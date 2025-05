Kohv on jook. Ja nauding. Kohv on ka osa kultuurist. Ja raha. „Kindlasti tähendab kohv tööd,“ lisab eksootiliste kohvi-sortide maaletooja Annar Alas, OÜ Coffee People asutaja ja tegevjuht.

Huvi erinevate kohvisortide vastu tekkis Annar Alasel Pauligis töötades. Seal sai tal ühtlasi selgeks, et suurfirmad orienteeruvad ikkagi keskmise inimese maitsele, maailmas on aga kohvisorte palju ja erinevaid, mitmesugustele maitsetele. Nii tekkiski ärimehevaistu ja -kalduvustega Annar Alasel mõte oma firma asutada. Pauligist lahkudes avaski ta Gourmet Coffee röstla Luite tänaval. Aastal 2010 avati Kadriorus Eesti esimene omataoline kohvik, kus sai kohvi tellida kõikvõimalike valmistamisviisidega. „Itaaliakeelset sõna „barista“ ehk kohviku baarimees Eestis tol ajal veel väga ei tuntud,“ meenutab tänaseks mitmel rahvusvahelisel võistlusel auhinnalisi kohti võitnud ja rahvusvahelise kategooria kohtuniku tiitlit omav Alas vanu aegu.

Kui tema gurmeekohvikule tuli äripartneriks endine kolleeg Pauligist Heili Politanov, otsustati ette võtta laiemalt. Peetris avati Coffee People’i röstikoda, et kohvisõpradele maailma erinevaid kohvisorte röstida ja pakkuda. Korraldati ka konkurss firma kaubamärgile, selle võitnud disaineri Marju Tammiku kujundus teeb Coffee People’i toodangu kaupluselettidel kergesti eristatavaks. Sest kujunduselemendina on kasutatud kohviubade päritolumaa sümboleid.

Praegu ongi kahe äripartneri vahel töö jaotatud nii, et Heili Politanov tegutseb rohkem Kadriorus Gourmet Coffees, Annar Alas aga toimetab röstikojas. Mõlemad äripartnerid sõidavad mööda maailma, osalevad kohtunikena kohvi kvaliteedi hindamise konkurssidel, otsides samas ka uusi kohvikasvatajaid, farmereid, kelle toodangut Eesti, aga peatselt ka Soome kohvisõpradele pakkuda.

Annar Alas paar nädalat tagasi Kolumbias Sierra Nevada

organic kohvifarmis koos farmeri Alberto Becerroga järgmise saagi ostu kokku leppimas. FOTO: erakogu

Hea kohvi saladus

„Keskmine kohvijooja arvab, et mida kallim kohvimasin tal kodus on, seda maitsvam on kohv,“ teab firma röstimeister, Lõuna-Aafrika Vabariigist pärit Graeme White. Tegelikult see nii ei ole. Hea kohv algab ubadest. Röstimata kohviuba näeb välja hele nagu kuivatatud hernes ja lõhnabki hernena, osutab juba viiendat aastat Coffee

People’is töötav meister maailma erinevatest otstest pärit toorainekottidele. Maitse ja lõhna annab ubadele alles röstimine. Coffee People’is röstitakse kohvioad kuuma õhuga, mitte tuleleegi peal, nagu mõnest reklaamklipist näha. Baltimaades uudne röstimisviis annab 85 protsenti energia kokkuhoidu. Ja on toonud firmale auhindu jätkusuutliku tootmise eest. „Uus tehnoloogia annab kohvile tugevama aroomi ja täiuslikuma maitse,“ kinnitab Annar Alas. Tema juttu võib uskuda – mees on käinud kohvi ja kohvipakkujaid hindamas kõige erinevamatel konkurssidel Tokyost Kolumbiani.

„Seda imestatakse ehk kõige enam, et üks kohvikauge maa esindaja käib kohvimaadel sealsete kasvatajate ubade kvaliteeti tunnustamas,“ mui­gab Alas. Tegelikult ta ise selles midagi ebatavalist ei näe. Noorest peale pole ta saanud süüa teravamaitselisi toite. Küllap sellepärast, et tema maitsemeel on teravam kui keskmisel sööjal. „Kui veinile annavad peamise maitse 400–500 maitsemolekuli, siis kohvis on neid üle 1000. Erinevate kohvimaitsete eristamine on lihtsam kui veinil,“ selgitab tunnustatud kohtunik ja degustaator. Kui keegi meistri jutus kahtleb, on tal koos kaaslastega võimalus minna erinevate kohvide maitseid proovima ­Coffee People’i esindusse Peetri külas. Degusteerimine käib selle äri hea tava juurde.

„Eestlane joob üldiselt head kohvi,“ sõnab Annar Alas. Sest Põhjamaades on tema kinnitusel reeglina pehme vesi. Pehme vesi ei nõua aga kohviubade tugevat röstimist. „Tugevasti röstitakse vaid robustat, röst võtab ära robusta mõru maitse, jättes veidi kõrbenud kõrvalmaitse,“ räägib Annar Alas odavamast kohvisordist.

Maailma kalleim kohv

Maailma kalleimaks kohvisordiks peetav Gesha, laialtlevinud araabika üks vähelevinud ala­sortidest ei jää Annar Alase kinnitusel oma hinnalt alla kalleimatele Prantsuse šampanjajookidele – nii nõutav on see kohvisort gurmaanide poolt. Kohvikutes võib tass Geshat maksta kuni 60 eurot. „Haruldase kohvisordi algne kodumaa on Etioopia, aga praegu kasvatatakse seda rohkem Kesk-Ameerika väikeriikides Panamas ja El Salvadoris,“ kõneleb firmaomanik, kellel õnnestus mõned aastad tagasi kalleimat kohvi ka Eestisse tuua. „Reeglina ostavad USA ja Jaapani suured kohvifirmad Geshat kasvatavate väheste farmerite saagi juba viis kuni kümme aastat ette ära, väiketegijad löögile ei pääse,“ räägib Annar Alas. Nüüd õnnestus tal El Salvadori külastades sealse farmiga kokkuleppele jõuda: värske saak Geshat on nüüd röstitud ja saadaval.

Oma väärikaimaks auhinnaks peavad Kohviinimesed tunnustust, mille nad pälvisid ühe Kolumbias asuva indiaani küla pööramise eest kohviusku. Varem kasvatasid sealsed inimesed peamiselt kokapõõsaid, mille lehtedest siis kokaiini valmistati. „Nüüd ollakse seal kohviusksed,“ rõõmustab Annar Alas, sest üks partner on Coffee People’il jälle juures.

HEA TEADA

Miks on kohv meie kauplustes nii kallis?

Maailma suurima kohvitootja Brasiilia kohvisaak ikaldus suures osas külmade ja põua tõttu 2024. aastal. Kohvisaagi ikaldumine Brasiilias tõstab kohvi hinda kogu maailmas. Sellepärast on kallimaks läinud ka meie enimmüüdavad kohvipakid. „Kui hinnad tõusevad aga maailma kohvibörsidel, on sunnitud hindu tõstma ettevõtted, kes otse farmeritega äri ajavad,“ kinnitab Annar Alas, mööndes samas, et kõik on aga suhteline. Võrreldes näiteks Soome või Lätiga on Eestis kohv odav. See on ka üks põhjusi, miks soomlased on otsustanud hakata Coffee People’ist kohvi tarnima. „Kohvi, nagu kütusehinnadki kõiguvad maailmaturul. Kui nüüd tuleb hea saak, langevad hinnad varsti jälle endisele tasemele,“ on Alas kindel.