutraalne, mis tähendab, et klient saab endale ise valida sobiva interneti- ja teleteenuse osutaja.

„Operaatorineutraalse sidevõrguga liitudes on kliendil võimalus valida, kas jätkata olemasoleva tele- ja internetiteenuse pakkujaga või otsustada uue kasuks. Kuna meie võrk on avatud kõigile operaatoritele, on nimekiri, mille seast valida samuti üsna lai,“ selgitas Enefit Connecti sidelahenduste tootejuht Kadri Küttim.

Operaatorineutraalse võrgu vastu tunnevad järjest enam huvi ka kinnisvaraarendajad, et pakkuda kodusoetajatele lisaväärtust mugavate ja kaasaegsete sidelahenduste näol.

„Kinnisvaraarendajatel on suur sõna homse elukeskkonna loomisel, sealhulgas ülikiire interneti elanikeni toomisel,“ sõnas sidelahenduste juht Margus Malv. „Seni oleme kinnisvaraarendajatega sidevõrku arendanud peamiselt Tallinna ja Tartu lähivaldades. Aina enam saavad arendajad aru elanikule loodavast väärtusest. Just seetõttu oleme sidevõrgu loomisega kanda kinnitamas ka linnades,” lisas Malv.

Liitumiseks ei ole vaja teha muud, kui kontrollida meie kodulehelt, kas teenus ulatub soovitud aadressini. Seejärel asume sidevõrku ehitama ning teavitame, kui tööd on valmis saanud. Üle jääb vaid valida sobiv operaator ning sõlmida teenusleping.

Enefit Connect on Eesti Energia tütarettevõte, mis arendab ja haldab erinevaid elektrivõrke, kiire interneti võrku, kaasaegset elektriautode laadimisvõrku ning suurt osa Eesti tänavavalgustusest. Lisaks tuuakse klientideni tänapäevasel tehnoloogial põhinevaid energialahendusi. Tulevikukindla interneti- ja televisioonivõrgu kohta loe rohkem Eesti Energia veebist.