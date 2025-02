Tallinnas ja Harjumaal on noortel ilmselt lihtsam tööd leida kui Eesti väiksemates linnades või muudes piirkondades. Samas on enamikes töökuulutustes kirjas nõuded töökohale kandideerimiseks – spetsiifiline haridus, varasemad töökogemused, kindlad teadmised ja oskused jne. Samas ei ole võimalik noorel inimesel saada kogemusi kui keegi ei võimalda tal neid saada. Seetõttu on Upsell noortele ideaalne platvorm alustada oma karjääri, sest oluline ei ole varasemad töökogemused või kindel haridustase, vaid soov panustada ja õppida selleks, et saada oma töös suurepäraseks.

Mis on Upsell?

Upsell on kiiresti arenev Eestis tegutsev aktiivmüügile, telemarketingile ja ukselt-uksele müügile spetsialiseerunud ettevõte. Ettevõtte eesmärgiks on kujundada noortes edumeelset mõttelaadi, pakkuda neile võimalusi enesearenguks suhtlemisel ja müügitöös ning avades seeläbi noortele võimalusi saada endale edukas ja huvipakkuv karjäär.

Upsell ei eelda, et noorel on olemas vajalikud töökogemused või spetsiifiline haridus. Seega on see suureks plussiks teiste tööpakkujate kõrval, kes eeldavad erinevaid eelnevaid oskusi ja teadmisi ning töökogemust.

Upsell pakub kõiki vajalikke koolitusi praktilisest vaatest, sest puhtalt teooriat õppides ei ole võimalik aktiivmüügiks vajalikke oskusi ja teadmisi saada. Oluline on olukordi praktikas läbi mängida ja erinevaid stsenaariume ette näha ja läbi proovida. Sel viisil on õpitut ellu rakendades märkimisväärselt lihtsam ning erinevad ootamatud olukorrad ei ehmata ega tekita ebameeldivaid olukordi.

Upsell õpetab, lisaks aktiivmüügi tööks vajalikule, noorele ka aja planeerimist ja muid igapäevaeluks vajalikke oskusi, mida saab kasutada erinevates eluvaldkondades. Oluline on Upselli filosoofiast eneseanalüüsi tegemine ehk teisisõnu julgustatakse noori regulaarselt hindama oma edusamme, püstitama uusi eesmärke, õppima tehtud vigadest ning mõtlema strateegiatele, mis aitavad veelgi paremaid tulemusi saavutada.

Lisaks on ettevõtte üheks eesmärgiks aidata noori pürgida rahalise sõltumatuse poole võimaldades teenida tulemustasu tehtud töö pealt. Seega motivatsiooni pingutada peaks olema kõrge, kui noorel on teadmine sellest, et tema pingutused toovad talle kasu.

Upsell pakub oma koostööpartneritele märkimisväärset väärtust, professionaalseid ja sihikindlaid ning tulemustele orienteeritud müügiagente. Kõik see loob eeldused igakuiselt tuhandete uute klientide lisandumiseks ning arendab pikaajalisi kliendisuhteid. Selline koostöö tagab ka tulemuste mõõdetavuse. Seega on kasu kahepoolne – ühelt poolt saavad noored end teostada ja ettevõtted saavad endale uusi kliente ning seeläbi kasumit suurendada.

Kes on Anton Izjumov?

Anton Izjumov on mees, kes alustas oma müügikarjääri umbes üheksa aastat tagasi kui ta otsis elus uusi väljakutseid. Aktiivmüük pakkus täpselt neid uusi väljakutseid, mida ta sel hetkel otsis ehk sellega kaasnesid ka enesearenguvõimalused kui ka võimalus professionaalselt edasi liikuda. Anton on hea näide inimesest, kes alustas täiesti algusest jõudes nüüdseks tegevjuhi ametikohale ületades sel teekonnal nii katsumusi kui ka rõõme, kuid eelkõige tehes seda pühendumuse ja pingutustega.

Anton Izjumovi juhtimisstrateegia keskendub inimeste arendamisele ja motiveerimisele. Tema hinnangul on pidev inimestega suhtlemine, probleemidele lahenduste leidmine ja õige mõtlemisviis müügitöö edu võtmeks. Ta on veendunud, et Upsellis töötades õpivad töötajad igapäevaselt selliseid asju, mis võimaldavad neil teenida märkimisväärset sissetulekut, mis vastab nende enda isiklikul panusel ja arengul.

Heamüük OÜ

Upsell on leitav Heamüük OÜ nime alt, sest selliselt on ettevõte registreeritud äriregistris. Nii nagu nimi viitab, on ettevõte pakkunud kvaliteetset müügiteenust ja saavutanud ka suurepäraseid tulemusi juba mitmeid aastaid.

