Pesumasina valimine nõuab mitme olulise teguri kaalumist, sest see ei ole ainult esteetiline otsus – pesumasin peab vastama sinu praktilistele vajadustele ja igapäevasele elustiilile. Õige masin ei aita mitte ainult hoida pesu puhtana, vaid võib ka oluliselt vähendada energiakulusid ja pakkuda suuremat mugavust. Järgnevalt käsitleme nelja peamist tegurit, millele peaksid pesumasina ostmisel tähelepanu pöörama: suurus ja mahutavus, tsentrifuugimiskiirus, energiatõhusus ja veekulu ning müratase.

Suurus ja mahutavus

Pesumasina suurus ja mahutavus on üks kõige olulisemaid otsuseid, mida pesumasina ostmisel tuleb teha, sest see mõjutab, kui palju pesu saad korraga pesta ja kui tõhusalt masin suudab riideid pesta.

Pesumasina füüsilised mõõtmed

Pesumasina suurus on eriti oluline väiksemates elamistes või korterites, kus ruumi on piiratud. Enne pesumasina ostmist mõõda hoolikalt üle ruum, kuhu see paigaldatakse, võttes arvesse ka uste avamiseks vajalikku lisaruumi. Eestlaetavate masinate puhul vajab uks ees lisaruumi, samas kui pealtlaetavad masinad vajavad rohkem ruumi pealt ligipääsuks. Kui ruum on tõesti piiratud, võivad kitsamad mudelid olla lahendus, kuigi neil võib olla väiksem mahutavus.

Mahutavus ja pere suurus

Pesumasina mahutavus määrab ära, kui palju pesu suudab masin ühe tsükli jooksul pesta. See on eriti oluline, kui peres on palju inimesi või kui pesu pestakse sageli. Väiksema pere või üksikisiku jaoks piisab tavaliselt 5–7 kg mahutavusega masinast, mis suudab korraga pesta tavapärase hulga igapäevast pesu. Suuremate perede jaoks või neile, kes pesu harvemini teevad, sobib suurema mahutavusega masin – näiteks 8 kg või isegi 10 kg mahutavusega. Suurema mahutavusega masinad on kasulikud ka siis, kui sageli pestakse suuremõõtmelisi esemeid, nagu tekid või kardinad.

Oluline on leida tasakaal – liiga suur masin võib tähendada, et pesed vähem pesu korraga, mis ei ole energiakulu mõttes efektiivne, samas kui liiga väike masin võib tähendada, et pead tegema rohkem pesutsükleid, mis suurendab vee ja energia tarbimist.

Tsentrifuugimiskiirus

Tsentrifuugimiskiirus on oluline tegur, mis mõjutab, kui kuiv on pesu pärast pesutsükli lõppu. See on eriti tähtis, kui kuivatusmasinat ei kasutata ja pesu riputatakse kuivama.

Kiiruste vahemik

Enamik pesumasinaid pakuvad tsentrifuugimiskiirust vahemikus 1000 kuni 1600 pöörangut minutis (p/min). Mida suurem on pöörlemiskiirus, seda kuivemaks riided tsükli lõpus jäävad, mis vähendab kuivamisaega. Kui sul on kuivati, on suurem tsentrifuugimiskiirus kasulik, kuna vähendab kuivatusaega ja seeläbi energiakulu.

Kiiruse mõju riietele

Siiski tasub meeles pidada, et väga suur tsentrifuugimiskiirus võib olla teatud kangastele liiga karm. Õrnad kangad, nagu vill või siid, võivad kõrgel kiirusel kahjustuda, mistõttu tuleks valida masin, mis pakub mitmeid tsentrifuugimisvalikuid. Enamik kaasaegseid masinaid võimaldab erinevaid pöörlemiskiirusi vastavalt kangatüübile, andes sulle võimaluse reguleerida kiirust iga pesutsükli jaoks eraldi.

Müra ja vibratsioon

Suurem tsentrifuugimiskiirus võib tähendada ka suuremat müra ja vibratsiooni, eriti vanemates majades või hoonetes, kus põrand ei ole väga stabiilne. Kui pesumasin asub eluruumide lähedal, näiteks köögis või magamistoa lähedal, võib olla mõistlik valida mudel, mis töötab vaiksemalt ja on varustatud vibratsioonivastase tehnoloogiaga.

Energiatõhusus ja veekulu

Pesumasina energiaklass ja veekulu on pikaajalise kulude kokkuhoiu mõttes äärmiselt olulised tegurid. Kuna pesumasinat kasutatakse regulaarselt, võib valitud mudeli energiatarbimine oluliselt mõjutada igakuiseid elektri- ja veearveid.

Energiatõhususe klassid

Pesumasina energiaklass määratakse skaalal A+++ kuni D, kus A+++ on kõige energiatõhusam. Kõrgema energiaklassiga masinad kasutavad pesutsükli jooksul vähem elektrit ja vett, mis aitab vähendada jooksvaid kulusid ja on keskkonnasõbralikum. Kuigi A+++ klassi masinad võivad olla esialgu kallimad, tasuvad need ennast sageli pikas perspektiivis ära, kuna tarbivad vähem ressursse.

Veetarbimine ja pesutsükli valikud

Peale elektritarbimise on oluline jälgida ka masina veekulu. Kaasaegsed pesumasinad kasutavad erinevaid tehnoloogiaid, et optimeerida veetarbimist, sõltuvalt pesu kogusest ja määrdumistasemest. Mõned mudelid suudavad kohandada veekogust automaatselt, mis tagab, et sa ei kasuta rohkem vett kui vaja.

Energiatõhusus ja veekulu on olulised ka keskkonnateadlikkuse seisukohast. Valides masina, mis tarbib vähem vett ja elektrit, aitad kaasa loodusvarade säästmisele ja vähendad oma ökoloogilist jalajälge.

Müratase

Pesumasina müratase on oluline tegur, eriti kui see asub eluruumide lähedal, näiteks avatud planeeringuga köögis, koridoris või magamistoa kõrval. Kui sul on kodukontor või kui pesumasin töötab öösel, on vaikne töö eriline eelis.

Töö ajal tekkiv müra

Pesumasina müratase on tavaliselt jagatud kaheks – töötsükli ja tsentrifuugimise müratase. Tavapärane müratase pesemise ajal jääb 50–60 dB (detsibelli) vahele, mis on võrreldav rahuliku vestlusega. Tsentrifuugimiskiiruse ajal võib masin olla aga palju mürarikkam, ulatudes kuni 70–80 dB-ni, mis on samaväärne liiklustänava müraga. Kui pesumasin asub magamistoa lähedal või soovid teha pesu hilisõhtul, on oluline valida mudel, mis töötab vaiksemalt.

Vibratsioonivastased tehnoloogiad

Mõned masinad on varustatud vibratsioonivastase tehnoloogiaga, mis vähendab masina vibreerimist ja sellega kaasnevat müra tsentrifuugimise ajal. See on eriti kasulik suurema tsentrifuugimiskiirusega masinate puhul või vanemates kodudes, kus põrandad võivad olla ebastabiilsed.

Ööpesuprogrammid

Paljudel uuematel pesumasinatel on ka ööpesuprogrammid, mis on spetsiaalselt mõeldud vaiksemaks pesuks, et saaksid pesta pesu hilisõhtul ilma magajaid häirimata. Need programmid vähendavad tsentrifuugimiskiirust ja kasutavad madalamat veetaset, et vähendada müra ja vibratsiooni.

Kuidas laen võib olla üks lahendus pesumasina ostmiseks

Pesumasina ostmine võib olla oluline ja vältimatu kulu, eriti kui vana masin ootamatult lakkab töötamast või kui kolid uude koju, kus kodumasinad puuduvad. Kuigi kvaliteetsed pesumasinad võivad olla kallid, ei pea see olema rahalise stressi allikas, kui kaaluda laenu võtmist. Laen võib olla üks praktiline lahendus, mis aitab katta selle olulise ostu kulud, ilma et peaksid korraga suurt summat välja käima.

Tarbijakrediit kui lahendus

Üks levinumaid laenutüüpe pesumasina ostmiseks on tarbijakrediit või väikelaen. Need laenud on tavaliselt lihtsad ja kiired saada, eriti kui tegemist on väiksema summaga, näiteks pesumasina ostmiseks vajaliku 300–1000 euroga. Laenu taotlemisel saab määrata tagasimaksmise perioodi vastavalt oma rahalisele olukorrale, mis võib ulatuda mõnest kuust kuni mitme aastani. Selle asemel, et korraga suur summa välja maksta, saad kulutada pesumasina ostule igakuiselt väiksemaid summasid, mis muudab ostu rahaliselt kergemaks.

Intressimäärade võrdlemine

Enne laenu võtmist on oluline võrrelda erinevate laenuandjate pakkumisi, et leida parim intressimäär ja soodsaimad tingimused. Mõned laenuandjad pakuvad eripakkumisi ja soodsaid intressimäärasid kodumasinate ostmiseks, eriti kui laen on väiksem ja tagasimaksmine toimub lühikese aja jooksul. Selleks, et vältida liigseid kulutusi, on mõistlik hoolikalt uurida, millised on lisatasud ja lõppmaksumus.

Järelmaksu võimalused kauplustes

Teine võimalus on kasutada järelmaksu, mida pakuvad paljud kodumasinate ja elektroonika kauplused. Järelmaks töötab sarnaselt väikelaenule, kuid on tihti spetsiaalselt seotud konkreetse tootega või kauplusega. See võimaldab osta pesumasin kohe ning maksta selle eest väikestes osades, ilma et peaksid korraga suurt summat tasuma. Paljudel juhtudel on järelmaksu pakkumised soodsad ja mõnikord isegi intressivabad teatud perioodiks, mis teeb selle eriti ahvatlevaks valikuks neile, kes soovivad uut masinat kohe, kuid ei soovi või ei saa kohe täielikku hinda välja maksta.

Finantsplaneerimine ja vastutustundlik laenamine

Laen võib olla suurepärane lahendus, kui seda kasutatakse vastutustundlikult ja kui oled kindel, et suudad tagasimakseid õigeaegselt teha. Enne laenu võtmist kaalu hoolikalt oma igakuiseid sissetulekuid ja kulutusi, et tagada, et laenu tagasimaksed ei tekitaks täiendavat finantskoormust. Samuti on oluline mitte laenata rohkem, kui tegelikult vaja, ja vältida olukorda, kus võtad laenu kergemeelselt.