„Paberivabrikust võeti minuga ühendust ja öeldi, et nad tahavad vallas hariduse edendamist toetada, pakkuda haridustöötajaile erinevaid koolitusprogramme.“

Nii meenutab Anija valla abivallavanem Tiina Silem Kehras tegutseva Horizon Tselluloosi ja Paberi AS-i hiljutist ettepanekut. Anija vallal ja Kehra suurima ettevõtte-tööandja vahel on pikaajalised head suhted, ometi tuli selline pakkumine abivallavanemale mõningase üllatusena.

„Eks nad ole varemgi olnud erinevatel üritustel sponsoriks. Aga see, et plaanitakse pikemaajalist programmi hariduse toetuseks, oli seda enam positiivne, et valla eelarve on muutunud väga pingeliseks,“ lisas Silem, toonitades, et head koolitused on kallid.

Tehase juhid palusid valla haridusjuhtidel välja selgitada, milliseid koolitusi enim soovitakse ja vajatakse. Anija vallas on kolm kooli, Kehra gümnaasium kõrval veel Alavere põhikool ja Aegviidu kool, lisaks lasteaiad. Nende kõigi juhtidega pidas Tiina Silem nõu, kaardistas nii-öelda vajadused. Siis tegi erinevatest teemadest pingerea. Pedagoogide soovid kooskõlastati sponsoriga.

Sellel kevadel algavad koolitused kahel enimsoovitud teemal nii lasteaia- kui kooliõpetajatele. Esimene kahepäevane koolitus, milles osaleb 20 pedagoogi, käsitleb toimetulekut õpilase agressiivsusega. See põhineb Verge metoodikal.

Teisel koolitusel, mis kestab kolm päeva ja kus osaleb 20 lasteaia- ja teist sama palju koolipedagooge, õpitakse ära tundma ja jälgima lapsi, kes vajavad erikohtlemist. Olgu siis lasteaias või koolis. Ja kuidas mõne diagnoosi saanud last kohelda.

Koolitused lähevad maksma üle 5000 euro.

„Sügisel on planeeritud juba koolituste järgmine etapp,“ kõneleb Tiina Silem. Mis teemadel need olema saavad, on veel lahtine. →

Tolaram Grupp

Kehras asuv Horizon Tselluloosi ja Paberi AS kuulub rahvusvahelisse Tolaram Gruppi peakontoriga Singapuris, mis on ka ettevõtte 100%-line aktsionär.

Tolaram Grupp ostis toonase Kehra tselluloosi ja paberikombinaadi 1995. aastal.

Tänaseks on ettevõte teinud märkimisväärseid investeeringuid nii tootearendusse kui ka tehase efektiivsuse tõstmisse. Eestis on Tolaram Grupil lisaks tselluloosi ja paberi tootmisele huvid ka kinnisvaras. Üle maailma on grupil äriüksusi eelkõige Aasias ja Aafrikas.