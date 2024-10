10 põhjust, miks igapäevaselt tarbida elus piimhappebaktereid

Seedehäired mõjutavad märkimisväärset osa lääne ühiskondade elanikkonnast. Iga kolmas inimene kannatab kõhupuhituse ja -gaaside käes.

Seda põhjustab läänelik dieet, stress ja väheliikuv tubane elustiil. Meile on olnud nii omane ja vajalik süüa absoluutselt iga päev elus piimhappe- ja bifidobakteritega ehk probiootilisi toite, et hoida soolestiku mikrobioom terve ja tasakaalus.

Loe, mida olulist kasulikud kõhubakterid meile teevad.

Seedimise parandamine

Elus piimhappebakterid toetavad soolestiku mikrobioomi, mis omakorda aitab leevendada kõhukinnisust ja parandab üldist seedimist.

Toitainete omastamise parandamine

Elus piimhappebakterid aitavad parandada toitainete ja vitamiinide imendumist, tagades organismi parema toimimise.

Keha puhastumisprotsesside toetamine

Kasulikud bakterid lagundavad jääkaineid. Samuti toetavad maksa ja neerude tööd jääkainete väljutamisel.

Aju tervis ja fookuse hoidmine

Soolestik ja aju on uitnärvi kaudu tihedalt seotud. Terve mikrobioom hoiab mõtted selgena ja parandab keskendumist. See on eriti kasulik vanemas eas, kui soovite säilitada vaimset erksust.

Meeleolu tasakaalustamine

Piimhappebakterid mängivad olulist rolli ka meeleolu reguleerimises. Soolestikus toodetakse mitmeid neurotransmittereid, sealhulgas serotoniini ehk õnnehormooni. Uuringud näitavad, et probiootilised toidud vähendavad ärevust ja depressiooni.

Ilus nahk

Terve soolestik peegeldub ka näonahal. Korras mikrobioom aitab hoida naha niisutatud ja elastsena, säilitades naha noorusliku välimuse.

Immuunsüsteemi tugevdamine

80% meie immuunsüsteemist asub soolestikus. Head bakterid suhtlevad otseselt immuunrakkudega, aktiveerides ja reguleerides immuunvastust.

Kolesteroolitaseme kontrollimine

Kasulikud bakterid aitavad reguleerida kolesterooli metabolismi. Mõned probiootilised bakteritüved suudavad toota ensüüme, mis lagundavad halba kolesterooli.

Kehakaalu hoidmine

Tasakaalustatud soolestiku mikrobioom võib aidata reguleerida ainevahetust ja toetada tervislikku kehakaalu.

Vähem põletikke kehas

Elusad piimhappe- ja bifidobakterid tugevdavad soolebarjääri ja vähendavad põletikke soodustavate ainete ja patogeenide imendumist vereringesse. Kasulikud bakterid toodavad ka põletikuvastaseid ühendeid ja reguleerivad immuunsüsteemi vastust ning vähendavad oksüdatiivset stressi kehas.

