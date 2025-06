Tänapäeva tempokas maailmas, kus toidulaud on sageli töödeldud ja keha allutatud pidevale stressile, pööravad paljud pilgu puhastuskavade ja maksa detox’ite poole.

Kuid kas maks vajab üldse puhastust? Kuidas toetada immuunsüsteemi päriselt? Neile küsimustele vastavad toitumisnõustaja Vivika Virve (pildil) ja dr Alina Terep Jüri tervisekeskusest.

Maksa ja soolestiku töö optimeerimine aitab tugevdada immuunsust, reguleerida hormoone ja parandada üldist enesetunnet. Lihtsad valikud, nagu kääritatud toit, rohke köögivili, kvaliteetne uni ja liikumine võivad olla tugevam kaitse kui ükski tablett.

Soolestiku tervis ja immuunsus käivad käsikäes

Maks on organ, millel on ainulaadne omadus end tervendada ja rakke taastada, eriti kui seda toetatakse toitumisega. Selleks, et toetada maksa rolli kehas, tuleb mõelda selle funktsioonidele ja mõista selle vajadusi.

Iga organism toimib ühtse tervikuna, mille kõik osad on omavahel seotud ning vastasmõjus. Probiootikumide puhul tuleks arvestada sellega, et igal inimesel on just temale omane seedetrakti mikrofloora, mis tähendab, et talle sobivad ka isikupärased probiootikumid. „Teadliku toiduvalikuga on võimalik mõjutada inimese enesetunnet ja käitumist. Sellekohased soovitused saab anda koostöös arsti ja toitumisnõustajaga, arvestades samuti individuaalseid vastunäidustusi,“ kõneleb Vivika Virve.

Ideaalis peaksime saama probiootikume värsketest köögiviljadest, kuid selleks peavad need olema võimalikult orgaaniliselt kasvanud, kemikaalivabad ja töötlemata. „Kõige paremad naturaalsed probiootikumide allikad on veel toorpiimast ise keefirit teha või ­kimchi’t ja toorest hapendatud kapsast süüa. See on oluline, et mikrobioom korras oleks,“ lisab Vivika. Soolestikuprobleemide puhul soovitab toitumisnõustaja süüa lisaks nendele kolmele ka rohkem loomset rasva ja proteiini, seda saab rohumaa lihaveise lihast, võist, ghee’st jne.

Probiootikumid vastutavad 90% seedimise eest ehk aitavad seedida, toetavad immuunsüsteemi, toetavad organismi vitamiinide moodustamisel ning toksiinidest vabanemisel.

KOMMENTAAR

Tervislik elustiil

Dr Alina Terep, Jüri tervisekeskuse perearst

„Maksa nn puhastavad kuurid ei tugine teaduspõhisele meditsiinile ning nende tõhusus pole teaduslikult tõestatud. Kõige olulisem on pidev tervislik elustiil – tasakaalustatud toitumine, mõõdukas alkoholitarbimine ja regulaarne liikumine. Ekstreemsed paastud või toidulisandid võivad isegi tervist kahjustada. Maks on väga vastupidav organ ja vajab eelkõige rahu ning järjepidevat toetust, mitte imelahendusi. Immuunsuse tugevdamiseks tasub üle vaadata oma uneaeg, päevarežiim ja liikumisharjumused. Sügis-talvisel ajal on oluline ka D-vitamiini tarvitamine vastavalt vajadusele.“

Enne puhastuskuure konsulteeri arstiga

Parim lahendus on jätta välja kõik toidud ja joogid, mis on magustatud kõrge fruktoosisisaldusega maisisiirupi või rafineeritud suhkruga. Puuviljad on probleemiks ainult siis, kui neid süüakse suurtes kogustes või kui need on dieedi põhiosa. Samuti tuleb välja jätta teised juba varem mainitud mürgid, nagu alkohol, tubakas jne. „Me kõik elame isepuhastuvas ja isetervenevas organismis. Meil on keha, mis on loodud ennast parandama, kuid samas nii paljud on haiged. Keha paraneb ise, kui sellele antakse õige keskkond või tingimused,“ räägib Vivika.

„Nendest põhitingimustest, mis organismi tervisele olulised on, vaadatakse aga sageli mööda, need tunduvad tähtsusetud, liiga väikesed või ebaolulised, et neil võiks olla tervisele suurem mõju. Kuid nii nagu kivile tilkuv vesi tekitab sinna lõpuks augu, lõhume me järjepidevalt organismi koormamisega kahjustavate teguritega ka oma organite töö ja tervise,“ lisab ta. Järgides aga tervenemise põhinõudeid järjekindlalt ja iga päev, reageerib ja taastub keha ning saame näha ka tervenemist.

Toitumisnõustajana ei soovita Vivika igasuguste maksapuhastuse trendidega kaasa minna. Need võivad tekitada tunde, et soolestik lõhkeb või on kõhus suur raskustunne, kui on näiteks sapikivid või sete. Sellistel puhkudel peab ka maksa puhastamise juures ettevaatlik olema. Mõistlik oleks siinkohal enne ise toimetamist arstiga konsulteerida. →

HEA TEADA

Mida maks armastab ja mida mitte?

Mida maks armastab

Köögiviljad on maksa superkütus – mida rohkem eri värve, seda parem.

Sidrun toetab sapi tootmist – üks sidrun päevas, eriti hommikul, teeb imet.

Kibedad ürdid, nagu võilill ja maarjaohakas on looduslikud maksa toniseerijad.

Mida maks ei talu

Alkohol ja liigne ravimite tarvitamine.

Rafineeritud suhkur ja fruktoos, eriti maisisiirupi kujul.

Töödeldud toit ja sünteetilised lisandid.

Seemneõlid ja transrasvad.

Fruktoos käitub maksas nagu alkohol – see muudetakse rasvaks ja võib viia rasvmaksa tekkeni isegi saledal inimesel.

Lihtsad igapäevased toetused maksale ja immuunsusele

Liigu iga päev vähemalt 20 minutit, kui võimalik, siis päikese käes – see toetab maksatalitlust ja hormoone.

Vesi on kehale nagu tuul tulele – joo päeva jooksul vähemalt kaks liitrit.

Maksa puhkeaeg on kl 01.00–03.00 – parim, mida teha, on magada selleks ajaks sügavas unes.