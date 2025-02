Toitumisnõustaja dr Sergey Saadi kritiseerib artiklis „Loe, mida TAI ütlemata jättis“ üsna teravalt avaldatud toitumissoovitusi.

Ta kirjutab: „Mõned uued soovitused on teinud positiivseid muudatusi ja nüüd ei soovitata magusaid tooteid üldse mitte mingil kujul – aitäh, TAI! Kuid suur osa toitumissoovitustest ei kajasta Eesti elanikkonna tervise kurba olukorda. Tuletan meelde, et 2024. aasta seisuga on 62% Eesti elanikkonnast ülekaalulised! Peaaegu 30% elanikkonnast kannatab rasvumise all. Küsin: kas soovitused on üheselt võetavad kõikidele inimestele, nii neile, kes kaaluvad 60–70 kilo kui ka neile, kelle kaal on 150 kilo?“ (Eesti Päevaleht 25.01)

Kuidas vastate dr Sergey Saadi kriitikale?

Janne Lauk

TAI toitumise valdkonna juht

Toitumissoovitused sõltuvad inimese vanusest ja soost, mis tähendab, et need on vanusegruppide kaupa kõikidele inimestele ühesed. Nt kõikide täiskasvanute päevasest energiast peaks 10–20% tulema valkudest, 25–40% rasvadest ning 45–60% süsivesikutest. Ka mikrotoitainete (vitamiinide ja mineraalainete) soovitused on soo- ja vanusegruppide üle­selt samad.

Toidusoovitused sõltuvad aga omakorda inimese energiavajadusest. Uuenenud toidusoovitustes on esitatud nõuanded 1000–3600 kcal päevase energiavajadusega inimestele (eraldi, 200 kcal sammuga). Kaalu langetamise või tõstmise vajaduse puhul tuleb ja saab soovitustest valida vastavalt kas madalama või kõrgema päevase energiaga soovitused, mis on aga endiselt kõikide energiavajaduste juures välja töötatud nii, et neist saadaks kätte vajalikus koguses kõik mikrotoitained ning makrotoitainetest saadav energia jaguneks vastavalt toitumissoovitustele. St, nagu eelnevalt mainitud, 10–20% energiat valkudest, 25–40% rasvadest ja 45–60% süsivesikutest. Näiteks 1800 kcal energiavajadusega inimese toidulaual võiks päevas olla vähemalt kuus portsjonit köögivilju, puuvilju ja marju, 2400 kcal juures aga vähemalt kaheksa; kala, muna ja liha toidugrupist vastavalt 3–4 ja 4–5 portsjonit jne. Erisused on sees kõikide toidugruppide lõikes. (Portsjonite suurused on toidugruppide ja toitude kaupa välja toodud tabelis.) Seega kindlasti ei peaks kõik inimesed tarbima samas koguses toitu. →