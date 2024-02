Tulumaksu tuleb tasuda ka kinnisvaraga teenitud tulult ehk ostu- ja müügihinna vahelt. Näiteks, kui inimene ostis kinnisvara 20 000 euroga ja müüs 50 000 euroga, siis tuleb 20% tulumaksu tasuda 30 000-euroselt tulult. „Kui müüja suudab tšekkide alusel tõendada kinnisvara parendamiseks tehtud investeeringuid, näiteks vahetati majal katus või osteti korterisse uus köögimööbel, siis need kulud saab tulust maha arvestada,“ ütles Coop Panga erakliendi kinnisvarafinantseerimise äriliini juht Karin Ossipova.

Maksuvaba tulu määr sõltub sissetulekust. Inimestele, kes ei ole veel vanaduspensioni eas ning kelle aastatulu on kuni 14 400 eurot, rakendub maksuvaba tulu 7848 eurot aastas. Kui aastatulu jääb vahemikku 14 400–25 200 eurot, on tulumaksuvaba tulu väljaarvutamine keerulisem, sest maksuvaba tulu väheneb vastavalt valemile 7848 – 7848 ÷ 10 800 × (tulu summa – 14 400). Kui aastane sissetulek ületab 25 200 eurot, siis maksuvaba tulu puudub.

Inimese kogutulust on lubatud maha arvata üldine maksuvaba tulu, eluasemelaenu intressid, koolituskulud, annetused ning täiendava kogumispensioni sissemaksed.

Maksuvaba tulu arvutamine on keskmise palga puhul praegu keeruline. Foto Towfiqu Barbhuiya, unsplash.com

Maksuvaba tulu arvutamine on keskmise palga puhul praegu keeruline. Foto Towfiqu Barbhuiya, unsplash.com

Error, group does not exist! Check your syntax! (ID: 8)