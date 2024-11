Kuumaõhufritüür on muutunud populaarseks paljudes kodudes. Kuumaõhufritüür on tervislik alternatiiv tavalisele õlifritüürile ning tunduvalt väiksem kui klassikaline pöördõhuga ahi.

Kui soovid kuumaõhufritüüri, milles saab valmistada eine tervele perele, siis tuleb leida masin, mis on piisavalt suur ja võimas. Vaatame lähemalt erinevaid kuumaõhufritüüre, nende eeliseid ja lisafunktsioone.

Miks valida suur kuumaõhufritüür?

Müügil on mitmed kodumasinad, mille puhul toiduvalmistamine muutub lihtsamaks või mugavamaks, näiteks mikrolaineahi või köögikombain. Kuumaõhufritüür võib olla just see kodumasin, mis muutub köögis asendamatuks.

Kuumaõhufritüüri tööpõhimõte meenutab veidi pöördõhuga ahju. Kuuma õhku ajavad ringi ventilaatorid, mis küpsetavad toitu kiiresti ja ühtlaselt.

Kuumaõhufritüüri kasutamisel tuleb meeles pidada, et toidu ümber peab olema piisavalt ruumi, et kuum õhk saaks seda küpsetada. Sellepärast võivad osad toidud, näiteks kotletid, vajada poole küpsemise pealt ringi keeramist. Ka friikartuleid soovitatakse segada, et tulemus oleks eriti kuldne ja krõbe. Kokku kuhjatud liha või muu raskem toit ei pruugi hästi läbi küpseda.

Seega, kui soovid küpsetada suuremaid koguseid, tasub valida kuumaõhufritüür, mille küpsetussahtel on piisavalt suur. On ka kahe sahtliga kuumaõhufritüüre, ehk korraga saab valmistada erinevaid toite. Spetsiaalselt väljatöötatud tehnoloogiad tagavad üheaegselt valmimise ja ühtlase küpsemist.

Kuumaõhufritüür või mikrolaineahi?

Kui kodus on mikrolaineahi, siis võib kuumaõhufritüür üleliigne tunduda. Saab ju mikrolaineahjus toitu imekiirelt soojendada ning seal isegi süüa valmistada. Kuid kuumaõhufritüür on kindlasti mitmekülgsem ning annab erineva tulemuse.

Kuigi mikrolaineahjul on omad eelised, ei saa seal teha selliseid krõbedaid roogasid nagu kuumaõhufritüüris.

5 parimat kuumaõhu fritüüri

Selleks, et kuumaõhufritüüride laias maailmas oleks lihtsam orienteeruda, toome välja viis mudelit, mis sobivad hästi peredele või suuremaks söögitegemiseks.

Philips HD9880/90

Philips HD9880/90 kuumaõhufritüür on tõhus ja mahukas seade, mille 8,3-liitrine maht võimaldab valmistada toitu tervele perele. Selle 2200 W võimsus tagab kiire ja ühtlase toiduvalmistamise tänu Rapid Combidair tehnoloogiale, mis aitab reguleerida aega, temperatuuri ja isegi õhukiirust.

NutriU rakendus on alati abiks toiduvalmistamisel ja retseptide otsimisel. Nutikas tehnoloogia võimaldab seadistada imelihtsalt 22 erinevat küpsetusprogramme, näiteks grillimiseks või sulatamiseks. Selleks, et liha oleks ideaalselt küpsetatud, on sel isegi sisseehitatud toidutermomeeter. Sellega saab isegi õrna sous vide stiilis liha valmistada.

Ninja AF400EU

Kui vajad veelgi suuremat mahutavust, on Ninja AF400EU suurepärane valik, pakkudes 9,5-liitrist mahtu ja 2470 W võimsust. Kaks sahtlit lasevad valmistada kahte erinevat toitu samal ajal, säästes niimoodi oluliselt nii sinu aega kui ka energiat. Mõlemale sahtlile saab määrata erinevad programmid. Näiteks valmivad korraga nii kartul kui liha – ja õhtusöök ongi valmis!

Eelseadistatud toiduvalmistamise programme on sellel Ninja mudelil kuus: kuuma õhuga praadimine; maksimaalselt krõbedaks muutmine, röstimine, küpsetamine, dehüdreerimine ja lihtsalt kuumutamine. Muidugi saab erinevaid temperatuure ja küpsetusaegasid ka käsitsi sisestada.

Philips 5000 Series XXL Connected HD9285/93

Selle nimekirja üks tagasihoidlikuma suurusega kuumaõhufritüüre on Philips 5000 Series XXL, mis on 7.2 liitri ja 2000 W. Seda kuumaõhufritüüri saab juhtida mobiilirakenduse kaudu, mis muudab toiduvalmistamise veelgi lihtsamaks ning ka siin on ligipääs NutriU rakenduse hüvedele.

Sellel mudelil on kuusteist eelseadistatud programmi, mis pakuvad mitmekülgset ja lihtsalt toiduvalmistamisviise. Lisaks aitab täpne temperatuuri reguleerimine saavutada täiusliku tulemuse.

Philips XXL HD9867/90

Philips XXL HD9867/90 on võimas 2200 W kuumaõhu fritüür, mis pakub 7,3-liitrist mahtu, olles sobilik suuremate perede jaoks. Kindlasti on tegu pilkupüüdva masinaga. Musta ja vase kombinatsioon muudab selle stiilseks ja kauniks lisandiks kööki.

Selle mudeliga söögitegemine on imelihtne ja nutikas. Smart Chef programmid leiavad ise parima küpsetustemperatuuri ja aja. Smart Sensing tehnoloogia mõõdab toidu kogust ja kohandab automaatselt küpsetusaega ja temperatuuri.

Samuti on võimalik salvestada oma lemmikroa temperatuur ja küpsetusaeg ning isegi toitu lihtsalt soojas hoida. Philips Rapid Air loob 7 korda kiirema õhuvoo kui varasemad Philipsi mudelid, tagades veelgi krõbedama tulemuse.

Ninja AF500EU

Ninja AF500EU puhul on tegu erakordselt mahuka kuumaõhufritüüriga. 10,4-liitrine maht on piisav suuremate pidusöökide jaoks, samal ajal kui 2470 W võimsus tagab kiire ja efektiivse toiduvalmistamise.

Sellel mudelil on lai sahtel, mida saab vajaduse korral kaheks tsooniks muuta. Ehk tegu on paindliku kuumaõhufritüüriga – kui vaja, küpsetad suures sahtlis, kui vaja, siis jagad toidu kaheks ning saad mõlemale poolele rakendada erinevaid programme. Vali mitmekülgsetest eelseadistatud programmide seast või sea ise temperatuur ja aeg.

Selle mudeliga pole ahju vajagi – toit valmib kiirelt, energiasäästlikult ja vähese õliga tervele perele!

Kokkuvõtteks

Kuumaõhufritüür on tervislik ja mitmekülgne kodumasin, mis pakub võimalust valmistada toitu vähese õliga ja kiiresti. Erinevate suuruste ja võimsustega mudelid sobivad ideaalselt peredele, kes soovivad küpsetada suuremaid koguseid või mitut toitu korraga. Oluline on valida piisava mahutavusega seade, et toidud saaksid küpseda korralikult ja ühtlaselt.

Kui soovid rahulikult tutvuda erinevate kuumaõhufritüüridega, siis K-rauta veebikaubamajas on lai valik kodumasinaid, köögiseadmeid ja muidugi kuumaõhufritüüre. Mine vaata järgi ja leia enda koju parim kuumaõhufritüür!