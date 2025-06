Jaanituled Harjumaal: pidusid igale maitsele

Jaaniöö on Eestis üks aasta oodatumaid sündmusi, mis toob kokku sõbrad ja sugulased, et tähistada suve algust, aasta pikimaid päevi ja valgeid öid. Harjumaal süttivad mitmel pool jaani­lõkked, pakkudes meelelahutust ­igale maitsele.

Toome lugejani ülevaate Harjumaa jaanipidudest, millest osa on tasuta, teised aga tasulised – lausa kuni 30 eurot.

Lisaks sellele, et 23. juuni on jaanilaupäev, tähistatakse siis alates 1934. aastast ka võidupüha, kuna 23. juunil 1919 said Eesti väed Võnnu lahingus võidu Landeswehri üle.

TASUTA JAANIPEOD

20. JUUNI

Rae valla jaanituli Jüris

Rae vald korraldab oma traditsioonilise jaanipeo 20. juunil algusega kell 17 Jüris, täpsemalt Trefi teel Aavikul. Tegemist on piirkonna ühe suurima ja populaarseima tasuta sündmusega. „Kõige suurem jaanipidu toimub jälle Rae vallas – ja veel suuremalt kui kunagi varem!“ reklaamib Rae vald.

Laval astuvad üles Smilers, Anne Veski, Kukerpillid, Shanon ja Hunt. Lisaks on kohapeal Tivoli park, laste mänguala ja suur toidutänav – maitseid üle kogu maailma. Eraldi laval kõlavad modernsed rütmid ja esinevad DJ-d nooremale publikule. Toimuvad jaanimängud. Õhtut juhib Jaan Arlet Palmiste.

Haiba jaanipidu

Haiba küla jaanituli toimub 20. juunil algusega kell 19 Haiba tiigi ääres. Peaesineja on ansambel Meie Mees. Õhtut juhib näitleja Allan Kress. Toimuvad jaanimängud suurtele ja väikestele. Lastele on õnneloos, batuut, hobusõit jpm. Toitlustab kohvik Tomat ja käsitööõllesid pakub Kohatu pruuli­koda.

Leppneeme jaanipidu

Leppneeme sadamas esineb kell 19 ansambel Kolumbus Kris.

Lääne-Harju jaanipidu

Lääne-Harju valla jaanituli toimub 20. juunil algusega kell 19 Padisel. Esinevad kultuurikollektiivid, kell 20.30 süüdatakse lõke ja kell 21 esineb Singer-Vinger.

Lastele korraldatakse mänge ja tegevusi ning avatud on kohvik.

Põhja-Tallinna jaanipidu

Põhja-Tallinna jaanipidu toimub 20. juunil algusega kell 17 Mereakadeemia hoovis (Kopli tn 101). Programmis on traditsioonilised jaanipäeva mängud, töötoad, tuleshow ja ekskursioonid. Esinevad rahvatantsuselts Pääsuke, ansambel Kruuv ja bänd Suured Tüdrukud.

21. JUUNI

Hüüru jaanipidu

Hüüru mõisa pargis algab jaanipidu kell 19. Oodata on üllatusesinejat. Kohapeal on grillimise võimalus. Kaasa võib võtta oma piknikukorvi.

Loo jaanipidu Loo jaanipidu toimub 21. juunil Pirita jõe äärsel platsil, Loo ujumisaugul. Pidu algab kell 19 ja peaesineja on ansambel Paras Pähkel, õhtut juhib Margo Mitt. Kavas on traditsioonilised jaanimängud, tants ning tegevused lastele.

Raasiku jaanipidu

Raasiku rahvamaja õuepaviljonis algab pidu 21. juunil kell 19 ja kestab kella kaheni öösel. Esinevad rahvamaja tantsurühmad.

Tulemas on üllatuskülaline, jaanimängud, batuut, näomaalingud, hobused, suhkruvatt, popcorn, noortekeskuse jaaniloos, pehme jäätis, õuekohvik, kokteilibaar. Avatud on Raasiku tuletõrjeühingu 98. sünnipäeva puhul peotelk, toimuvad demonstratsioonid ning pakutakse suppi. Õhtut juhib Aili Avi, tantsuks ansambel PS Troika, plaate keerutab DJ Erik.

Riisipere jaanipidu

Riisipere jaanituli toimub 21. juunil algusega kell 19 Nissi kirikumõisa pargis. Õhtu pea­esineja on Nele-Liis Vaiksoo ja ansambel Horoskoop. Õhtut juhib teleajakirjanik Jüri Muttika. Toimuvad jaanimängud väikestele ja suurtele. Lastele on kohapeal batuut, näomaalijad ja meelelahutuslikud tegevused. Toitlustab kohvik Tomat.

Saku jaanipidu

Saku valla jaanituli toimub 21. juunil Rehe küüni õuel, pidu algab kell 19 ning kestab südaööni. Laval astub üles Väikeste Lõõtspillide Ühing koos Marko Matvere ja teistega. Õhtu jooksul saab nautida pärimusmuusikaansambli Kvintrad tantsumuusikat, Eve Lutteri tantsijaid ja puhkpilliorkestrit Saku. Jaanimängud, toitlustus, batuudid jpm.

22. JUUNI

Aegviidu jaanipidu

Aegviidu kõlakoja pargis algab jaanipidu 22. juunil kell 20 ja kestab kella üheni öösel. Tantsuks mängib ansambel Eesti Mees, silmailu pakuvad etteasted tantsijatelt. Esinevad Aegviidu naisrahvatantsurühm, Virge Showtantsu lapsed, line-tantsu rühm Kantriroosid. Kohapeal maitsvad toidud ja karastavad joogid.

Alavere jaanipidu

Alavere külaplatsil toimub jaanituli 22. juunil kell 19. Lastele korraldatakse õuemänge. Kell 20 esineb Alavere memmede rühm Helda ning 20.30 süüdatakse pidulikult jaanilõke. Õhtu jätkub tantsu ja muusikaga, mille eest hoolitseb ansambel Ah Sa Raks! Kohapeal on avatud puhvet.

Kiili jaanipidu

Kiili jaanitule platsil algab jaanipidu 22. juunil kell 18. Õhtu avab lasteprogramm, millele järgneb kell 19.15 lõbusate võistluste sari. Jaanilõke süüdatakse kell 20.30. Esinevad ansamblid MaMa, Hellad Velled ja Kurjad Plaanid. DJ kuni kella kaheni öösel. Avatud on toidutelk.

Lehetu jaanipidu

Lehetu küla jaanituli toimub 22. juunil Lehetu külakeskuse õuel. Kell 19 algavad mängud lastele ja noortele. Kell 21 alustab tantsumuusikaga ansambel Respekt. Südaööl DJ Mark Kitajev. Avatud kohvik Bistro.

23. JUUNI

Habaja jaanipidu

Kose valla jaanituli Habaja vaba aja platsil algab kell 18. Toimuvad mängud lastele ja täiskasvanutele, lastele ka ponisõit. Tantsuks mängib Eesti Mees, õhtut juhib Jaak Linnas. Toitlustust pakuvad Küti Gurmee ja Habaja Viinavabrik.

Harku jaanipidu

Kell 18 jõuab Harku valda Tui parki võidutuli Kuusalust, mida jagatakse kõigile soovijatele, kel latern või tõrvik kaasas. Esineb Tabasalu muusikakooli puhkpilliorkester ja rivitrummarid. Kell 19 astub lavale ansambel Meie Mees, õhtu lõpetab DJ. Head-paremat süüa ja juua pakuvad toitlustajad.

Kehra jaanipidu

Põrgupõhja peoplatsil Kehras algab jaanilust kell 19. Tantsuks mängib ansambel Detail. Murumängud suurtele ja väikestele. Teatritrupp Põrgokõsõ esineb show-kontserdiga.

Kostivere jaanipidu

Kostivere külaplatsil algab jaanipidu kell 19 jaaniõhtu rongkäiguga. Toimuvad lõbusad jaanimängud ja tegevused kogu perele. Meelt lahutab kloun Ummi, õhtujuht on Ivar Kaldam. Tantsuks mängib ansambel Kruuv.

Loksa jaanipidu

23. juunil kell 18 algavad Loksa linnaväljakul murumängud, lõke süüdatakse kell 19.30 ning alates 20-st mängib ja laulab tantsuks Rauno Koorts.

Maardu jaanituli

Maardu gümnaasiumi staadionil algavad jaanipidustused kell 20. Süüdatakse jaanituli. Esinevad Tšarõ, Savijalakesed, Siiri Känd, Eesti Gun ja Liisa, Bossenova. Programm lõppeb kell 1.

Nabala jaanipidu

Nabala vald kutsub kõiki oma jaanipeole Nabala külaplatsil 23. juunil algusega kell 19. Lõkke süütab kell 21 vallavanem. Esineb ansambel Põhja-Tallinn. Toimuvad võistlused saapaviskes, kahemehesaagimises, vibulaskmises ja õllekastihoidmises. Lapsed saavad tasuta batuudil hüpata. Pidu lõppeb kell 1 öösel.

Prangli jaanipidu

Prangli Ülesaare laululaval astub kell 21 üles ansambel The Guys.

Saue jaanipidu

Saue vallas toimub jaanipeo tähistamine 23. juunil Saue jaanituleplatsil, kus tegevus algab kell 12.30 ja kestab 12 tundi jutti. Kohale tuleb mitmesugust päästetehnikat, toimuvad jaanimängud ja võistlused. Lavale astuvad Freddy Tomingas & Riff, ansambel Laine, Nancy ja DJ Andres Aljaste. Lisaks astuvad lavale ka selleaastased Saue valla laululapsed. Lõke süüdatakse kell 21. Kogu päeva vältel aitavad kõhtu täita 30 toitlustajat ja kauplejat. Lastele on avatud batuudid, ponisõit, mini-ATV-d. Võidupüha puhul meenutatakse kell 19 hukkunuid mälestuskivi juures.

Tuula jaanipidu

Tuula jaanipidu toimub taas 23. juunil kell 19 Tuula kogukonnakeskuse juures. Tantsuks mängib ansambel Onud, toitlustust pakub SnäxBox. Traditsioonilised mängud nii lastele kui ka täiskasvanutele.

Voose jaanipidu

Voose külaplatsil algab jaanipidu 23. juunil kell 19. Kavas on jaanimängud lastele, üles astub rahvatantsurühm Alavere Annid. Kell 20.30 süüdatakse jaanilõke ning õhtu jätkub ansambel Laare saatel tantsu ja muusikaga. Soe söök ja jook kohapeal puhvetist.

TASULISED JAANIPEOD

Keila linna jaanipidu (20. juuni)

Keila linn kutsub kõiki suurele jaanipeole Keila lauluväljakul 20. juunil algusega kell 18. Pidustused kestavad kuni poole kaheni öösel. Laval pakuvad muusikalist meelelahutust Shanon, Hellad Velled, Hunt ja Karl Madis. Õhtut juhib DJ Rauno Märks (Retro FM). Pileti hind on 10 eurot.

Valgejõe jaanipidu (21. juuni)

Valgejõe jaanipidu algab 21. juunil kell 20 Valgejõe kiigeplatsil. Esineb Kabujalake Kaks. Kell 21 süüdatakse lõke ja lavale astub Sulo. Süüa ja juua pakub Karu Foodtruck. Lastele on kohal kaks batuuti! Pilet 7 eurot (sularahas), kuni 10-aastane laps tasuta.

Vanamõisa vabaõhukeskuse jaanipidu (22. juuni)

Vanamõisa vabaõhukeskus Saue vallas kutsub kõiki jaanipeole 22. juunil. See on üks Harjumaa suuremaid jaanipidusid, pakkudes rikkalikku programmi kogu perele. Õhtu peaesinejad on Smilers ja Shanon. Lisaks muusikale on avatud ka toitlustusalad ning lastele on tegevust batuutidel ja mängualadel. Pileteid saab soetada Piletilevist ja kohapealt. Pilet eelmüügist alates 20 eurost, kohapeal 25 eurot.

Laulasmaa jaanituli (23. juuni)

Laulasmaa jaanituli toimub 23. juunil Laulasmaa spordiväljakul Lääne-Harju vallas, pidu algab kell 18. Esinevad Hellad Velled ja Mr Happyman. Õhtu jooksul toimuvad traditsioonilised jaanimängud, süüdatakse suur lõke ning meelelahutust jagub kõigile. Lastele batuudid ja mängud, avatud on toidutelk ning parkimine on tasuta. Pileti hind jääb vahemikku 10–15 eurot.

Viimsi vabaõhumuuseumi jaanipidu (23. juuni)

Romantilise ja mereäärse jaanipeo elamuse pakub Viimsi vabaõhumuuseum 23. juunil. Peaesinejana astub lavale Karl-Erik Taukar Band. Lisaks kontserdile saab nautida traditsioonilisi jaanimänge, käsitöölaata ja maitsvat toitu. Piletid on hinnaga 15 eurot.

Eesti vabaõhumuuseumis „Kui küla kokku kutsuti…!“ ­(23. juuni)

Eesti vabaõhumuuseumi jaaniõhtu „Kui küla kokku kutsuti…“ toimub 23. juunil ning on Tallinna üks suurimaid ja traditsioonilisemaid jaanipidusid. Pärast pidulikku rongkäiku muuseumi peaväravast mereäärsele kiigeplatsile süüdatakse suur jaanituli. Sündmus algab kell 16 ning kestab hiliste öötundideni. Kell 19.45 esineb Norra noorte puhkpilliorkester Voksen Skoles Musikkorps. Külaväljaku jaaniõhtu sisustavad Leigarid. Toimuvad traditsioonilised jaanimängud ja töötoad, avatud on käsitöö- ja toidualad. Pilet maksab täiskasvanule kuni 30 eurot, perepilet 60 eurot.