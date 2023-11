Et tööturul atraktiivsem olla, tasub püsida pidevalt pildis ja teha head turundust. Turundamise vorme on erinevaid, kuid eelkõige tõmbab tähelepanu keskkonnasäästlikkus, eristuvus ning ajaga kaasas käimine. Ettevõtte reklaamimine peab tooma kasu ja seda hästi tehes tasub see kuhjaga ära, eriti raskematel aegadel.

Ka raskematel aegadel on oluline pildis püsida ja jätkata turundamisega. Just „Exceli osakonnas“ on suur kiusatus kärpida tabelis turunduse rida, kuna nemad näevad seda eelkõige kuluna, kuid tegelikkuses see päris nii ei ole, turundust ju tehakse ikka eelkõige selleks, et müüki ja tuntust suurendada. Loomulikult on turul hetkel raha vähem ja seda olulisem on kasutada seda targalt ja eesmärgipäraselt. Raskematel aegadel on tegelikult palju lihtsam silma paista kui siis, kui kõigil hästi läheb ja eelarveid vaadatakse loomingulisemalt.

Keskkonnasäästlikkus on oluline

Vastutustundlik ettevõtja ka turundab vastutustundlikult, keskkonnasäästlikkus on üha tõusev trend ja seda jälgivad nii ettevõtted ise kui ka nende kliendid ja koostööpartnerid. Juba ammu on läbi need ajad, kui kogu reklaammaterjal oli valmistatud PVC-st. Samuti unusta ära roll-up, las see jääda aastasse 1994. Nende asemel võiks kasutada taastoodetud materjale ja taaskasutatavaid stende või moodullahendusi, kus vahetad vaid kujundust vastavalt vajadusele.

Iga kulutatud euro peab tagasi tooma topelt

„Meie loogika on, et iga turundusse sissepandud euro peab vähemalt kaks eurot tagasi tooma. Samuti ei juhtu ühekordselt reklaami tehes midagi, kogu tegevus peab olema järjepidev ja plaanitud,“ selgitab AdGorilla loovagentuuri tegevjuht ja omanik Heiki Sõmerik. Ei tasu loota, et kui mõni müügimees helistab ja head hinda pakub, siis pärast esimest nädalat hakkab kohe tellimusi uksest ja aknast tulema.

Samuti on populaarne töötajate värbamine läbi turunduse, mitte tööotsinguportaalide vahendusel. Tuleb küll tõdeda, et see toimib paremini suuremate ja tuntumate brändide puhul, kuid proovida võiks igaüks.

Ole avatud ja räägi oma agentuuriga

„Mida ligemale ettevõte meid endale laseb, seda rohkem, paremini ja efektiivsemalt saame aidata. Kuid sellest ei taheta päris hästi aru saada, justkui kardetakse midagi. Palju lihtsam on tegeleda tervikplaaniga, kus tead ka ettevõtte soove ja eesmärke ning saad luua turundusstrateegia, mitte olla viimase sekundi kiirabi, et ettevõttele kiirelt mingit disain või lahendus luua, sest on kiiresti vaja üritusele välja minna,“ lisab Heiki.

Kellelegi ei meeldi, kui neile midagi järjepidevalt müüakse või pähe määritakse, tänapäeval oodatakse rohkem personaalsust.

AdGorilla tiim käib tihti välismessidel, et olla kursis uute lahenduste ja võimalustega, ühtlasi on tänu sellele loodud ilma ühegi vahemeheta kontaktid tootjatega üle Euroopa. Seeläbi suudab ettevõte tervet tarneahelat ise kontrollida ja seejuures head hinda pakkuda.

Et pilku püüda, tuleb protsess korralikult läbi mõelda. Märksõna on personaalsus

Ükski ettevõte ei tohiks messidele minna igava boksiga, pigem võiks jätta siis üldse minemata ja valmistuda järgmiseks messiks korralikult. See ei tähenda, et peaks olema piiramatu eelarve või ülemäära palju raisata. Igale möödujale pole mõtet kalleid kingitusi teha, kuid esmalt peaks läbi mõtlema, mis on üldse messile mineku eesmärk – kas uute klientide leidmine, uue teenuse tutvustamine, kohalolek ehk branding või midagi muud, ja sellest lähtuvalt ka enda pind üles ehitada.

Nii uute kui ka olemasolevate klientide ja koostööpartneritega kohtumiseks ning viimaste trendidega kursis olemiseks käib Adgorilla ka ise üritustel väljas. Foto bestmarketing.ee

Samuti on oluline, et külalistel oleks ettevõttega tutvudes mugav ja ruumikas, mitte see, et oma töötajatel oleks suur tagala kohvinurgaga, kus saab jalgu sirutada. See on enamasti lihtsalt ääretult kalli ruutmeetrihinnaga sirutuskoht, mille võiks sama hästi ka messikohvikuks teha.

Ainult enda brändist, tootest või teenusest rääkimine ei ole hea. Kellelegi ei meeldi, kui neile midagi järjepidevalt müüakse või pähe määritakse, tänapäeval oodatakse rohkem personaalsust. Sotsiaalmeediakanalites võiks ettevõte näidata ka eluolu kontoris, erinevaid väljasõite ja ühistegevusi, edulugusid jne, mitte ainult hinnakampaaniat ja enda toote kiidulaulu – sellest väsitakse kiiresti.

Loovagentuuri abi kasutades turundad efektiivselt

AdGorilla suurim eelis on see, et ta mitte ei ole hakanud loovagentuuriks, vaid on selleks kasvanud. „Meie kümneaastane kogemus „põllult“, mistõttu tunneme ise tooteid ja materjale läbi ja lõhki, tuleb kasuks kreatiivsema kampaania või messiboksi kujundamisel. Ehk et juba disainima hakates lähtume ja arvestame ka sellega, kuidas on seda kõige mõistlikum, efektiivsem ja ka efektsem teostada,“ räägib Heiki.

Ettevõtte kasvamisel on kindlasti kaasa aidanud viimase aasta jooksul lisandunud tugev disainerite tiim ja väga hea käe ja silmaga loovjuht, kes märkab detaile ja näeb nii puude taga metsa kui ka metsa ees puid. Ühtlasi on ettevõtte tugevuseks just teistmoodi lähenemine – tavalise billboardi, ajakirja või veebibänneri tellimiseks ei ole agentuuri vaja, kuid Adgorilla aitab välja mõelda, kuidas see eriliseks, silmapaistvaks ja meeldejäävaks teha. Roosamannat ja igavat tapeeti Adgorilla disainerite poolt oodata ei ole!