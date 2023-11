Kantar Emori värskest kinnisvarauuringust selgub, et uue kodu ostmiseks otsuse langetamisel mängivad kõige suuremat rolli kinnisvara hind, madalad kommunaalkulud ning planeering.

Neile kriteeriumitele järgnevad parkimisvõimaluste olemasolu, korteri valgusküllasus ning rõdu või terrassi olemasolu. „Inimestele on eelkõige oluline, et nende igakuised kulud oleksid mõistlikud ja ettearvatavad ning korter vastaks nende vajadustele. Võrreldes varasemaga väärtustatakse rohkem kinnisvara asukohta. See tähendab, et kodu otsitakse aina enam konkreetsesse piirkonda,“ rääkis Anastassia Lesment Kantar Emorist. „Ka panipaiga olemasolu on aina olulisem – see tuli välja nii ostuotsuse mõjutajana kui ka tegurina, millest praeguse kinnisvara puhul tuntakse kõige suuremat puudust,“ lisas Lesment.

Tallinnas või selle lähiümbruses uusarendusse kinnisvara osta plaanivate inimeste seas on suurim nõudlus kolmetoaliste korterite järele. Nende inimeste jaoks on atraktiivseimad piirkonnad jätkuvalt Tallinna kesklinn, Põhja-Tallinn ja Kristiine. „Kesklinna ja Kristiine populaarsus on siiski aastatega järjest vähenemas ning aina enam kaalutakse uue korteri ostmist Tallinna ümbruses asuvatesse valdadesse,“ märkis Anastassia Lesment.

Uut korterit osta soovivate ja hiljutise ostukogemusega inimeste seas on Eesti tuntuim kinnisvaraarendaja Merko, millele järgnevad Endover, Liven, Bonava, YIT Eesti ja Arco Vara. Kõige mainekamateks kinnisvaraarendajateks peetakse Merkot, Livenit, Invegot, Kaamost ja Hepsorit.

„Inimesed, kes plaanivad uusarendusse kodu osta või on seda hiljuti teinud, tajuvad kinnisvaraarendajate erinevusi ning omistavad erinevatele brändidele erinevaid omadusi. Näiteks Merkot peetakse usaldusväärseks, kvaliteetseks ja professionaalseks arendajaks, kellel on arendused heades asukohtades. Livenit aga hinnatakse stiililt eristuvaks trendiloojaks, kes esindab moodsat disaini ning paistab silma hea turundusega,“ kommenteeris Lesment.

Kantar Emori uuringusse oli kaasatud 25 arendajabrändi. Uuringus kaardistati Tallinnasse või selle lähiümbrusesse uusarendustesse kinnisvara osta plaanivate elanike vajadusi ja hiljuti kinnisvara ostnud inimeste kogemusi ning kinnisvaraarendajate tuntust ja mainet nende mõlema seas. Uuringus osales 430 inimest. Veebiküsitlus toimus oktoobris.