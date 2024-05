Mahepõllumajandus, mis on Eestis aasta-aastalt kasvanud, tegi mullu järsku tagasisammu – ligi 80 tootjat lõpetas tegevuse.

Statistikaameti andmetel oli 2023. aastal Eestis mahepõllumajandusmaad 225 300 hektarit, mis on 22,8 protsenti kogu kasutatavast põllumajandusmaast. Mahepõllumajandusmaa pind vähenes aastaga 2,5 protsenti ja tegevuse lõpetas 78 mahetootjat.

Seni on mahepõllumajandusmaa pind Eestis igal aastal kasvanud, selle osatähtsuselt oleme Euroopa tippu jõudnud, Eelmisel aastal mahepõllumajandusmaa aga vähenes. „Nagu tavapõllumajanduseski oli aasta ka mahetootjatele raske – vähenesid paljude kultuuride saagid ja loomade arv ning mitmed mahetootjad lõpetasid tegevuse,“ täpsustas statistikaameti juhtivanalüütik Ege Kirs.

Läheb aga ka vastupidi. Külmpressitud tudraõli peetakse üheks paremaks toidu-

õliks üldse. Seda just suure omega3 rasvhapete sisalduse tõttu. Tudraõlis on 32%-38% omega3 rasvhappeid, sõltuvalt aastast ja kasvukohast. Ka on õli tuntud suure kuumataluvusega ja pika säilivusajaga, seda kasutatakse nii köögis kui

kehahoolitsusteks.

Katrin ja Raivo Õisma kasvatavad Saue vallas Riisipere lähedal olevas mahetalus tutra juba kuus aastat. Kodus toimub ka külmpressimine. Aastatega on kasvanud pind ja aastatega on tulnud ka tootele tuntust. 2022. aastal teeniti Eesti parima tervisetoote nimetus koos Pääsukesemärgiga. Mahetalu valiti ka Saue valla aasta ettevõtteks.

Sel aastal valis Eesti suurim toiduajakiri Oma Maitse tudraõli oma lemmikuks. „Madila külmpressitud mahe tudraõli. Väga hea värsketesse salatitesse, mis sobivad tudraõli pisut mandlise-„mullase“ maitsega. Hea ka hapukapsa ja hapendatud köögiviljadest salatitega. Selle tudraõli maitse ei ole liiga intensiivne, sobib hästi esmatutvuseks. Mahetudrast külmpressitud terviseõlist saad E-vitamiini päevase annuse kahest supilusikatäiest. Hea oomega-3-rasvhappe allikas. Sobib ka küpsetamiseks,” kirjutas ajakiri lemmiku tutvustuseks.

„Kui on nõudlus, peab olema ka pakkumine, jätkame,” naeratas Katrin Õisma, kes põhiametilt on Riisipere lasteaia juhataja. →