Eesti suveilmad on üha sagedamini kuumad ja palavad, mistõttu võib elamine ja töötamine neil päevil muutuda ebamugavaks. Üks võimalus kuumuse leevendamiseks on konditsioneeri paigaldamine juba enne suvekuude algust.

Konditsioneerid ei ole enam ainult luksuskaup, vaid pigem hädavajalik abivahend, mis aitab säilitada eluruumides mugavat temperatuuri. Portatiivsed konditsioneerid ja püsipaigaldusega kliimaseadmed on muutunud populaarseks valikuks, sest need pakuvad mugavust, tõhusust ja paindlikkust kasutamiseks erinevates ruumides ja olukordades.

Kuigi paljud inimesed hakkavad mõtlema konditsioneeride peale alles siis, kui kuumalained juba käes, on tegelikult palju mõistlikum konditsioneeri paigaldamist planeerida juba varakult. Kui osta ja paigaldada konditsioneer enne, kui suve kõrvetavad päevad saabuvad, saab vältida kiirustamist ja sellega kaasnevaid kulukaid otsuseid.

Konditsioneerist on abi igal aastaajal

Erinevate mudelite ja tehnoloogiate valik on tänapäeval laialdane. Varakult otsides on võimalik leida just selline lahendus, mis sobib iga ruumi suuruse ja vajadustega. Moodsad konditsioneerid on tehnoloogiliselt arenenud ning pakuvad rohkemat kui vaid jahutust. Näiteks Kliima1 soovitatud Adoluse konditsioneerid ei paku ainult jahutust kuumadel päevadel, vaid aitavad puhastada ka ruumi õhku ning reguleerida niiskust.

Paljud neist mudelitest kasutavad keskkonnasõbralikke külmutusgaase, mis aitavad vähendada süsiniku jalajälge. Samuti on need seadmed energiasäästlikud, mis tähendab väiksemaid elektriarveid ja väiksemat mõju keskkonnale.

Portatiivne konditsioneer on muutunud üha populaarsemaks just tänu oma paindlikkusele. Need on lihtsasti teisaldatavad ja seetõttu saab neid kasutada mitmes erinevas ruumis. Enamik neist vajab vaid akna lähedusse asetamist ja vooluvõrku ühendamist, et tagada meeldiv sisetemperatuur. Lisaks ei vaja need seadmed keerulist paigaldust ega püsivat kinnituskohta, mis teeb need ideaalseks lahenduseks neile, kes soovivad kliimaseadet kasutada vaid ajutiselt või mitmes erinevas kohas.

Millised on konditsioneeri eelised?

Konditsioneeride eelised ei piirdu ainult suvise kuumuse leevendamisega. Paljud seadmed, sealhulgas Kliima1 valikus olevad mudelid, suudavad külmematel kuudel pakkuda ka soojust. See muudab need multifunktsionaalseteks ja praktilisteks, pakkudes aastaringselt mugavust.

Kui kombineerida konditsioneer nutika juhtimissüsteemiga, on võimalik reguleerida ruumi temperatuuri ka kaugjuhtimise teel, näiteks nutitelefoni kaudu. See võimaldab kasutajal seadistada sobiva temperatuuri juba enne koju jõudmist.

Ruumi suurus ja seadme võimsus on konditsioneeri valimisel kõige olulisemad aspektid, mis mõjutavad ka seadme efektiivsust. Liiga võimas konditsioneer võib tarbetult palju energiat kulutada ning liiga nõrk seade ei suuda ruumi piisavalt jahutada. Samuti tasub tähelepanu pöörata seadme müratasemele, eriti kui plaan on seda kasutada öösel magamistoas või kontoris, kus tehakse tööd.

Õigeaegne konditsioneeri hooldus on oluline, et seade töötaks optimaalselt ja tagaks aastaringselt mugava keskkonna. Regulaarne hooldus mitte ainult ei pikenda seadme eluiga, vaid aitab ka ootamatuid rikkeid vältida, mis võivad suvekuumuses olla tõeline probleem. Lisaks aitab korralik hooldus hoida energiatõhusust.

Millal on parim aeg konditsioneeri soetamiseks?

Hea aeg konditsioneeri valimiseks ja suvekuumadeks valmistumiseks on kevadel või juba talvisel ajal. Nii on aega leida sobivaim lahendus rahulikult ja ilma surveta. Lisaks on suure tõenäosusega saadaval rohkem valikuvõimalusi ja hinnad võivad olla soodsamad võrreldes suvise tipphetkega, mil nõudlus seadmete järele on kõige suurem.

Kui paigaldada konditsioneer enne suve, saab ennetada ebamugavaid olukordi ja tagada, et kodus või kontoris on alati meeldiv jahedus.

Mõelda tasub ka allergikutele ja astmaatikutele, kellele tänapäevaste nutikate konditsioneeride võime õhukvaliteeti reguleerida on eriti oluline. Paljud mudelid on varustatud õhupuhastussüsteemidega, mis eemaldavad tolmu, allergeenid ja saasteained. Selline funktsioon on kasulik mitte ainult suvel, vaid ka teistel aastaaegadel, mil õhu kvaliteet võib halveneda.