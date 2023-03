Sel reedel, 17. märtsil kell 15 toimuv kolmetunnine live on mõeldud eelkõige koolinoortele ja abiturientidele, kes seisavad hetkel karjääri- ja edasiõppimise valikute ees.

Otseülekannet saab vaadata Teeviida kodulehel www.teeviit.ee/live, kus on osalejatel võimalik ka eelnevalt registreeruda. Samuti kantakse saadet üle Teeviida Facebookis.

Otsesaate külalisteks on ettevõtja Kevad Belle Saarepera, sisulooja ja koomik Andreas Melts, armastatud näitleja Franz Malmsten ja Tartu Ülikooli noorem-teadurist meediauurija Maia Klaassen.

Viis noort jagavad jälgijatele oma lugu otsustest ja valikutest peale gümnaasiumi lõppu. Lisaks külaliste lugudele jagatakse live‘is teadmisi tervise, ettevõtluse, trenni, suhete, sotsiaalmeedia ja palju muu kohta.

„Sotsiaalmeedia kaudu näeme tihti vaid inimeste elude ühte külge, enamasti vaid hästi poleeritud jäämäe tippu. Saates saame aga teada, mis tegelikult on toimunud nende noorte inimeste elus, kuidas nad on otsuseid teinud, milliseid ämbreid kolistanud, milliseid võite nautinud, et olla seal, kus nad praegu on,“ sõnas Haridus- ja Noorteameti noorteinfo valdkonna peaekspert Elizaveta Cheremisina.

Lisaks on osalejatel otseülekande ajal võimalik esitada esinejatele küsimusi, mille hulgast valib saatejuht parimad ja mis saavad otse-eetris vastused.

Haridus- ja Noorteameti noorteinfoportaal Teeviit on olnud noortele abiks oma elu puudutavate valikute ja otsuste tegemisel juba viis aastat. Portaalis jagatakse noortele infot hariduse, karjääri, suhete, tervise ja muudel olulistel teemadel.