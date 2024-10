Kas Nopri ahjuvorsti proovisid? Seda murakamoosiga. Aga kas maitsesid Nõo lihatööstuse Memme sülti? Pealerüüpamiseks sobis oivaliselt A. Le Coq’i uus Jõuluporter, järelroaks oli aga parim Lõuna-Pagarite jõulustritsel Karoliinaga.

Karoliina on alkoholivaba hõõgvein, mida esimest korda pakuti 25. ja 26. septembril toimunud toidumessil Unibet Arenal. Nagu kõiki teisigi uusi maitseid. Neid hindamas ja proovimas olid aga oma ala asjatundjad. Kahe päevaga külastas toidumessi kutsetega 5460 inimest. Nagu varasemadki 30 aastat, oli ürituse korraldaja OÜ Profexpo.

„29 messi pidasime Pirital Tallinna näituste paviljonis. Siis anti teada, et paviljonid lähevad lammutamisele, aeg on toidumessile uus koht leida. Ega Tallinnas suurte messide ja näituste jaoks kohta peale Unibet Arena teist olegi,“ teadis kõik need aastad toidumessi korraldanud Tiit Sarv. Ta pakkus linnaisadele ja ettevõtjatele välja äriidee: Tallinnasse tuleks ehitada uus modernne messikeskus. Helsingis on, Riias on, Tallinnas oli …

Unibet Arenal on võimalik messipinnana kasutada 3000 ruutmeetrit. Need 162 firmat, kes seekordsele toidumessile registreerusid, lahedasti ära ei mahtunud. Kedagi aga ukse taha ka ei jäetud. Nibin-nabin värk.

OÜ Winkymon väljapanekul sai proovida uut, alles tootearenduse järgus olevat ebaküdooniasiidrit ning juba auhinnatud küüslaugutooteid. Seletusi jagasid tegevjuht Rando Vink ja tootearendaja Heili Sadam.

Mida uut mess pakus?

„Kõige enam rõõmustas, et seekord oli kohal 42 väliseksponenti – rohkem kui kunagi varem,“ märkis Sarv messi positiivseid arenguid. See ei tähenda meie ettevõtjatele, et välismaistel firmadel oleks plaan siinsel turul kohe konkureerima hakata. Valdavalt olid välismaalased väljas selliste kaupade või teenustega, mida meil veel ei ole või ei pakuta – näiteks uudse pakendamisteenusega.

Eksootilisim oli peakorraldaja arvates Tuneesia ekspositsioon. Helsingis resideeruv Tuneesia saatkond korraldas väljapaneku, kus sai tutvuda Tuneesia toidukultuuriga ja degusteerida erinevaid maitseid, aga ka uurida puhkamisvõimalusi selles põnevas Araabia riigis.

Uued maitsed Eestimaalt

Harjumaal Lool asuv OÜ Kikas oli väljas poole tosina uue toiduainega. Külastajatele pakkusid enim huvi šoti munad, mis ettevõtte tegevjuhi Rein Hüünersoni kinnitusel sobivad nii kiirtoiduks kui ka pidulikemaks puhkudeks. Messikülastajad kiitsid šotlaste rahvustoidu põnevat väljanägemist – keedetud kanamuna oli mätsitud hakklihapalli sisse. Poelettidele jõudmiseks ootab šoti toit Eestis mitme ameti kooskõlastust.

Palju uudistajaid oli ka Lääne-Virumaalt messile tulnud OÜ Winkymon väljapaneku juures. Firma alustas tosin aastat tagasi perefirmana, mil Vinkide perel tekkis mõte populariseerida küüslauku. Perefirma on tänaseks kasvanud – oma põldudel kasvatatud küüslauku ja ebaküdooniat ka töödeldakse ise. Messil tutvustasid tegevjuht Rando Vink ja tootearendaja Heili Sadam viit-kuut uut toodet. Degusteerijad kiitsid mustast küüslaugust valmistatud salatikastet, küüslaugu- ja pohlaketšupit.

„Toidumessi oluliseks osaks on ka jõulutoodete konkurss. Hindajate tagasiside annab väärtusliku sisendi tootearendusele, võimaldades enne jõulumüüki sisse viia viimased vajalikud muudatused. Lisaks annab märgis tarbijale selge signaali, et tegu on erilise tootega, mida tasub kindlasti proovida.“

Kennet Sarv.

Linnamäe lihatööstusel on jõuludeks pakkuda kogunisti 15 uut toodet, kinnitas Läänemaal asuva ettevõtte müügijuht Reimo Kuri. Endiselt on kauplustes väga nõutud eelmisel aastal parima eestimaise toiduaine märgistuse saanud verivorst hirvelihaga. Jõuludeks valmistatakse seda tavalisest rohkem. Uutest toodetest on turule tulemas vanade Läänemaa retseptide põhjal tehtud suitsutatud tanguvorst, pidulauale sobib aga hirvelihast ahjuvorst küüslauguga.

„Jahimehed, kellelt ulukiliha ostame, on ka uudistoodetele esimese tagasiside andjad,“ kõneles Reimo Kuri.

Hindavad spetsialistid

31. toidumessi külastas 5460 kutsetega külalist, kümnendik rohkem kui aasta tagasi. „Varasemalt oli mess nädalavahetusel avatud kõigile huvilistele, müüsime pileteid, aga koroona tegi omad korrektiivid,“ meenutas Tiit Sarv. Viimased toidumessid on mõeldud ainult spetsialistidele, kes osalevad toidutootmises või on mõne sidusala professionaalid.

„Muude ürituste kõrval on toidumessi oluliseks osaks ka jõulutoodete konkurss. Hindajate tagasiside annab väärtusliku sisendi tootearendusele, võimaldades viia enne jõuluhooaja müüki sisse viimased vajalikud muudatused. Lisaks annab märgis tarbijale selge signaali, et tegu on tootega, mida tasub kindlasti proovida,“ rääkis programmi koordinaator Kennet Sarv.

OÜ Kikas tegevjuht Rein Hüünerson ütleb, et toidumess on parim koht spetsialistidega vahetuks suhtlemiseks. Sellepärast on Kikas alati ka messil esindatud.

HEA TEADA

Parimad Eesti

jõulutooted 2024

Parimad tooted selgitati välja pimetestiga 1568 messikülastaja arvamuse põhjal. Ilma pakendit nägemata ja tootja nime teadmata tuli anda hinnang toodete maitse, lõhna, sisu ja välimuse kohta.

Omavahel konkureerisid 24 tootjat 87 tootega.

Lihatoodete kategoorias tunnistati parimaks Maitselt Mahe verivorst suitsupeekoniga (tootja Atria Eesti AS).

Pagaritoodetest pälvis enim kiitvaid hinnanguid piparkoogid apelsinitükkidega (Marmiton AS), hõõgveinidest Wõlu Glögi (Balmerk Estonia OÜ).

Parimaks jõuluõlleks valiti A. Le Coq’i Jõuluporter.